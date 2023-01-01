Корректное экранирование строк в JSON: генерация и решения#Веб-разработка #JSON и сериализация #Работа с JSON и CSV
Быстрый ответ
Для экранирования строк в JSON в Java рекомендуется использовать библиотеку
Gson:
String toEscape = "Спецсимволы: \" \\ / \b \f \n \r \t";
String escaped = new Gson().toJson(toEscape);
System.out.println(escaped); // В результате получим корректно экранированную JSON-строку
Gson сама проводит обработку всех стандартных последовательностей экранирования, включая
\n,
" и
\, что предоставляет сгенерированную правильную и безопасную JSON-строку.
Библиотеки JSON: важность правильного выбора
Успешное экранирование строк JSON напрямую зависит от выбора подходящей библиотеки. Из доступных инструментов для языка Java можно выделить следующие:
Gsonот Google: выделяется своей простотой и скоростью обработки данных.
FasterXML/jackson: обладает впечатляющей производительностью и широким набором функциональных возможностей.
json-simple: привлекает своим компактным API.
Каждая из них строго соответствует стандарту RFC 7159 и обеспечивает надежную работу с разнообразными символами в JSON.
Специальные символы: Вега в созвездии Лебедя
Unicode – Стандарт обеспечивающий глобальную интероперабельность
Стандартные последовательности экранирования выбранных библиотек справляются на отлично. Однако при острой необходимости работы с Unicode-символами и кодовыми точками за пределами BMP, возможно потребуется внедрение дополнительных манипуляций. Ниже приведен пример ручного экранирования Unicode с использованием формата
\uXXXX:
String unicodeChar = "\uF991";
String escapedUnicode = String.format("\\u%04x", (int) unicodeChar.charAt(0));
System.out.println(escapedUnicode); // Введите экранированный Unicode-символ
Скрытые опасности – Опираться с предосторожностью
Старательно избегайте функций подобных
StringEscapeUtilities.escapeHtml или
escapeXml, ведь они не позволяют экранировать двойные кавычки, что является критически важным для строк JSON. Будьте внимательны с использованием строк, обрамленных в одинарные кавычки, поскольку это может привести к генерации невалидного JSON.
Верификация и валидация: Финальный рубеж
Недопустимо игнорировать предупреждения о устаревшем коде в выбранной вами среде разработки. Они направлены на предотвращение ошибок. После экранирования всегда осуществите проверку валидности JSON:
boolean isValid = org.json.JSONTokener.isValidJson(escaped);
System.out.println("Является JSON валидным?: " + isValid); // Проверка валидности JSON – вишенка на торте!
Для более глубокого понимания процесса экранирования обращайтесь к документации по
Jettison.
Визуализация
Процесс экранирования в JSON можно сравнить с надежной упаковкой 'проблемных' символов с помощью специальных управляющих последовательностей:
Неэкранированная строка:
"Привет, Мир! \"Особые\" символы типа \ обратного слеша \\\ и кавычек требуют \\\"\ экранирования!"
Экранированная строка:
"Привет, Мир! \\\"Особые\\\" символы типа \\\\ обратного слеша \\\\\\ и кавычек требуют \\\\\\\" экранирования!"
'Защитные' символы (
\) играют роль 'брони' для специальных символов, предотвращая неисправности при работе с JSON:
До применения экранирования: [🏠 "🏠 \🏠 \\🏠]
После применения экранирования: [🔒"🏠 🔒\🏠 🔒\\🏠]
// Символ '🔒' символизирует 'защитный' символ, обеспечивающий целостность данных.
В процессе экранирования в JSON, управляющие символы выполняют функцию охранников на концерте, что обеспечивает сохранение порядка среди 'непоседливых' специальных символов.
Ручное экранирование: время мастерства
Когда в нашем распоряжении нет сторонних библиотек, приходится осуществлять ручное экранирование:
public String escapeJson(String str) {
StringBuilder escapedJson = new StringBuilder();
for (char c : str.toCharArray()) {
switch (c) {
case '\"': escapedJson.append("\\\""); break; // Двойные кавычки обрабатываем обязательно.
case '\\': escapedJson.append("\\\\"); break; // Обратный слеш защищаем вне зависимости от обстоятельств.
... // Другие экранируемые символы.
default: if (isControlChar(c)) {
escapedJson.append(String.format("\\u%04x", (int) c));
} else {
escapedJson.append(c); // 'Мирные' символы оставляем без изменений.
}
}
}
return escapedJson.toString(); // Вот и результат – экранированная строка
}
Это упражнение поможет вам оценить всю полезность автоматизированных инструментов!
Библиотеки: надежный выбор
Методы современных библиотек, вроде
StringEscapeUtils#escapeJson из Apache Commons Text или
JSONObject.quote из
org.codehaus.jettison.json, разработаны специально для работы со строками JSON. В сложных ситуациях следует опираться на решения от настоящих профессионалов!
Полезные материалы
- GitHub – FasterXML/jackson: официальная страница проекта – ваш помощник в обработке JSON на Java.
- RFC 7159 – Формат обмена данными JavaScript Object Notation (JSON) – официальная спецификация JSON.
- java – Как правильно экранировать строки в JSON? – Stack Overflow – полезные советы от сообщества программистов по экранированию строк в JSON.
- javax.json (Java(TM) EE 7 Specification APIs) – официальные Java EE API для работы с JSON.
- JSON – общее описание и введение в формат обмена данными JSON.
- JSON-LD 1.1 – рекомендации W3C по использованию JSON для связывания данных.
Ярослав Шадрин
разработчик интерфейсов