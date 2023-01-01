Найти и использовать Oracle JDBC (ojdbc14) в Maven#Java Core #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Oracle JDBC драйвер — это ключевой компонент для Java-приложений, взаимодействующих с базами данных Oracle. Из-за условий лицензии данный драйвер не доступен в публичных репозиториях Maven. Однако его можно получить текущей версии из официального Maven репозитория Oracle, установив собственные учетные данные.
<dependency>
<groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc8</artifactId>
<version>ВАША_ВЕРСИЯ</version>
</dependency>
Для получения возможности установить компонент, необходимо указать репозиторий Oracle в файле
pom.xml:
<repositories>
<repository>
<id>oracle-maven-repo</id>
<url>https://www.oracle.com/content/secure/maven/content</url>
</repository>
</repositories>
Обратите внимание, что значение
ВАША_ВЕРСИЯ должно соответствовать версии выбранного вами драйвера.
Доступ к Oracle Maven репозиторию
Oracle Maven репозиторий предоставляет всесторонний доступ к JDBC драйверам. Для использования этих ресурсов необходимо пройти регистрацию на сайте Oracle. Это позволит выполнять загрузку с учетом собственных учетных данных, соблюдая при этом лицензионное соглашение Oracle. После настройки учетных данных можно применить информацию о репозитории и зависимостях, указанную выше.
План Б: Альтернативные способы установки
Если доступ к Oracle Maven репозиторию не доступен или используется корпоративная политика безопасности, можно рассмотреть альтернативные методы:
Ручная установка в локальный Maven
Можно загрузить драйвер напрямую с сайта Oracle и установить его в локальном репозитории Maven:
mvn install:install-file -Dfile={путь-к-вашему-ojdbc-jar} -DgroupId=com.oracle.jdbc -DartifactId=ojdbc7 -Dversion={ваша-версия} -Dpackaging=jar
Примечание: Замените указанные здесь плейсхолдеры реальными значениями пути и версии драйвера.
Использование Maven WAR Plugin
Для интеграции JDBC драйвера в WAR-файл можно настроить
maven-war-plugin:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
<version>ВАША_ВЕРСИЯ_ПЛАГИНА</version>
<configuration>
<webResources>
<resource>
<directory>${project.basedir}/lib</directory>
</resource>
</webResources>
</configuration>
</plugin>
Использование системной зависимости
Можно подключить драйвер как системную зависимость:
<dependency>
<groupId>com.oracle.jdbc</groupId>
<artifactId>ojdbc7</artifactId>
<version>ВАША_ВЕРСИЯ</version>
<scope>system</scope>
<systemPath>${project.basedir}/lib/ojdbc7.jar</systemPath>
</dependency>
Визуализация
JDBC драйвер в Maven репозитории: доступ разрешён или отклонён?
Maven Central: 🔑 ❌ -> "Нет доступа. Попробуем другой источник."
Oracle Repo: 🔑 ✅ -> "Доступ разрешён. Добро пожаловать!"
Ключ к использованию — это правильные значения
groupID и
artifactID. Добавьте их в ваш
pom.xml, чтобы получить доступ к нужному драйверу.
Важные советы по работе с драйверами Oracle JDBC
Oracle JDBC драйвер — ядро взаимодействия между Java-приложениями и базами данных Oracle. Ниже приведены рекомендации для продуктивной работы:
Поддержка Gradle
Если вы используете Gradle, добавьте в файл build.gradle следующее:
dependencies {
implementation 'com.oracle.jdbc:ojdbc8:ВАША_ВЕРСИЯ'
}
Работа в команде
В процессе командной работы обратитесь к администратору Maven-репозитория с просьбой загрузить драйвер в корпоративное хранилище. Это позволит исключить несоответствия в средах разработки между членами команды.
Контрольная сумма для безопасности
Для обеспечения безопасности рекомендуется проверить контрольную сумму файла .jar с драйвером Oracle JDBC.
Автоматизация с Maven
Используйте плагины, такие как
maven-install-plugin и
maven-deploy-plugin, для автоматизации процессов установки и развертывания.
Аутентификация в репозитории пройдена
Для бесперебойной работы необходимо указать в
settings.xml аутентификационные данные, полученные при регистрации.
Полезные источники
- Maven Central Repository Search — поиск Oracle JDBC драйвера в Maven Central.
- Настройка Oracle Maven репозитория — подробная инструкция о доступе к Oracle Maven репозиторию.
- Страница загрузок JDBC и UCP — выбор из версий драйвера Oracle JDBC, совместимых с вашей системой.
- DatabaseMetaData (Java Platform SE 8 ) — технические спецификации драйвера Oracle.
- Учебник по JDBC — основы работы с JDBC для Oracle, описанные в доступной форме.
Олеся Тарасова
Java-разработчик