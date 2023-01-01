Переопределение application.properties в JUnit тестах Spring-Boot

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Быстрый ответ

Для переопределения параметров Spring Boot в JUnit-тестах вы можете использовать аннотации @TestPropertySource или @SpringBootTest :

@TestPropertySource:

Java Скопировать код @TestPropertySource(properties = {"my.prop=new value"})

@SpringBootTest:

Java Скопировать код @SpringBootTest(properties = {"my.prop=new value"})

Чтобы конфигурация для тестирования заменяла значения из основного файла application.properties , используйте запись my.prop=new value .

Настройка тестового окружения в JUnit

Установка нескольких параметров с помощью @TestPropertySource

Если вам нужно добавить или изменить параметры непосредственно в коде или указать файл свойств, примените аннотацию @TestPropertySource :

Java Скопировать код @TestPropertySource(locations = "classpath:test.properties") // или @TestPropertySource(properties = { "my.prop=new value", "another.prop=different value" })

Внедрение параметров с помощью @SpringBootTest

Аннотация @SpringBootTest предоставит вам удобный метод для указания параметров внутри самой аннотации, позволяющий легко переопределять настройки:

Java Скопировать код @SpringBootTest(properties = { "simple.prop=simple", "easy.prop=easyOverride" })

Использование @ActiveProfiles для конкретных тестовых конфигураций

Применение @ActiveProfiles("test") позволит активировать набор параметров, особенных для вашей тестовой среды:

Java Скопировать код @ActiveProfiles("test")

Чистота тестирования с контекстами конфигурации

Сохраняем порядок с @ContextConfiguration

Чтобы обеспечить чистоту и изоляцию тестов используйте @ContextConfiguration с ConfigFileApplicationContextInitializer :

Java Скопировать код @ContextConfiguration(initializers = ConfigFileApplicationContextInitializer.class)

Приоритет тестовых ресурсов

Убедитесь, что тестовый файл application.properties в папке ресурсов имеет приоритет перед основным:

plaintext Скопировать код src/ main/ resources/ application.properties test/ resources/ application.properties // Вот он, мастер переопределения!

Использование аннотаций для эффективного тестового контекста

Комбинация @RunWith(SpringRunner.class) и @SpringBootTest позволит настроить контекст для всеобъемлющего тестирования:

Java Скопировать код @RunWith(SpringRunner.class) @SpringBootTest

Контроль над classpath

Тщательно настройте classpath в вашей среде разработки и следите за его состоянием, чтобы избежать конфликтов при тестировании:

shell Скопировать код mvn test # Maven поможет вам в этом!

Освойте тесты с продвинутыми инструментами Spring Boot

Используйте SpringApplicationConfiguration для точной настройки

@SpringApplicationConfiguration полезна для настройки тестового контекста:

Java Скопировать код @SpringApplicationConfiguration(classes = MyTestConfiguration.class)

Создание мета-аннотаций для общей конфигурации

Создавайте мета-аннотации для повторного использования текущей конфигурации тестов:

Java Скопировать код @Retention(RetentionPolicy.RUNTIME) @TestPropertySource("classpath:common-test-props.properties") public @interface CommonTestConfig {}

Работа с параметрами запуска в среде разработки

Используйте настройки запуска вашей среды разработки для переопределения параметров при тестировании.

Визуализация

Представьте, что сценарии тестирования устанавливаются так, как будто вы выстраиваете сцену для спектакля:

Markdown Скопировать код Театральная сцена (`application.properties`): 🎭🎬🌟🎶 - Стандартная сцена для создания атмосферы

Когда JUnit тесту требуются специфические условия:

Markdown Скопировать код Специальные элементы (`@TestPropertySource` или `@SpringBootTest`): 🎭🛠️🔧🎉 - Параметры, предназначенные для конкретного задания

Таким образом, как и при установке театральных декораций, настройки меняются в соответствии с требованиями сцены, не нарушая общую структуру:

Markdown Скопировать код **По умолчанию**: 🌟 Яркие огни 🎶 Полный оркестровый ров **Тест**: 🔧 Приглушенные прожекторы (вместо ярких огней) 🛠️ Музыка не требуется (замена оркестрового рова)

Настройки варьируются в зависимости от специфики теста.

Эффективные стратегии тестирования

Доверьте Maven/Gradle определение приоритетов ресурсов

Позвольте системе сборки самостоятельно определить приоритет ресурсов для тестирования:

shell Скопировать код gradle test // Gradle расставит все по местам

Будьте внимательны к поведению classpath в среде разработки

Понимание класспта в вашей IDE поможет пройти тесты без ошибок.

Работа с @SpringBootTest

@SpringBootTest подходит для различных тестовых сценариев и настройки окружения:

Java Скопировать код @SpringBootTest(webEnvironment = SpringBootTest.WebEnvironment.MOCK)

Тестирование взаимодействия с внешними сервисами

Для тестирования взаимодействия с внешними сервисами @MockBean и TestRestTemplate сделают ваши тесты более простыми и не зависимыми от других компонентов.

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