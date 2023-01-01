Установка JAVA_HOME в Linux для всех пользователей: руководство

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для задания переменной JAVA_HOME всем пользователям системы нужно внести изменения в файл /etc/environment :

Bash Скопировать код sudo sh -c 'echo JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64 >> /etc/environment'

Чтобы изменения вступили в силу, выполните следующую команду:

Bash Скопировать код source /etc/environment

Либо задайте переменную с помощью файла java_home.sh , который находится в /etc/profile.d :

Bash Скопировать код sudo sh -c 'echo "export JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-11-openjdk-amd64" > /etc/profile.d/java_home.sh'

Проверить корректность установки можно с помощью команды:

Bash Скопировать код echo $JAVA_HOME && echo $PATH

Как определить путь установки Java

Путь установки Java может отличаться. Вы могли установить Java на свой компьютер в другую директорию. Определить путь установки можно так:

Bash Скопировать код find /usr/lib/jvm/ -name "java-*" -type d

Используйте найденный путь при установке JAVA_HOME , следуя инструкциям выше.

Как сделать обновление JAVA_HOME мгновенным

Хотите, чтобы изменения вступали в силу немедленно, не требуя перезагрузки сессии? Просто выполните целевую команду:

Bash Скопировать код source /etc/profile

Для обновления JAVA_HOME в реальном времени добавьте в файл java_home.sh строку:

Bash Скопировать код export JAVA_HOME=$(readlink -f /usr/bin/javac | sed 's:/bin/javac::')

Это позволит обновить путь JAVA_HOME сразу после обновления Java.

Как работать с несколькими версиями Java

Если у вас установлено несколько версий Java, вы можете воспользоваться командой update-alternatives и настроить JAVA_HOME следующим образом:

Bash Скопировать код update-alternatives --config java

Права доступа для исполняемого скрипта

Для исполнения скриптов из директории /etc/profile.d/ требуются соответствующие права:

Bash Скопировать код sudo chmod +x /etc/profile.d/java_home.sh

В результате выполнения данных действий все пользователи получат доступ к среде Java.

Визуализация

Установка JAVA_HOME может быть описана как поиск сокровища:

Markdown Скопировать код 1. Создайте "карту сокровищ": `sudo nano /etc/profile.d/jdk.sh` 2. Откройте "сундук с сокровищами": `export JAVA_HOME=/path/to/java` 3. Отправьте "сокровище искателям": `export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin` 4. Приведите "карту" в порядок: `sudo chmod +x /etc/profile.d/jdk.sh` 5. Теперь каждый "искатель приключений" при старте системы будет иметь эту "карту"!

Таким образом, каждый пользователь будет осведомлён о JAVA_HOME при входе в систему.

Синхронизация через профайлы для единообразного пользовательского опыта

Переменная JAVA_HOME должна быть определена одинаково в файле .bashrc и /etc/profile для обеспечения комфортной работы:

Bash Скопировать код echo "export JAVA_HOME=$JAVA_HOME" >> ~/.bashrc echo "export PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin" >> ~/.bashrc source ~/.bashrc

Таким образом, мы настраиваем среду для интерактивных оболочек и отдельных пользователей.

Корректное взаимодействие Java и Maven

Неправильно установленная переменная JAVA_HOME может привести к ошибкам при сборке с Maven. Чтобы этого избежать, убедитесь, что Maven использует верный путь JAVA_HOME :

Bash Скопировать код mvn -version

Путь, указанный в JAVA_HOME , должен соответствовать пути, выводимому этой командой.

Полезные материалы