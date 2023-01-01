Автокомпиляция Java классов в IntelliJ IDEA, как в Eclipse#Разное
Быстрый ответ
Для включения автоматической компиляции в IntelliJ IDEA перейдите в Настройки (
Ctrl+Alt+S), затем в раздел "Сборка, выполнение, развертывание" – "Компилятор". Установите флажок "Автоматическая сборка проекта". Если вы хотите, чтобы эта функция работала, когда IntelliJ работает в фоновом режиме, обратитесь к реестру (
Ctrl+Shift+A), введите
Registry... и активируйте опцию compiler.automake.allow.when.app.running.
Чтобы включить автокомпиляцию, отключите режим энергосбережения: нажмите
Ctrl+Shift+A и убедитесь, что "Power Save Mode" не активен.
// Вот как включить автокомпиляцию:
// 1. Ctrl+Alt+S > "Сборка, выполнение, развертывание" > "Компилятор" > "Автоматическая сборка проекта"
// 2. Ctrl+Shift+A > 'Реестр...' > compiler.automake.allow.when.app.running
// 3. Ctrl+Shift+A > "Режим энергосбережения" > Отключить (Мы программируем, без ограничений!)
В IntelliJ IDEA 2021.2 и более новых версиях включите "Разрешить авто-make даже если запущено приложение разработчика". Для старых версий до 12-й используйте плагин EclipseMode. Если хотите максимально эффективно использовать ресурсы, настройте сохранение и компиляцию через JRebel с помощью комбинации
Ctrl+S.
Настройка дополнительных параметров компиляции
Использование внешнего компилятора
В IntelliJ IDEA начиная с 12-й версии можно активировать внешний компилятор для непрерывной автоматической сборки проекта, не влияющей на производительность IDE.
Интеграция с Spring Boot DevTools
Интеграция с Spring Boot DevTools делает взаимодействие с приложениями Spring Boot более эффективным, поддерживая горячую перезагрузку кода без необходимости перезапуска сервера.
Внедрение инкрементной сборки
При помощи команды "Сборка | Создать" (
Ctrl+F9) вы можете включить инкрементную сборку, что значительно уменьшит время ожидания и сбережет ваши нервы.
Отбираем плагины правильно, чтобы избежать лишней нагрузки
Плагин EclipseMode может негативно сказаться на производительности в новых версиях IntelliJ IDEA начиная с 12-й. Рекомендуем ознакомиться с официальными FAQ для выбора наиболее эффективных методов компиляции.
Погружение в лучшие практики и решение возникающих проблем
Познание цикла работы с IntelliJ
Понимание механизмов работы IntelliJ IDEA позволит вам получить максимум от широких возможностей этой IDE.
Перезагрузка, сброс, повторная попытка — это заклинание IntelliJ!
Не забывайте перезагружать IntelliJ IDEA после изменения настроек Автомаке для подтверждения правильности их применения.
Обнаружение ошибок до компиляции
Функция проверки кода на ошибки в реальном времени — незаменимый помощник, позволяющий заметить и исправить проблемы до начала компиляции.
Когда каждая сборка имеет значение...
Для мгновенной компиляции используйте сочетание
CTRL+SHIFT+F9. Этот способ позволит вам держать процесс разработки под контролем.
Визуализация
Кухня (👩🍳): Рабочая область IntelliJ IDEA
Ингредиенты (🥦🥕): Java-классы
Печь (🔥): Автокомпиляция
Без автокомпиляции:
Повар для каждого блюда (🍲) сам разогревает печь (🔥). Больше работы? Не хотелось бы!
С автокомпиляцией:
При подготовке ингредиентов (🥦🥕), печь (🔥) автоматически прогревается, обеспечивая непрерывный процесс. Готовимся к приему гостей? 🎉
Смысл альтернативных подходов к успешной компиляции
Эффективное использование горячих клавиш
Назначайте горячие клавиши для частых действий, чтобы ускорить процесс разработки, превратив рутинные задачи в дело одного клика.
Настраиваем автосохранение по-своему
Сочетание автосохранения в IntelliJ и ручной компиляции может создать рабочую среду, идеально подходящую под ваш стиль работы. Слышите ли вы эту гармонию?
Приходим к динамичной методологии разработки IntelliJ
Отбросьте старые привычки из Eclipse ради более гибкого подхода к управлению проектами и стратегиям компиляции, которыми отличается IntelliJ. Смена вполне оправдана.
Полезные материалы
- Переход с Eclipse на IntelliJ IDEA – Переключитесь на процесс компиляции в IntelliJ, оставив Eclipse в прошлом.
- Reddit – Автокомпиляция в IntelliJ IDEA – Обсуждение предпочтительных настроек автокомпиляции в IntelliJ. Забыли про попкорн!
- java – Что такое NullPointerException (NPE)? – Тема для обсуждения, выходящая за рамки автокомпиляции, которую стоит прочесть каждому разработчику на Java.
- YouTube: Настройка параметров компилятора в IntelliJ IDEA – Видеоурок по настройке параметров компиляции. Смотрите и учитеcь!
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы