Разница между Iterator и Iterable в Java: практический гид

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Быстрый ответ

Iterable — это интерфейс, который позволяет использовать объекты в усовершенствованном цикле "for-each". Метод iterator() возвращает Iterator , способный перемещаться по элементам с помощью методов hasNext() и next() , и, к тому же, предлагающий возможность удалять элементы с помощью метода remove() .

Java Скопировать код Iterable<Integer> числа = Arrays.asList(1, 2, 3); числа.forEach(System.out::println); // Это и есть "for-each"! Iterator<Integer> итератор = числа.iterator(); while(итератор.hasNext()) { System.out.println(итератор.next()); // Вот что может итератор }

Основные определения и различия

Давайте определим основных участников:

Iterable : Объект, способный создавать Iterator , представляет собой последовательность элементов, которую можно перебрать.

: Объект, способный создавать , представляет собой последовательность элементов, которую можно перебрать. Iterator : Это средство для итераций, позволяющее пройти через всю коллекцию, останавливаясь на каждом элементе с помощью next() .

Создание собственных Iterable структур

Для создания собственной коллекции, реализующей интерфейс Iterable , требуется:

Java Скопировать код class МояКоллекция<T> implements Iterable<T> { // Ваша реализация Iterable здесь public Iterator<T> iterator() { return new Iterator<T>() { // Реализуйте методы итератора }; } }

Итерация в многопоточных средах

Iterator сохраняет свое собственное состояние и не подвержен воздействию других итераторов. Иными словами, несколько Iterator могут одновременно перемещаться по одному и тому же Iterable без проблем.

Java Скопировать код Iterator<Integer> итератор1 = числа.iterator(); Iterator<Integer> итератор2 = числа.iterator(); // Они выглядят одинаковыми, но каждый из них независим

Управление итерациями

Iterator предоставляет вам гибкость управления коллекцией в процессе итерации, позволяя вставлять, удалять и изменять элементы.

Возможности и опасности использования Iterator

Iterator способен на некоторые необычные трюки.

Удаление элементов: remove()

Метод remove() позволяет удалять элементы коллекции во время итерирования, избегая ошибок ConcurrentModificationExceptions .

Улучшения в Java 8

Java 8 добавила в интерфейс Iterable метод forEach() , упрощающий итерацию с использованием лямбда-выражений и ссылок на методы.

Важное замечание: UnsupportedOperationException

Если вы столкнулись с UnsupportedOperationException, учтите, что не все реализации Iterator поддерживают метод remove() .

Визуализация

Иногда наглядность помогает в понимании:

Markdown Скопировать код Iterable: 🏃‍♀️ -> 🧭 -> 🚪 -> 🏴‍☠️ # Спортсменка (🏃‍♀️) с компасом (🧭) проходит сквозь двери (🚪), чтобы достичь своей цели (🏴‍☠️) Iterator: 🚶‍♂️ -> 🔍 -> 🔑 -> 🗝️ -> 🏴‍☠️ # Специалист (🚶‍♂️) использует лупу (🔍), выбирает ключ (🔑), открывает замок (🗝️), и достигает своей цели (🏴‍☠️).

Лучшие практики для профессионалов Java

Используйте Iterable для удобства чтения кода

Усовершенствованный цикл for-each совместно с ArrayList создает наглядный и понятный код, схожий с циклом forEach .

Когда выбирать Iterator

Если вам требуется изменить коллекцию в процессе итерации, лучше всего использовать Iterator, чтобы избежать ConcurrentModificationExceptions. Выбирайте Iterator, и ваши задачи будут решены!

Эволюция итерации

Использование обычного цикла for с индексацией можно считать устаревшим подходом. Iterable и Iterator дают возможность использовать современные методы итерации в Java.

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