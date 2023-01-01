logo
Все курсыВсе курсы
ВебинарыРазобраться в ITРеферальная программаПолучить профессию в SkyproПолучить профессию в Skypro
Главная
arrow
Wiki
arrow
Java
arrow
Найти и использовать Oracle JDBC (ojdbc14) в Maven
Создайте сайт за два дня без программирования
Обучитесь вайбкодингу за2499 ₽
Перейти

Найти и использовать Oracle JDBC (ojdbc14) в Maven

#Java Core  #Maven/Gradle  
Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите
Сколько вам лет
0%
До 18
От 18 до 24
От 25 до 34
От 35 до 44
От 45 до 49
От 50 до 54
Больше 55

Быстрый ответ

Oracle JDBC драйвер — это ключевой компонент для Java-приложений, взаимодействующих с базами данных Oracle. Из-за условий лицензии данный драйвер не доступен в публичных репозиториях Maven. Однако его можно получить текущей версии из официального Maven репозитория Oracle, установив собственные учетные данные.

xml
Скопировать код
<dependency>
    <groupId>com.oracle.database.jdbc</groupId>
    <artifactId>ojdbc8</artifactId>
    <version>ВАША_ВЕРСИЯ</version>
</dependency>

Для получения возможности установить компонент, необходимо указать репозиторий Oracle в файле pom.xml:

xml
Скопировать код
<repositories>
    <repository>
        <id>oracle-maven-repo</id>
        <url>https://www.oracle.com/content/secure/maven/content</url>
    </repository>
</repositories>

Обратите внимание, что значение ВАША_ВЕРСИЯ должно соответствовать версии выбранного вами драйвера.

Пошаговый план для смены профессии

Доступ к Oracle Maven репозиторию

Oracle Maven репозиторий предоставляет всесторонний доступ к JDBC драйверам. Для использования этих ресурсов необходимо пройти регистрацию на сайте Oracle. Это позволит выполнять загрузку с учетом собственных учетных данных, соблюдая при этом лицензионное соглашение Oracle. После настройки учетных данных можно применить информацию о репозитории и зависимостях, указанную выше.

План Б: Альтернативные способы установки

Если доступ к Oracle Maven репозиторию не доступен или используется корпоративная политика безопасности, можно рассмотреть альтернативные методы:

Ручная установка в локальный Maven

Можно загрузить драйвер напрямую с сайта Oracle и установить его в локальном репозитории Maven:

Bash
Скопировать код
mvn install:install-file -Dfile={путь-к-вашему-ojdbc-jar} -DgroupId=com.oracle.jdbc -DartifactId=ojdbc7 -Dversion={ваша-версия} -Dpackaging=jar

Примечание: Замените указанные здесь плейсхолдеры реальными значениями пути и версии драйвера.

Использование Maven WAR Plugin

Для интеграции JDBC драйвера в WAR-файл можно настроить maven-war-plugin:

xml
Скопировать код
<plugin>
    <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
    <artifactId>maven-war-plugin</artifactId>
    <version>ВАША_ВЕРСИЯ_ПЛАГИНА</version>
    <configuration>
        <webResources>
            <resource>
                <directory>${project.basedir}/lib</directory>
            </resource>
        </webResources>
    </configuration>
</plugin>

Использование системной зависимости

Можно подключить драйвер как системную зависимость:

xml
Скопировать код
<dependency>
    <groupId>com.oracle.jdbc</groupId>
    <artifactId>ojdbc7</artifactId>
    <version>ВАША_ВЕРСИЯ</version>
    <scope>system</scope>
    <systemPath>${project.basedir}/lib/ojdbc7.jar</systemPath>
</dependency>

Визуализация

Markdown
Скопировать код
JDBC драйвер в Maven репозитории: доступ разрешён или отклонён?
Markdown
Скопировать код
Maven Central: 🔑 ❌ -> "Нет доступа. Попробуем другой источник."
Oracle Repo:   🔑 ✅ -> "Доступ разрешён. Добро пожаловать!"

Ключ к использованию — это правильные значения groupID и artifactID. Добавьте их в ваш pom.xml, чтобы получить доступ к нужному драйверу.

Важные советы по работе с драйверами Oracle JDBC

Oracle JDBC драйвер — ядро взаимодействия между Java-приложениями и базами данных Oracle. Ниже приведены рекомендации для продуктивной работы:

Поддержка Gradle

Если вы используете Gradle, добавьте в файл build.gradle следующее:

groovy
Скопировать код
dependencies {
    implementation 'com.oracle.jdbc:ojdbc8:ВАША_ВЕРСИЯ'
}

Работа в команде

В процессе командной работы обратитесь к администратору Maven-репозитория с просьбой загрузить драйвер в корпоративное хранилище. Это позволит исключить несоответствия в средах разработки между членами команды.

Контрольная сумма для безопасности

Для обеспечения безопасности рекомендуется проверить контрольную сумму файла .jar с драйвером Oracle JDBC.

Автоматизация с Maven

Используйте плагины, такие как maven-install-plugin и maven-deploy-plugin, для автоматизации процессов установки и развертывания.

Аутентификация в репозитории пройдена

Для бесперебойной работы необходимо указать в settings.xml аутентификационные данные, полученные при регистрации.

Полезные источники

  1. Maven Central Repository Search — поиск Oracle JDBC драйвера в Maven Central.
  2. Настройка Oracle Maven репозитория — подробная инструкция о доступе к Oracle Maven репозиторию.
  3. Страница загрузок JDBC и UCP — выбор из версий драйвера Oracle JDBC, совместимых с вашей системой.
  4. DatabaseMetaData (Java Platform SE 8 ) — технические спецификации драйвера Oracle.
  5. Учебник по JDBC — основы работы с JDBC для Oracle, описанные в доступной форме.
Проверь как ты усвоил материалы статьи
Пройди тест и узнай насколько ты лучше других читателей
Как получить доступ к Oracle JDBC драйверу в Maven?
1 / 5

Олеся Тарасова

Java-разработчик

Свежие материалы
Основные функции для работы с файлами в C
30 августа 2024
Основные этапы компиляции: от лексического анализа до оптимизации кода
30 августа 2024
Генерация кода: превращение исходного кода в машинный
30 августа 2024

Загрузка...