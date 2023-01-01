Java Servlets и JSP: основы веб-разработки для начинающих

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Для кого эта статья:

Новички в веб-разработке, желающие освоить Java

Студенты и начинающие программисты, изучающие технологии Java EE

Профессионалы, интересующиеся основами и архитектурой Java веб-приложений Мир Java веб-разработки часто кажется новичкам непроходимыми джунглями технологий и терминов. Servlets и JSP — два мощных инструмента, которые, несмотря на свой возраст, остаются фундаментом для создания надёжных серверных приложений. В этой статье я расскажу, как эти технологии работают, почему они важны даже в эпоху модных JavaScript-фреймворков, и как построить своё первое веб-приложение на Java без лишней головной боли. 🚀

Что такое Servlets и JSP: фундамент Java веб-разработки

Servlets и JSP (JavaServer Pages) — это две ключевые технологии Java EE (Enterprise Edition), которые позволяют создавать динамические веб-приложения. Несмотря на появление множества современных фреймворков, понимание этих базовых технологий критически важно для каждого Java веб-разработчика.

Представьте, что вы строите дом. Сервлеты — это прочный фундамент и несущие стены, а JSP — это интерьерное оформление и отделка. Без понимания того, как работает фундамент, невозможно построить устойчивый дом.

Технология Описание Основное предназначение Servlets Java-классы, обрабатывающие HTTP-запросы и генерирующие HTTP-ответы Обработка бизнес-логики, работа с данными JSP Шаблоны HTML-страниц с вставками Java-кода Отображение данных, пользовательский интерфейс

Сервлеты — это Java-классы, которые расширяют функциональность веб-сервера. Они обрабатывают HTTP-запросы, взаимодействуют с базами данных, вызывают другие веб-сервисы и формируют ответы клиенту. Сервлеты работают на серверной стороне и могут генерировать динамический контент.

Основные характеристики сервлетов:

Работают внутри контейнера сервлетов (например, Apache Tomcat)

Могут обрабатывать различные типы HTTP-запросов (GET, POST, PUT и т.д.)

Сохраняют состояние между запросами через сессии

Имеют доступ ко всей мощи Java API

JSP (JavaServer Pages) — технология, позволяющая создавать динамические веб-страницы с использованием HTML, XML и встроенного Java-кода. JSP-страницы компилируются в сервлеты перед выполнением, что обеспечивает высокую производительность.

Михаил Петров, старший Java-разработчик Когда я впервые столкнулся с задачей создания веб-приложения на Java, я потратил недели на изучение различных фреймворков, пытаясь выбрать "лучший". В итоге, запутавшись в Spring, Struts и JSF, я вернулся к основам — Servlets и JSP. Создав небольшое приложение для учёта личных финансов, я понял, насколько эффективен этот "простой" стек. Мы часто недооцениваем базовые технологии, гоняясь за трендами. За два месяца я смог запустить полноценное приложение, которое работало стабильно и обслуживало около 100 пользователей. Позже, когда я начал использовать фреймворки, понимание основ сервлетов помогло мне быстрее осваивать новые инструменты и видеть, что происходит "под капотом".

Преимущества использования JSP:

Разделение HTML-кода и Java-логики

Возможность использования тегов для упрощения разработки

Поддержка Expression Language (EL) для доступа к данным

Встроенная поддержка JSTL (JSP Standard Tag Library)

Архитектура Java веб-приложений: основные компоненты

Стандартная архитектура Java веб-приложений на основе Servlets и JSP обычно следует паттерну MVC (Model-View-Controller), где сервлеты выступают в роли контроллеров, JSP — в роли представлений, а Java-классы — в роли моделей. 🏗️

Основные компоненты архитектуры:

Веб-контейнер (Servlet Container) — среда выполнения для сервлетов и JSP

(Servlet Container) — среда выполнения для сервлетов и JSP Сервлеты — обрабатывают запросы и управляют потоком данных

— обрабатывают запросы и управляют потоком данных JSP — формируют пользовательский интерфейс

— формируют пользовательский интерфейс Фильтры — перехватывают запросы для предобработки или постобработки

— перехватывают запросы для предобработки или постобработки Слушатели (Listeners) — отслеживают события в веб-приложении

(Listeners) — отслеживают события в веб-приложении JavaBeans — хранят и обрабатывают данные

Жизненный цикл веб-приложения начинается с развертывания WAR-файла (Web Application Archive) в веб-контейнере. Контейнер создаёт экземпляры сервлетов, инициализирует их и обрабатывает входящие HTTP-запросы.

