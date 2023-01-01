Какой командой Maven собирать проект: mvn install или mvn package?

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Быстрый ответ

Основное различие следующее: mvn package собирает ваш код в JAR/WAR-файл для локального пользования, в то время как mvn install помимо этого размещает собранный артефакт в локальном хранилище Maven, делая его доступным для других проектов.

shell Скопировать код mvn package # Сборка артефакта и подготовка к использованию mvn install # Сборка артефакта и его установка в локальный репозиторий

Выбор между package и install: решающую роль играют цели проекта

Ваш выбор между mvn package и mvn install определяется целями вашего проекта, поскольку в Maven это разные фазы жизненного цикла сборки.

mvn package — это ваш выбор, если требуется упаковать проект в JAR/WAR без дальнейшего его размещения в локальном хранилище.

— это ваш выбор, если требуется упаковать проект в JAR/WAR без дальнейшего его размещения в локальном хранилище. mvn install — следует выбрать, когда необходимо скомпилировать код, упаковать его в артефакт и разместить в локальном репозитории Maven для последующего использования в других проектах.

Пакетирование, установка и тестирование

Если вам важно проверить качество кода, то mvn install позволяет выполнить интеграционные тесты после пакетирования.

Используйте mvn verify если необходимо прервать процесс непосредственно после тестирования и до установки артефакта в локальный репозиторий.

если необходимо прервать процесс непосредственно после тестирования и до установки артефакта в локальный репозиторий. mvn clean install запускает сборку с нуля, предварительно удаляя старые сборки перед созданием нового пакета и его установкой.

Визуализация

Представим процессы mvn package и mvn install как две различные линии производства:

Markdown Скопировать код mvn package : Линия производства №1 📦: Преобразует и компилирует код, упаковывая его в формат JAR/WAR, готовый к использованию прямо с вашего рабочего места.

Markdown Скопировать код mvn install : Линия производства №2 🏬: К процессу пакетирования добавляет этап распределения продукта, перемещая его в «магазин» вашего локального репозитория Maven, для доступа другими проектами.

Выбор зависит от того, хотите ли вы использовать результаты работы только для себя или же разделить их с другими локальными проектами.

Сотрудничество на локальном уровне или внешне?

Maven предлагает различные способы для взаимодействия вашего проекта с командой.

Если mvn install связывает ваш проект с другими на локальном уровне, то mvn clean deploy отправляет его в удаленный репозиторий для расширения доступа и сотрудничества.

Настройка IDE и сервера CI

Способ настройки вашей среды разработки и CI/CD сервера влияет на эффективность работы с командами Maven.

Отсутствие необходимых зависимостей в локальном хранилище может привести к сбою на сервере CI.

Правильная настройка Maven упрощает работу в IDE, таких как MyEclipse.

Для новичков и ветеранов Maven: глубокое погружение в знания

Независимо от того, только ли вы начали работу с Maven или же стремитесь углубить уже имеющиеся знания, важно всегда поддерживать информированность, пользуясь надежными источниками.

Официальная документация Maven – это первоочередной источник познаний.

Обучающие видео на YouTube и обсуждения на форумах помогут углубить понимание Maven.

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