Решаем ошибку SSL и прокси в Maven: SunCertPathBuilderException

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Быстрый ответ

Для устранения проблем, связанных с SSL-прокси и Maven, добавьте в файл settings.xml раздел <proxies> с данными вашего прокси. Для решения проблем с SSL, подумайте о применении параметра -Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true в командах Maven. Он отключает проверку SSL. Этот подход позволяет быстро решить возникшую проблему, но необходимо учесть потенциальные риски по безопасности.

Пример конфигурации прокси в файле settings.xml :

xml Скопировать код <proxies> <proxy> <id>my-proxy</id> <active>true</active> <protocol>https</protocol> <host>proxy.example.com</host> <port>8080</port> <username>myuser</username> <password>mypass</password> </proxy> </proxies>

Maven-команда для отключения проверки SSL:

shell Скопировать код mvn clean install -Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true

Для безопасного решения проблем с SSL, ознакомьтесь с разделом визуализации, где подробно изложен процесс работы с SSL-сертификатами и доверительными хранилищами.

Подход к работе с SSL-сертификатами

Справиться с проблемами SSL можно, если скачать и сохранить SSL-сертификат с веб-сайта Maven-репозитория, затем импортировать его в доверительное хранилище Java и настроить Maven на использование этого хранилища. Ниже представлены шаги, которые необходимо выполнить:

Сохранение SSL-сертификата

Откройте URL Maven-репозитория в веб-браузере. Нажмите на иконку замка в адресной строке и сохраните сертификат в формате Base 64 X.509. Этот формат поддерживается Java.

Импорт сертификата

Используйте keytool — инструмент Java для работы с сертификатами и ключевыми хранилищами, чтобы импортировать сертификат. Параметры командной строки следующие:

shell Скопировать код keytool -import -trustcacerts -file my-repo-certificate.cer -alias "my-cert" -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts

По умолчанию пароль к хранилищу — "changeit" , но он может быть изменен.

Чтобы проверить успешность импорта или просмотреть текущие сертификаты, выполните следующую команду:

shell Скопировать код keytool -list -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts

Настройка Maven

Установите переменную окружения MAVEN_OPTS , указывая на доверительное хранилище и пароль к нему:

shell Скопировать код export MAVEN_OPTS="-Djavax.net.ssl.trustStore=$JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit"

Пользователям Linux стоит использовать абсолютный путь при указании хранилища доверия. Проверьте корректность настроек механизма проксирования и SSL в конфигурационном файле settings.xml .

Если проблема не решается

Если предложенные методы не помогли решить проблему с SSL и прокси, можно попробовать:

Использовать параметр -Dmaven.wagon.http.ssl.allowall=true , чтобы Maven начал доверять всем хостам. Это может несколько ухудшить безопасность, но поможет в отладке. В случае проблем только с SSL-подключениями рассмотрите возможность использования HTTP-репозитория Maven.

Не забывайте импортировать корневые сертификаты в доверительное хранилище Java, если они отсутствуют.

Визуализация

Продумайте аналогию, где ваш Maven-проект — это корабль (🚢), стремящийся к великому интернет-океану (🌐) в поисках ресурсов (🎁 – зависимости). Но на пути вам встает коварный кальмар (🦑 – проблемы с SSL) и вынуждает вас пройти через узкий пролив прокси (🌉).

Markdown Скопировать код До устранения проблем с SSL: 🚢 -> 🦑(SSL) -> 🌐 После устранения проблем с SSL при правильно настроенном прокси: 🚢 -> 🌉(Прокси) -> 🌐 -> 🎁 (Зависимости успешно загружены!)

Трудности и способы их решения

Работа с SSL и прокси может вызвать затруднения. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их устранения:

Решение проблемы с SunCertPathBuilderException

Если вы столкнулись с указанным исключением, проверьте ваше хранилище доверия. Убедитесь, что SSL-сертификат был импортирован корректно. Для этого возьмите в помощь команду keytool -list .

Прохождение через корпоративные межсетевые экраны

Если корпоративные файерволы блокируют доступ к Maven-репозиториям, убедитесь, что домены Maven-репозитория добавлены в список разрешенных или настройте SSL-инспекцию для возобновления подключений.

Обновление SSL-сертификатов

Если Maven Central или другие репозитории обновили свои SSL-сертификаты, вам потребуется получить новые сертификаты и импортировать их заново.

Выявление скрытых проблем

При диагностировании проблем с SSL включите расширенное логирование, используя -X или -e в командах Maven. Это позволит увидеть полный стек вызовов и отладочные логи, которые помогут точно выявить проблемы с SSL.

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