Компонент Жизненный цикл Роль в архитектуре Servlet init() → service() → destroy() Контроллер (MVC) JSP Компиляция → Инициализация → Обработка → Уничтожение Представление (MVC) JavaBean Создание → Использование → Уничтожение сборщиком мусора Модель (MVC)

Типичный поток выполнения запроса в Java веб-приложении:

Клиент отправляет HTTP-запрос на сервер Запрос проходит через настроенные фильтры Веб-контейнер определяет нужный сервлет на основе URL-маппинга в web.xml Сервлет обрабатывает запрос, взаимодействует с бизнес-логикой и готовит данные Сервлет перенаправляет запрос на соответствующую JSP-страницу JSP отображает данные в формате HTML Ответ отправляется клиенту

Все компоненты Java веб-приложения настраиваются в дескрипторе развертывания web.xml или с помощью аннотаций (в более новых версиях Java EE). Этот файл определяет структуру приложения, маппинги URL, инициализационные параметры и многое другое.

Структура типичного Java веб-проекта выглядит следующим образом:

webapp/ ├── WEB-INF/ │ ├── web.xml │ ├── classes/ │ │ └── com/ │ │ └── example/ │ │ ├── servlets/ │ │ ├── models/ │ │ └── utils/ │ ├── lib/ │ │ └── (JAR-файлы) │ └── tags/ ├── css/ ├── js/ ├── images/ └── *.jsp

Создание первого сервлета: от теории к практике

Разработка первого сервлета — это ключевой шаг в освоении Java веб-программирования. Давайте рассмотрим практический пример создания простого сервлета, который обрабатывает HTTP-запросы и генерирует ответы. 💻

Для работы с сервлетами вам потребуется:

JDK (Java Development Kit) версии 8 или выше

Веб-контейнер (Apache Tomcat, Jetty или аналог)

Servlet API (обычно включается в веб-контейнер)

IDE (например, IntelliJ IDEA или Eclipse)

Шаг 1: Создайте новый проект веб-приложения в вашей IDE.

Шаг 2: Добавьте зависимость Servlet API в ваш pom.xml (для Maven) или build.gradle (для Gradle):

xml Скопировать код <dependency> <groupId>javax.servlet</groupId> <artifactId>javax.servlet-api</artifactId> <version>4.0.1</version> <scope>provided</scope> </dependency>

Шаг 3: Создайте ваш первый сервлет:

Java Скопировать код package com.example.servlets; import javax.servlet.ServletException; import javax.servlet.annotation.WebServlet; import javax.servlet.http.HttpServlet; import javax.servlet.http.HttpServletRequest; import javax.servlet.http.HttpServletResponse; import java.io.IOException; import java.io.PrintWriter; @WebServlet("/hello") public class HelloServlet extends HttpServlet { @Override protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); response.setCharacterEncoding("UTF-8"); try (PrintWriter writer = response.getWriter()) { writer.println("<!DOCTYPE html>"); writer.println("<html>"); writer.println("<head>"); writer.println("<title>Мой первый сервлет</title>"); writer.println("</head>"); writer.println("<body>"); writer.println("<h1>Привет, мир сервлетов!</h1>"); writer.println("<p>Текущее время: " + new java.util.Date() + "</p>"); writer.println("</body>"); writer.println("</html>"); } } }

Шаг 4: Настройте дескриптор развертывания web.xml (если вы не используете аннотации):

xml Скопировать код <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <web-app xmlns="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee http://xmlns.jcp.org/xml/ns/javaee/web-app_4_0.xsd" version="4.0"> <servlet> <servlet-name>helloServlet</servlet-name> <servlet-class>com.example.servlets.HelloServlet</servlet-class> </servlet> <servlet-mapping> <servlet-name>helloServlet</servlet-name> <url-pattern>/hello</url-pattern> </servlet-mapping> </web-app>

Шаг 5: Разверните ваше приложение в веб-контейнере (например, Tomcat) и протестируйте, открыв в браузере http://localhost:8080/your-app/hello.

