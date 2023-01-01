Разница между Iterator и Iterable в Java: практический гид#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
Iterable — это интерфейс, который позволяет использовать объекты в усовершенствованном цикле "for-each". Метод
iterator() возвращает
Iterator, способный перемещаться по элементам с помощью методов
hasNext() и
next(), и, к тому же, предлагающий возможность удалять элементы с помощью метода
remove().
Iterable<Integer> числа = Arrays.asList(1, 2, 3);
числа.forEach(System.out::println); // Это и есть "for-each"!
Iterator<Integer> итератор = числа.iterator();
while(итератор.hasNext()) {
System.out.println(итератор.next()); // Вот что может итератор
}
Основные определения и различия
Давайте определим основных участников:
Iterable: Объект, способный создавать
Iterator, представляет собой последовательность элементов, которую можно перебрать.
Iterator: Это средство для итераций, позволяющее пройти через всю коллекцию, останавливаясь на каждом элементе с помощью
next().
Создание собственных Iterable структур
Для создания собственной коллекции, реализующей интерфейс
Iterable, требуется:
class МояКоллекция<T> implements Iterable<T> {
// Ваша реализация Iterable здесь
public Iterator<T> iterator() {
return new Iterator<T>() {
// Реализуйте методы итератора
};
}
}
Итерация в многопоточных средах
Iterator сохраняет свое собственное состояние и не подвержен воздействию других итераторов. Иными словами, несколько
Iterator могут одновременно перемещаться по одному и тому же
Iterable без проблем.
Iterator<Integer> итератор1 = числа.iterator();
Iterator<Integer> итератор2 = числа.iterator();
// Они выглядят одинаковыми, но каждый из них независим
Управление итерациями
Iterator предоставляет вам гибкость управления коллекцией в процессе итерации, позволяя вставлять, удалять и изменять элементы.
Возможности и опасности использования Iterator
Iterator способен на некоторые необычные трюки.
Удаление элементов: remove()
Метод
remove() позволяет удалять элементы коллекции во время итерирования, избегая ошибок
ConcurrentModificationExceptions.
Улучшения в Java 8
Java 8 добавила в интерфейс
Iterable метод
forEach(), упрощающий итерацию с использованием лямбда-выражений и ссылок на методы.
Важное замечание: UnsupportedOperationException
Если вы столкнулись с UnsupportedOperationException, учтите, что не все реализации
Iterator поддерживают метод
remove().
Визуализация
Иногда наглядность помогает в понимании:
Iterable: 🏃♀️ -> 🧭 -> 🚪 -> 🏴☠️
# Спортсменка (🏃♀️) с компасом (🧭) проходит сквозь двери (🚪), чтобы достичь своей цели (🏴☠️)
Iterator: 🚶♂️ -> 🔍 -> 🔑 -> 🗝️ -> 🏴☠️
# Специалист (🚶♂️) использует лупу (🔍), выбирает ключ (🔑), открывает замок (🗝️), и достигает своей цели (🏴☠️).
Лучшие практики для профессионалов Java
Используйте Iterable для удобства чтения кода
Усовершенствованный цикл for-each совместно с
ArrayList создает наглядный и понятный код, схожий с циклом
forEach.
Когда выбирать Iterator
Если вам требуется изменить коллекцию в процессе итерации, лучше всего использовать Iterator, чтобы избежать ConcurrentModificationExceptions. Выбирайте Iterator, и ваши задачи будут решены!
Эволюция итерации
Использование обычного цикла for с индексацией можно считать устаревшим подходом.
Iterable и
Iterator дают возможность использовать современные методы итерации в Java.
Полезные материалы
- Iterable (Java Platform SE 8 ) — Документация Oracle по интерфейсу
Iterable.
- Iterator (Java Platform SE 8 ) — Документация Oracle по интерфейсу
Iterator.
- Java – Что такое интерфейс Iterable и для чего он применяется? – Обсуждение на Stack Overflow о
Iterableи его использовании.
- Интерфейс Iterable в Java – GeeksforGeeks — Статья о использовании
Iterableв Java.
- Урок | DigitalOcean — Подробное руководство по использованию
Iteratorв Java.
- Интерфейс Collection (Учебные материалы Java™) — Уроки Java, объясняющие интерфейс Collection.
Олеся Тарасова
Java-разработчик