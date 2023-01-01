Получение KClass объекта в Kotlin: аналог getClass()

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Быстрый ответ

Чтобы получить KClass объекта в Kotlin, используйте ::class :

kotlin Скопировать код val kClass = MyClass()::class // получаем KClass

Для преобразования KClass в Java Class , добавьте .java :

kotlin Скопировать код val javaClass = MyClass()::class.java // переходим к Java Class

Итак, ::class возвращает KClass , а .java преобразует его в Java Class .

Для получения простого имени KClass (например, для логов), используйте:

kotlin Скопировать код val className = MyClass::class.java.simpleName // получаем имя для логирования

Исторический обзор Kotlin: от версии 1.0 до 1.1 и более новых

Вслед за развитием Kotlin его возможности постоянно расширялись.

Kotlin 1.0: Эпоха '.kotlin'

В начале эпохи Kotlin 1.0, для получения KClass из Java Class требовалось использование расширения .kotlin :

kotlin Скопировать код val kClass = MyClass().javaClass.kotlin // преобразуем Java Class в KClass

Однако в более поздних версиях Kotlin от этого метода отказались.

Kotlin 1.1 и более новые версии: Введение '::class'

С внедрением версии Kotlin 1.1 использование ::class значительно упростило процесс:

kotlin Скопировать код val kClass = MyClass::class // работает напрямую, без использования javaClass

Kotlin 1.5.21 и более новые версии: Прогресс идёт вперёд

В версии Kotlin 1.5.21 представлен более эффективный способ работы с Java-классами через KClass . Небольшой секрет для инициативных: выражение (YourClassName as Any).javaClass возвращает Java-класс без прямого использования KClass<>.javaClass .

Визуализация

Для понимания аналога Java getClass() в Kotlin представим следующее сравнение:

Java-детектив (🕵️‍♂️) требует: "Ваш класс, пожалуйста?" Субъект предъявляет УДОСТОВЕРЕНИЕ (🆔): getClass()

Kotlin-агент (🕵️‍♀️) повторяет вопрос и получает цифровое удостоверение (💳): .java

Таким образом, в Kotlin:

kotlin Скопировать код val personKClass: KClass<Person> = Person::class val personJavaClass: Class<Person> = personKClass.java // 💳 это цифровое удостоверение!

Ключевой момент состоит в том, что так же, как детектив опознает личность, .java в Kotlin получает Java Class из KClass .

Практическое использование notation '::class'

Разберем использование ::class на практических примерах.

Использование обобщений и параметров типов

Когда стандартные методы приводят к ошибке вывода переменной типа T, ::class приходит на помощь:

kotlin Скопировать код inline fun <reified T: Any> printGenericClassInfo() { println(T::class.java.simpleName) // все упорядочено } printGenericClassInfo<MyClass>() // MyClass на месте

TAG в логировании Android

Для создания TAG в Android-логах рекомендуется использовать следующий метод:

kotlin Скопировать код companion object { val TAG = MyClass::class.java.simpleName // готовы к логированию }

Этот подход предлагает рациональное решение.

Рефлексия и реальные экземпляры

Для исследования экземпляров в реальном времени ::class будет незаменим:

kotlin Скопировать код val myObject = MyClass() val kClass = myObject::class // KClass в динамике

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