Решаем ошибку SSL и прокси в Maven: SunCertPathBuilderException#Ошибки Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Для устранения проблем, связанных с SSL-прокси и Maven, добавьте в файл
settings.xml раздел
<proxies> с данными вашего прокси. Для решения проблем с SSL, подумайте о применении параметра
-Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true в командах Maven. Он отключает проверку SSL. Этот подход позволяет быстро решить возникшую проблему, но необходимо учесть потенциальные риски по безопасности.
Пример конфигурации прокси в файле
settings.xml:
<proxies>
<proxy>
<id>my-proxy</id>
<active>true</active>
<protocol>https</protocol>
<host>proxy.example.com</host>
<port>8080</port>
<username>myuser</username>
<password>mypass</password>
</proxy>
</proxies>
Maven-команда для отключения проверки SSL:
mvn clean install -Dmaven.wagon.http.ssl.insecure=true
Для безопасного решения проблем с SSL, ознакомьтесь с разделом визуализации, где подробно изложен процесс работы с SSL-сертификатами и доверительными хранилищами.
Подход к работе с SSL-сертификатами
Справиться с проблемами SSL можно, если скачать и сохранить SSL-сертификат с веб-сайта Maven-репозитория, затем импортировать его в доверительное хранилище Java и настроить Maven на использование этого хранилища. Ниже представлены шаги, которые необходимо выполнить:
Сохранение SSL-сертификата
- Откройте URL Maven-репозитория в веб-браузере.
- Нажмите на иконку замка в адресной строке и сохраните сертификат в формате Base 64 X.509. Этот формат поддерживается Java.
Импорт сертификата
- Используйте
keytool— инструмент Java для работы с сертификатами и ключевыми хранилищами, чтобы импортировать сертификат. Параметры командной строки следующие:
keytool -import -trustcacerts -file my-repo-certificate.cer -alias "my-cert" -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts
По умолчанию пароль к хранилищу —
"changeit", но он может быть изменен.
- Чтобы проверить успешность импорта или просмотреть текущие сертификаты, выполните следующую команду:
keytool -list -keystore $JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts
Настройка Maven
- Установите переменную окружения
MAVEN_OPTS, указывая на доверительное хранилище и пароль к нему:
export MAVEN_OPTS="-Djavax.net.ssl.trustStore=$JAVA_HOME/jre/lib/security/cacerts -Djavax.net.ssl.trustStorePassword=changeit"
Пользователям Linux стоит использовать абсолютный путь при указании хранилища доверия.
Проверьте корректность настроек механизма проксирования и SSL в конфигурационном файле
settings.xml.
Если проблема не решается
Если предложенные методы не помогли решить проблему с SSL и прокси, можно попробовать:
- Использовать параметр
-Dmaven.wagon.http.ssl.allowall=true, чтобы Maven начал доверять всем хостам. Это может несколько ухудшить безопасность, но поможет в отладке.
- В случае проблем только с SSL-подключениями рассмотрите возможность использования HTTP-репозитория Maven.
Не забывайте импортировать корневые сертификаты в доверительное хранилище Java, если они отсутствуют.
Визуализация
Продумайте аналогию, где ваш Maven-проект — это корабль (🚢), стремящийся к великому интернет-океану (🌐) в поисках ресурсов (🎁 – зависимости). Но на пути вам встает коварный кальмар (🦑 – проблемы с SSL) и вынуждает вас пройти через узкий пролив прокси (🌉).
До устранения проблем с SSL:
🚢 -> 🦑(SSL) -> 🌐
После устранения проблем с SSL при правильно настроенном прокси:
🚢 -> 🌉(Прокси) -> 🌐 -> 🎁 (Зависимости успешно загружены!)
Трудности и способы их решения
Работа с SSL и прокси может вызвать затруднения. Рассмотрим наиболее распространенные ошибки и способы их устранения:
Решение проблемы с
SunCertPathBuilderException
Если вы столкнулись с указанным исключением, проверьте ваше хранилище доверия. Убедитесь, что SSL-сертификат был импортирован корректно. Для этого возьмите в помощь команду
keytool -list.
Прохождение через корпоративные межсетевые экраны
Если корпоративные файерволы блокируют доступ к Maven-репозиториям, убедитесь, что домены Maven-репозитория добавлены в список разрешенных или настройте SSL-инспекцию для возобновления подключений.
Обновление SSL-сертификатов
Если Maven Central или другие репозитории обновили свои SSL-сертификаты, вам потребуется получить новые сертификаты и импортировать их заново.
Выявление скрытых проблем
При диагностировании проблем с SSL включите расширенное логирование, используя
-X или
-e в командах Maven. Это позволит увидеть полный стек вызовов и отладочные логи, которые помогут точно выявить проблемы с SSL.
Полезные материалы
- Maven – Введение в репозитории — полезная информация о работе Maven-репозиториев и их значении.
- Maven – Руководство по использованию прокси — официальное руководство по настройке Maven для работы через прокси.
- Новые вопросы 'maven+ssl+proxy' – Stack Overflow — сообщество, где обсуждаются и решаются технические проблемы, связанные с Maven, SSL и прокси.
- DZone – Настройка Maven для работы с прокси — детальные рекомендации по настройке Maven для работы через прокси.
- Руководство JSSE — все об уровне безопасности и SSL-расширениях в Java.
- Maven Repository — советы по настройке SSL в системах управления Maven-репозиториями, как, например, Artifactory или Nexus.
Олеся Тарасова
Java-разработчик