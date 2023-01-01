Java: подсчет вхождений элементов списка с groupBy

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Быстрый ответ

Для подсчёта количества элементов в списке с использованием Java Streams и метода groupBy используйте следующий код:

Java Скопировать код Map<Key, Long> frequencyMap = items.stream() .collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting()));

В этом сегменте Key – это тип данных элементов вашего списка, а items – это ваш список или коллекция. Function.identity() здесь выступает образом формирования групп, то есть в качестве ключа используется значение элемента.

Подробное рассмотрение GroupBy

Разберём, как функционирует Collectors.groupingBy . Этот метод осуществляет операции, аналогичные SQL-запросам, но вместо баз данных он работает с коллекциями в Java. Он принимает два аргумента:

Функцию классификации , определяющую группу для каждого элемента.

, определяющую группу для каждого элемента. Коллектор, реализующий сокращение количества элементов. Например, с помощью Collectors.counting() , можно подсчитать элементы в группе.

Подсчёт пользовательских объектов

Если требуется подсчитать элементы, основываясь на определённых свойствах объектов, используйте структуру вида:

Java Скопировать код Map<CustomType, Long> counts = customList.stream() .collect(Collectors.groupingBy(CustomType::getAttribute, Collectors.counting()));

Одновременный подсчёт

Для максимально эффективной работы в многопоточной среде стоит использовать groupingByConcurrent , обеспечивающий потокобезопасность:

Java Скопировать код ConcurrentMap<Key, Long> concurrentFrequencyMap = items.parallelStream() .collect(Collectors.groupingByConcurrent(Function.identity(), Collectors.counting()));

Это гарантирует надёжность и безошибочность обработки данных в многопоточных условиях.

Производительность и альтернативы

Несмотря на удобство использования, Collectors.groupingBy не всегда является самым быстрым способом обработки данных.

Вариант с использованием ToMap

Для увеличения производительности можно задействовать Collectors.toMap с функцией объединения Map::merge :

Java Скопировать код Map<Key, Long> frequencyMapAlternative = items.stream() .collect(Collectors.toMap(key -> key, val -> 1L, Math::addExact));

StreamEx для работы с примитивными типами

При работе с примитивными типами для оптимизации производительности можно применить библиотеку StreamEx :

Java Скопировать код Map<Key, Integer> frequencyMapStreamEx = StreamEx.of(items) .groupingBy(Function.identity(), MoreCollectors.countingInt());

Для работы с StreamEx необходимо добавить соответствующую библиотеку в ваш проект.

Визуализация

Метод groupBy поможет вам сортировать данные. В качестве примера рассмотрим сгруппированные по эрам коллекционные монеты:

Java Скопировать код Map<Era, Long> coinCountByEra = coins.stream().collect( Collectors.groupingBy(Coin::getEra, Collectors.counting()) );

Эра Количество монет Бронзовая 2 Серебряная 4 Золотая 1

Проверенный метод вывода на печать

Для вывода результатов на экран используйте entrySet :

Java Скопировать код frequencyMap.entrySet().forEach(entry -> System.out.println(entry.getKey() + ": " + entry.getValue()));

Сложные случаи

Обработка нулевых значений

Чтобы исключить null -элементы из подсчёта, предварительно воспользуйтесь фильтром:

Java Скопировать код Map<Object, Long> frequencyMapWithNulls = items.stream() .filter(Objects::nonNull) .collect(Collectors.groupingBy(Function.identity(), Collectors.counting()));

Сложные типы

Сложные типы возможно сгруппировать, создав составной ключ или Pair :

Java Скопировать код Map<Pair<AttributeType1, AttributeType2>, Long> complexMap = complexList.stream() .collect(Collectors.groupingBy( item -> new AbstractMap.SimpleEntry<>(item.getAttribute1(), item.getAttribute2()), Collectors.counting() ));

Углубленная обработка

Вы также можете выполнять дополнительную обработку полученных данных: сортировать, фильтровать или преобразовывать их для последующего анализа.

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