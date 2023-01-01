Решение ошибки: "Невозможно найти метод compile() Gradle"

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Быстрый ответ

Если у вас возникла ошибка "Не найден метод compile() для аргументов в Gradle", это сигнал к тому, что настал момент обновить ваш проект. Необходимо отказаться от использования устаревшей команды "compile" и применить "implementation" или "api" для объявления зависимостей. Вот как нужно обновить файл build.gradle :

gradle Скопировать код dependencies { // Прощай, старая команда compile! // Вперёд к обновлениям! implementation 'com.example:mylib:1.0.0' // 🏃💨 // или api 'com.example:mylib:1.0.0' // 🏃💨 }

Не забудьте заменить все вхождения "compile" на соответствующие актуальные аналоги в файлах конфигурации Gradle.

Итак, почему мы перестали использовать "compile"?

С появлением релиза Gradle 4.10 команда "compile" уступила место новым методам, а в версии 7.0 её поддержка была окончательно прекращена. Чтобы сборка проекта была актуальной и эффективной, следует учесть эти изменения.

Новые конфигурации заменили "compile"

Настройка зависимостей осуществляется при помощи следующих конфигураций:

implementation : основные библиотеки, необходимые для функционирования приложения.

: основные библиотеки, необходимые для функционирования приложения. api : модули, предоставляющие API для взаимодействия с другими модулями.

: модули, предоставляющие API для взаимодействия с другими модулями. runtimeOnly : библиотеки, которые требуются только во время выполнения приложения.

: библиотеки, которые требуются только во время выполнения приложения. testImplementation : зависимости, применяемые исключительно для тестирования.

Совместимость JVM и Gradle

Убедитесь, что вы используете совместимые версии JVM и Gradle для стабильной и корректной сборки проекта.

Переходите с Maven на Gradle?

Если вы переходите с Maven на Gradle, то для облегчения этого процесса можно применять специализированные плагины Gradle.

Визуализация

Для наглядности представляем сравнение устаревшего метода compile и более современного и эффективного implementation в таблице:

Эра Команда сборки 🕰️ compile ⏰ implementation

Замените compile на implementation для оптимизации вашего проекта:

diff Скопировать код - compile 'com.android:awesome-lib:1.0.0' // Прощай, старая методика + implementation 'com.android:awesome-lib:1.0.0' // Добро пожаловать, инновации 🚀

Работа с sdkman

Воспользуйтесь sdkman для управления различными версиями Gradle, точно так же, как вы управляли бы своим инвентарём для бега.

Разрешение конфликта версий с exclude module

Для решения проблем с конфликтами версий и управления транзитивными зависимостями можно использовать exclude module: .

Стратегии управления зависимостями для больших проектов

Для больших проектов со множеством модулей может потребоваться более сложная стратегия управления зависимостями. Применяйте метод ModuleDependency.exclude(java.util.Map) для исключения ненужных зависимостей.

Полезные материалы