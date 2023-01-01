Найти и использовать Oracle JDBC (ojdbc14) в Maven

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Быстрый ответ

Oracle JDBC драйвер — это ключевой компонент для Java-приложений, взаимодействующих с базами данных Oracle. Из-за условий лицензии данный драйвер не доступен в публичных репозиториях Maven. Однако его можно получить текущей версии из официального Maven репозитория Oracle, установив собственные учетные данные.

xml Скопировать код <dependency> <groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId> <artifactId>ojdbc8</artifactId> <version>ВАША_ВЕРСИЯ</version> </dependency>

Для получения возможности установить компонент, необходимо указать репозиторий Oracle в файле pom.xml :

xml Скопировать код <repositories> <repository> <id>oracle-maven-repo</id> <url>https://www.oracle.com/content/secure/maven/content</url> </repository> </repositories>

Обратите внимание, что значение ВАША_ВЕРСИЯ должно соответствовать версии выбранного вами драйвера.

Доступ к Oracle Maven репозиторию

Oracle Maven репозиторий предоставляет всесторонний доступ к JDBC драйверам. Для использования этих ресурсов необходимо пройти регистрацию на сайте Oracle. Это позволит выполнять загрузку с учетом собственных учетных данных, соблюдая при этом лицензионное соглашение Oracle. После настройки учетных данных можно применить информацию о репозитории и зависимостях, указанную выше.

План Б: Альтернативные способы установки

Если доступ к Oracle Maven репозиторию не доступен или используется корпоративная политика безопасности, можно рассмотреть альтернативные методы:

Ручная установка в локальный Maven

Можно загрузить драйвер напрямую с сайта Oracle и установить его в локальном репозитории Maven:

Bash Скопировать код mvn install:install-file -Dfile={путь-к-вашему-ojdbc-jar} -DgroupId=com.oracle.jdbc -DartifactId=ojdbc7 -Dversion={ваша-версия} -Dpackaging=jar

Примечание: Замените указанные здесь плейсхолдеры реальными значениями пути и версии драйвера.

Использование Maven WAR Plugin

Для интеграции JDBC драйвера в WAR-файл можно настроить maven-war-plugin :

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-war-plugin</artifactId> <version>ВАША_ВЕРСИЯ_ПЛАГИНА</version> <configuration> <webResources> <resource> <directory>${project.basedir}/lib</directory> </resource> </webResources> </configuration> </plugin>

Использование системной зависимости

Можно подключить драйвер как системную зависимость:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>com.oracle.jdbc</groupId> <artifactId>ojdbc7</artifactId> <version>ВАША_ВЕРСИЯ</version> <scope>system</scope> <systemPath>${project.basedir}/lib/ojdbc7.jar</systemPath> </dependency>

Визуализация

Markdown Скопировать код JDBC драйвер в Maven репозитории: доступ разрешён или отклонён?

Markdown Скопировать код Maven Central: 🔑 ❌ -> "Нет доступа. Попробуем другой источник." Oracle Repo: 🔑 ✅ -> "Доступ разрешён. Добро пожаловать!"

Ключ к использованию — это правильные значения groupID и artifactID . Добавьте их в ваш pom.xml , чтобы получить доступ к нужному драйверу.

Важные советы по работе с драйверами Oracle JDBC

Oracle JDBC драйвер — ядро взаимодействия между Java-приложениями и базами данных Oracle. Ниже приведены рекомендации для продуктивной работы:

Поддержка Gradle

Если вы используете Gradle, добавьте в файл build.gradle следующее:

groovy Скопировать код dependencies { implementation 'com.oracle.jdbc:ojdbc8:ВАША_ВЕРСИЯ' }

Работа в команде

В процессе командной работы обратитесь к администратору Maven-репозитория с просьбой загрузить драйвер в корпоративное хранилище. Это позволит исключить несоответствия в средах разработки между членами команды.

Контрольная сумма для безопасности

Для обеспечения безопасности рекомендуется проверить контрольную сумму файла .jar с драйвером Oracle JDBC.

Автоматизация с Maven

Используйте плагины, такие как maven-install-plugin и maven-deploy-plugin , для автоматизации процессов установки и развертывания.

Аутентификация в репозитории пройдена

Для бесперебойной работы необходимо указать в settings.xml аутентификационные данные, полученные при регистрации.

Полезные источники