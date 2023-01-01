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Переопределение application.properties в JUnit тестах Spring-Boot
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Переопределение application.properties в JUnit тестах Spring-Boot

#Java Web  #Spring  #Тесты Java  
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Быстрый ответ

Для переопределения параметров Spring Boot в JUnit-тестах вы можете использовать аннотации @TestPropertySource или @SpringBootTest:

@TestPropertySource:

Java
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@TestPropertySource(properties = {"my.prop=new value"})

@SpringBootTest:

Java
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@SpringBootTest(properties = {"my.prop=new value"})

Чтобы конфигурация для тестирования заменяла значения из основного файла application.properties, используйте запись my.prop=new value.

Пошаговый план для смены профессии

Настройка тестового окружения в JUnit

Установка нескольких параметров с помощью @TestPropertySource

Если вам нужно добавить или изменить параметры непосредственно в коде или указать файл свойств, примените аннотацию @TestPropertySource:

Java
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@TestPropertySource(locations = "classpath:test.properties")
// или
@TestPropertySource(properties = {
    "my.prop=new value",
    "another.prop=different value"
})

Внедрение параметров с помощью @SpringBootTest

Аннотация @SpringBootTest предоставит вам удобный метод для указания параметров внутри самой аннотации, позволяющий легко переопределять настройки:

Java
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@SpringBootTest(properties = {
    "simple.prop=simple",
    "easy.prop=easyOverride"
})

Использование @ActiveProfiles для конкретных тестовых конфигураций

Применение @ActiveProfiles("test") позволит активировать набор параметров, особенных для вашей тестовой среды:

Java
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@ActiveProfiles("test")

Чистота тестирования с контекстами конфигурации

Сохраняем порядок с @ContextConfiguration

Чтобы обеспечить чистоту и изоляцию тестов используйте @ContextConfiguration с ConfigFileApplicationContextInitializer:

Java
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@ContextConfiguration(initializers = ConfigFileApplicationContextInitializer.class)

Приоритет тестовых ресурсов

Убедитесь, что тестовый файл application.properties в папке ресурсов имеет приоритет перед основным:

plaintext
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src/
  main/
    resources/
      application.properties
  test/
    resources/
      application.properties // Вот он, мастер переопределения!

Использование аннотаций для эффективного тестового контекста

Комбинация @RunWith(SpringRunner.class) и @SpringBootTest позволит настроить контекст для всеобъемлющего тестирования:

Java
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@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest

Контроль над classpath

Тщательно настройте classpath в вашей среде разработки и следите за его состоянием, чтобы избежать конфликтов при тестировании:

shell
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mvn test # Maven поможет вам в этом!

Освойте тесты с продвинутыми инструментами Spring Boot

Используйте SpringApplicationConfiguration для точной настройки

@SpringApplicationConfiguration полезна для настройки тестового контекста:

Java
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@SpringApplicationConfiguration(classes = MyTestConfiguration.class)

Создание мета-аннотаций для общей конфигурации

Создавайте мета-аннотации для повторного использования текущей конфигурации тестов:

Java
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@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@TestPropertySource("classpath:common-test-props.properties")
public @interface CommonTestConfig {}

Работа с параметрами запуска в среде разработки

Используйте настройки запуска вашей среды разработки для переопределения параметров при тестировании.

Визуализация

Представьте, что сценарии тестирования устанавливаются так, как будто вы выстраиваете сцену для спектакля:

Markdown
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Театральная сцена (`application.properties`): 🎭🎬🌟🎶
- Стандартная сцена для создания атмосферы

Когда JUnit тесту требуются специфические условия:

Markdown
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Специальные элементы (`@TestPropertySource` или `@SpringBootTest`): 🎭🛠️🔧🎉
- Параметры, предназначенные для конкретного задания

Таким образом, как и при установке театральных декораций, настройки меняются в соответствии с требованиями сцены, не нарушая общую структуру:

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**По умолчанию**:
🌟 Яркие огни
🎶 Полный оркестровый ров

**Тест**:
🔧 Приглушенные прожекторы (вместо ярких огней)
🛠️ Музыка не требуется (замена оркестрового рова)

Настройки варьируются в зависимости от специфики теста.

Эффективные стратегии тестирования

Доверьте Maven/Gradle определение приоритетов ресурсов

Позвольте системе сборки самостоятельно определить приоритет ресурсов для тестирования:

shell
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gradle test // Gradle расставит все по местам

Будьте внимательны к поведению classpath в среде разработки

Понимание класспта в вашей IDE поможет пройти тесты без ошибок.

Работа с @SpringBootTest

@SpringBootTest подходит для различных тестовых сценариев и настройки окружения:

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@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.MOCK)

Тестирование взаимодействия с внешними сервисами

Для тестирования взаимодействия с внешними сервисами @MockBean и TestRestTemplate сделают ваши тесты более простыми и не зависимыми от других компонентов.

Полезные материалы

  1. Тестирование в Spring Boot | Baeldung — подробное руководство по тестированию в Spring Boot.
  2. Основные возможности — официальная документация Spring Boot по тестированию.
  3. Краткое руководство по @TestPropertySource | Baeldung — обзор возможностей переопределения свойств в тестах.
  4. Оптимизация интеграционных тестовых наборов Spring | Baeldung — советы по повышению эффективности тестирования в Spring.
  5. Руководство пользователя JUnit 5 — всестороннее руководство по написанию тестов в JUnit 5.
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Как можно переопределить параметры Spring Boot в JUnit-тестах?
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Рустам Мельников

Java-инженер

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