Основные методы, которые вы можете переопределить в сервлете:

doGet() — обработка GET-запросов (получение данных)

— обработка GET-запросов (получение данных) doPost() — обработка POST-запросов (отправка данных)

— обработка POST-запросов (отправка данных) doPut() — обработка PUT-запросов (обновление ресурсов)

— обработка PUT-запросов (обновление ресурсов) doDelete() — обработка DELETE-запросов (удаление ресурсов)

— обработка DELETE-запросов (удаление ресурсов) init() — инициализация сервлета

— инициализация сервлета destroy() — освобождение ресурсов перед уничтожением сервлета

Для обработки параметров запроса используйте метод getParameter():

Java Скопировать код String username = request.getParameter("username");

Для работы с сессией используйте методы getSession():

Java Скопировать код HttpSession session = request.getSession(); session.setAttribute("user", username); String user = (String) session.getAttribute("user");

Алексей Соколов, веб-разработчик На проекте электронной коммерции для крупного ритейлера я столкнулся с интересной задачей — нужно было добавить функциональность для обработки платежей с минимальными изменениями существующей архитектуры. Решение на основе сервлетов оказалось идеальным. Я создал отдельный сервлет PaymentProcessorServlet, который принимал данные формы оплаты, взаимодействовал с платёжным шлюзом через API и перенаправлял пользователя на страницу результата. Самая сложная часть заключалась в обеспечении безопасности транзакций. Я реализовал фильтр сервлетов для проверки CSRF-токенов и шифрования чувствительных данных. Благодаря гибкости сервлетов и их прямому доступу к HTTP-запросам/ответам, мне удалось внедрить эту функциональность за три дня, без изменения существующего кода. Система успешно обрабатывает до 1000 транзакций в день, и за полгода работы не было ни одного инцидента с безопасностью.

JSP страницы: динамический HTML на основе Java

JavaServer Pages (JSP) — технология, которая позволяет создавать динамические веб-страницы, сочетая статический HTML с Java-кодом. JSP значительно упрощает создание пользовательских интерфейсов по сравнению с генерацией HTML напрямую из сервлетов. 🖌️

JSP-файлы имеют расширение .jsp и содержат HTML с вставками специальных тегов и Java-кода. При первом обращении к JSP-странице она компилируется в сервлет, который затем выполняется. Результаты кэшируются, поэтому последующие запросы выполняются быстрее.

Основные элементы JSP:

Директивы — настройки для процесса компиляции JSP ( <%@ ... %> )

— настройки для процесса компиляции JSP ( ) Скриптлеты — блоки Java-кода ( <% ... %> )

— блоки Java-кода ( ) Выражения — вычисляемые и отображаемые значения ( <%= ... %> )

— вычисляемые и отображаемые значения ( ) Объявления — определения методов и переменных ( <%! ... %> )

— определения методов и переменных ( ) Комментарии — не видны клиенту ( <%-- ... --%> )

— не видны клиенту ( ) Действия — стандартные операции, например, включение других файлов ( <jsp:include> )

— стандартные операции, например, включение других файлов ( ) EL-выражения — упрощённый доступ к данным ( ${...} )

— упрощённый доступ к данным ( ) JSTL — библиотека стандартных тегов для типичных задач

Пример простой JSP-страницы:

jsp Скопировать код <%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> <!DOCTYPE html> <html> <head> <title>Моя первая JSP-страница</title> </head> <body> <h1>Привет, JSP!</h1> <% // Это скриптлет – блок Java-кода java.time.LocalDateTime now = java.time.LocalDateTime.now(); %> <p>Текущая дата и время: <%= now %></p> <% for(int i = 1; i <= 5; i++) { %> <p>Строка №<%= i %></p> <% } %> <!-- Использование Expression Language (EL) --> <p>Доступ к параметру запроса: ${param.name}</p> </body> </html>

Неявные объекты в JSP, доступные без объявления:

Объект Тип Описание request HttpServletRequest Текущий HTTP-запрос response HttpServletResponse HTTP-ответ session HttpSession Сессия пользователя application ServletContext Контекст веб-приложения pageContext PageContext Контекст JSP-страницы

JSP Standard Tag Library (JSTL) предоставляет готовые теги для типичных задач программирования:

Core — базовые операции (условия, циклы)

— базовые операции (условия, циклы) Formatting — форматирование данных (чисел, дат)

— форматирование данных (чисел, дат) SQL — работа с базами данных

— работа с базами данных XML — обработка XML

— обработка XML Functions — полезные функции для работы со строками

Пример использования JSTL:

jsp Скопировать код <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> <html> <body> <h1>Список пользователей</h1> <c:forEach var="user" items="${userList}"> <p>${user.name} – ${user.email}</p> </c:forEach> <c:if test="${not empty message}"> <p class="message">${message}</p> </c:if> </body> </html>

Для использования JSTL необходимо добавить соответствующие зависимости в проект и импортировать нужные библиотеки тегов с помощью директивы taglib.

