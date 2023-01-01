Переопределение application.properties в JUnit тестах Spring-Boot#Java Web #Spring #Тесты Java
Быстрый ответ
Для переопределения параметров Spring Boot в JUnit-тестах вы можете использовать аннотации
@TestPropertySource или
@SpringBootTest:
@TestPropertySource:
@TestPropertySource(properties = {"my.prop=new value"})
@SpringBootTest:
@SpringBootTest(properties = {"my.prop=new value"})
Чтобы конфигурация для тестирования заменяла значения из основного файла
application.properties, используйте запись
my.prop=new value.
Настройка тестового окружения в JUnit
Установка нескольких параметров с помощью @TestPropertySource
Если вам нужно добавить или изменить параметры непосредственно в коде или указать файл свойств, примените аннотацию
@TestPropertySource:
@TestPropertySource(locations = "classpath:test.properties")
// или
@TestPropertySource(properties = {
"my.prop=new value",
"another.prop=different value"
})
Внедрение параметров с помощью @SpringBootTest
Аннотация
@SpringBootTest предоставит вам удобный метод для указания параметров внутри самой аннотации, позволяющий легко переопределять настройки:
@SpringBootTest(properties = {
"simple.prop=simple",
"easy.prop=easyOverride"
})
Использование @ActiveProfiles для конкретных тестовых конфигураций
Применение
@ActiveProfiles("test") позволит активировать набор параметров, особенных для вашей тестовой среды:
@ActiveProfiles("test")
Чистота тестирования с контекстами конфигурации
Сохраняем порядок с @ContextConfiguration
Чтобы обеспечить чистоту и изоляцию тестов используйте
@ContextConfiguration с
ConfigFileApplicationContextInitializer:
@ContextConfiguration(initializers = ConfigFileApplicationContextInitializer.class)
Приоритет тестовых ресурсов
Убедитесь, что тестовый файл
application.properties в папке ресурсов имеет приоритет перед основным:
src/
main/
resources/
application.properties
test/
resources/
application.properties // Вот он, мастер переопределения!
Использование аннотаций для эффективного тестового контекста
Комбинация
@RunWith(SpringRunner.class) и
@SpringBootTest позволит настроить контекст для всеобъемлющего тестирования:
@RunWith(SpringRunner.class)
@SpringBootTest
Контроль над classpath
Тщательно настройте classpath в вашей среде разработки и следите за его состоянием, чтобы избежать конфликтов при тестировании:
mvn test # Maven поможет вам в этом!
Освойте тесты с продвинутыми инструментами Spring Boot
Используйте SpringApplicationConfiguration для точной настройки
@SpringApplicationConfiguration полезна для настройки тестового контекста:
@SpringApplicationConfiguration(classes = MyTestConfiguration.class)
Создание мета-аннотаций для общей конфигурации
Создавайте мета-аннотации для повторного использования текущей конфигурации тестов:
@Retention(RetentionPolicy.RUNTIME)
@TestPropertySource("classpath:common-test-props.properties")
public @interface CommonTestConfig {}
Работа с параметрами запуска в среде разработки
Используйте настройки запуска вашей среды разработки для переопределения параметров при тестировании.
Визуализация
Представьте, что сценарии тестирования устанавливаются так, как будто вы выстраиваете сцену для спектакля:
Театральная сцена (`application.properties`): 🎭🎬🌟🎶
- Стандартная сцена для создания атмосферы
Когда JUnit тесту требуются специфические условия:
Специальные элементы (`@TestPropertySource` или `@SpringBootTest`): 🎭🛠️🔧🎉
- Параметры, предназначенные для конкретного задания
Таким образом, как и при установке театральных декораций, настройки меняются в соответствии с требованиями сцены, не нарушая общую структуру:
**По умолчанию**:
🌟 Яркие огни
🎶 Полный оркестровый ров
**Тест**:
🔧 Приглушенные прожекторы (вместо ярких огней)
🛠️ Музыка не требуется (замена оркестрового рова)
Настройки варьируются в зависимости от специфики теста.
Эффективные стратегии тестирования
Доверьте Maven/Gradle определение приоритетов ресурсов
Позвольте системе сборки самостоятельно определить приоритет ресурсов для тестирования:
gradle test // Gradle расставит все по местам
Будьте внимательны к поведению classpath в среде разработки
Понимание класспта в вашей IDE поможет пройти тесты без ошибок.
Работа с @SpringBootTest
@SpringBootTest подходит для различных тестовых сценариев и настройки окружения:
@SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.MOCK)
Тестирование взаимодействия с внешними сервисами
Для тестирования взаимодействия с внешними сервисами
@MockBean и
TestRestTemplate сделают ваши тесты более простыми и не зависимыми от других компонентов.
Полезные материалы
- Тестирование в Spring Boot | Baeldung — подробное руководство по тестированию в Spring Boot.
- Основные возможности — официальная документация Spring Boot по тестированию.
- Краткое руководство по @TestPropertySource | Baeldung — обзор возможностей переопределения свойств в тестах.
- Оптимизация интеграционных тестовых наборов Spring | Baeldung — советы по повышению эффективности тестирования в Spring.
- Руководство пользователя JUnit 5 — всестороннее руководство по написанию тестов в JUnit 5.
Рустам Мельников
Java-инженер