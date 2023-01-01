Автокомпиляция Java классов в IntelliJ IDEA, как в Eclipse

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Быстрый ответ

Для включения автоматической компиляции в IntelliJ IDEA перейдите в Настройки ( Ctrl+Alt+S ), затем в раздел "Сборка, выполнение, развертывание" – "Компилятор". Установите флажок "Автоматическая сборка проекта". Если вы хотите, чтобы эта функция работала, когда IntelliJ работает в фоновом режиме, обратитесь к реестру ( Ctrl+Shift+A ), введите Registry... и активируйте опцию compiler.automake.allow.when.app.running.

Чтобы включить автокомпиляцию, отключите режим энергосбережения: нажмите Ctrl+Shift+A и убедитесь, что "Power Save Mode" не активен.

Java Скопировать код // Вот как включить автокомпиляцию: // 1. Ctrl+Alt+S > "Сборка, выполнение, развертывание" > "Компилятор" > "Автоматическая сборка проекта" // 2. Ctrl+Shift+A > 'Реестр...' > compiler.automake.allow.when.app.running // 3. Ctrl+Shift+A > "Режим энергосбережения" > Отключить (Мы программируем, без ограничений!)

В IntelliJ IDEA 2021.2 и более новых версиях включите "Разрешить авто-make даже если запущено приложение разработчика". Для старых версий до 12-й используйте плагин EclipseMode. Если хотите максимально эффективно использовать ресурсы, настройте сохранение и компиляцию через JRebel с помощью комбинации Ctrl+S .

Настройка дополнительных параметров компиляции

Использование внешнего компилятора

В IntelliJ IDEA начиная с 12-й версии можно активировать внешний компилятор для непрерывной автоматической сборки проекта, не влияющей на производительность IDE.

Интеграция с Spring Boot DevTools делает взаимодействие с приложениями Spring Boot более эффективным, поддерживая горячую перезагрузку кода без необходимости перезапуска сервера.

Внедрение инкрементной сборки

При помощи команды "Сборка | Создать" ( Ctrl+F9 ) вы можете включить инкрементную сборку, что значительно уменьшит время ожидания и сбережет ваши нервы.

Отбираем плагины правильно, чтобы избежать лишней нагрузки

Плагин EclipseMode может негативно сказаться на производительности в новых версиях IntelliJ IDEA начиная с 12-й. Рекомендуем ознакомиться с официальными FAQ для выбора наиболее эффективных методов компиляции.

Погружение в лучшие практики и решение возникающих проблем

Познание цикла работы с IntelliJ

Понимание механизмов работы IntelliJ IDEA позволит вам получить максимум от широких возможностей этой IDE.

Перезагрузка, сброс, повторная попытка — это заклинание IntelliJ!

Не забывайте перезагружать IntelliJ IDEA после изменения настроек Автомаке для подтверждения правильности их применения.

Обнаружение ошибок до компиляции

Функция проверки кода на ошибки в реальном времени — незаменимый помощник, позволяющий заметить и исправить проблемы до начала компиляции.

Когда каждая сборка имеет значение...

Для мгновенной компиляции используйте сочетание CTRL+SHIFT+F9 . Этот способ позволит вам держать процесс разработки под контролем.

Визуализация

Markdown Скопировать код Кухня (👩‍🍳): Рабочая область IntelliJ IDEA Ингредиенты (🥦🥕): Java-классы Печь (🔥): Автокомпиляция

Без автокомпиляции:

Markdown Скопировать код Повар для каждого блюда (🍲) сам разогревает печь (🔥). Больше работы? Не хотелось бы!

С автокомпиляцией:

Markdown Скопировать код При подготовке ингредиентов (🥦🥕), печь (🔥) автоматически прогревается, обеспечивая непрерывный процесс. Готовимся к приему гостей? 🎉

Смысл альтернативных подходов к успешной компиляции

Эффективное использование горячих клавиш

Назначайте горячие клавиши для частых действий, чтобы ускорить процесс разработки, превратив рутинные задачи в дело одного клика.

Настраиваем автосохранение по-своему

Сочетание автосохранения в IntelliJ и ручной компиляции может создать рабочую среду, идеально подходящую под ваш стиль работы. Слышите ли вы эту гармонию?

Приходим к динамичной методологии разработки IntelliJ

Отбросьте старые привычки из Eclipse ради более гибкого подхода к управлению проектами и стратегиям компиляции, которыми отличается IntelliJ. Смена вполне оправдана.

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