Интеграция Servlets и JSP для создания полноценных сайтов

Интеграция сервлетов и JSP — это ключ к созданию хорошо структурированных веб-приложений на Java. Такой подход реализует паттерн MVC (Model-View-Controller), где сервлеты выступают контроллерами, JSP — представлениями, а Java-классы — моделями. 🔄

Рассмотрим типичный рабочий процесс интеграции:

Клиент отправляет HTTP-запрос на сервер Сервлет перехватывает запрос и определяет действие Сервлет взаимодействует с бизнес-логикой (моделью) Данные сохраняются в объектах запроса, сессии или контекста Сервлет перенаправляет запрос на JSP-страницу JSP-страница отображает данные и формирует HTML-ответ

Передача данных от сервлета к JSP осуществляется несколькими способами:

Через атрибуты запроса (для данных, актуальных только для текущего запроса)

(для данных, актуальных только для текущего запроса) Через атрибуты сессии (для данных, сохраняемых между запросами одного пользователя)

(для данных, сохраняемых между запросами одного пользователя) Через атрибуты контекста приложения (для глобальных данных, доступных всем пользователям)

Пример интеграции сервлета и JSP для отображения списка пользователей:

Сервлет:

Java Скопировать код @WebServlet("/users") public class UserListServlet extends HttpServlet { private UserService userService = new UserService(); // Сервис для работы с данными @Override protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // Получаем данные из модели List<User> users = userService.getAllUsers(); // Сохраняем данные в атрибуте запроса request.setAttribute("userList", users); // Перенаправляем на JSP для отображения request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/user-list.jsp") .forward(request, response); } }

JSP-страница (user-list.jsp):

jsp Скопировать код <%@ page contentType="text/html;charset=UTF-8" language="java" %> <%@ taglib uri="http://java.sun.com/jsp/jstl/core" prefix="c" %> <html> <head> <title>Список пользователей</title> <link rel="stylesheet" href="${pageContext.request.contextPath}/css/style.css"> </head> <body> <h1>Пользователи системы</h1> <table> <tr> <th>ID</th> <th>Имя</th> <th>Email</th> <th>Действия</th> </tr> <c:forEach var="user" items="${userList}"> <tr> <td>${user.id}</td> <td>${user.name}</td> <td>${user.email}</td> <td> <a href="user?id=${user.id}">Просмотр</a> <a href="user/edit?id=${user.id}">Редактировать</a> <a href="user/delete?id=${user.id}">Удалить</a> </td> </tr> </c:forEach> </table> <a href="user/create">Добавить нового пользователя</a> </body> </html>

Для обработки форм обычно используется сочетание GET и POST запросов:

GET — для отображения формы

POST — для обработки отправленных данных

Пример обработки формы:

Java Скопировать код @WebServlet("/user/create") public class UserCreateServlet extends HttpServlet { private UserService userService = new UserService(); // Отображение формы @Override protected void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/user-form.jsp") .forward(request, response); } // Обработка отправленных данных @Override protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { String name = request.getParameter("name"); String email = request.getParameter("email"); String password = request.getParameter("password"); try { User user = new User(name, email, password); userService.createUser(user); // Добавляем сообщение об успехе request.getSession().setAttribute("message", "Пользователь успешно создан!"); // Перенаправляем на список пользователей response.sendRedirect(request.getContextPath() + "/users"); } catch (Exception e) { // В случае ошибки возвращаем на форму с сообщением request.setAttribute("error", e.getMessage()); request.setAttribute("user", new User(name, email, "")); request.getRequestDispatcher("/WEB-INF/views/user-form.jsp") .forward(request, response); } } }

Важные практики при интеграции Servlets и JSP:

Размещайте JSP-страницы в папке WEB-INF для предотвращения прямого доступа

Используйте EL и JSTL вместо скриптлетов для улучшения читаемости JSP

Применяйте единый шаблон для всех страниц (header, footer, navigation)

Валидируйте входные данные в сервлетах перед обработкой

Используйте PRG-паттерн (Post-Redirect-Get) для предотвращения повторной отправки форм

Освоение Servlets и JSP — важный шаг в карьере Java-разработчика. Эти технологии не только формируют основу для понимания более сложных фреймворков, но и позволяют создавать полноценные веб-приложения с чистой и понятной архитектурой. Начните с простых проектов, постепенно добавляя новые компоненты, и вы быстро почувствуете, как растут ваши навыки веб-разработки на Java. Помните — в программировании нет универсальных решений, и знание фундаментальных технологий даёт вам мощный инструментарий для решения любых задач.

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