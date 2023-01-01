Решаем ошибку openssl в командной строке: подробный гайд#Разное
Быстрый ответ
Проблема решается установкой OpenSSL и внесением пути к его каталогу
bin в системную переменную PATH. Выполняйте следующий алгоритм действий:
- Кликните правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", выберите "Свойства", затем — "Дополнительные параметры системы".
- В разделе "Переменные среды" найдите и отредактируйте "Path" в блоке "Системные переменные".
- К значению переменной добавьте следующую конструкцию:
;C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin.
- После того как вы подтвердите внесенные изменения, перезапустите командную строку.
Убедитесь в корректности работы, введя команду
openssl в новом окне командной строки.
Устранение проблем с OpenSSL
Если после выполнения перечисленных выше действий вы всё равно столкнулись с проблемами, следуйте этих рекомендациям:
Проверка установки OpenSSL
- Убедитесь, что OpenSSL установлен правильно.
- Выберите версию OpenSSL, соответствующую разрядности вашей операционной системы Windows (x86 или x64).
Проверка переменной окружения
- Проверьте, что в переменной
PATHуказан корректный путь к справочнику OpenSSL bin.
Полный путь к файлу
- Примените полный путь к исполняемому файлу OpenSSL для избежания проблем при вызове команды.
Использование метода printKeyHash
- Если проблемы по-прежнему встречаются, используйте метод printKeyHash для генерации ключевого хеша прямо в коде приложения.
Синтаксические правила
- Обратите внимание на правильность написания всех тире и пробелов – синтаксис для OpenSSL имеет важное значение.
Визуализация
Рассмотрим на примере: в ящике с инструментами отсутствует молоток (🔨):
Ящик для инструментов (🧰): [🔧, 🪓, 🔨 (отсутствует), 🛠️] // Где молоток? :(
Подобно этому, в списке доступных команд вашего терминала OpenSSL вовсе не представлен:
Командная строка (💻): [cmd, git, openssl (не найдено), python] // Командной строке не хватает OpenSSL!
🛠️ Устранение трудностей заключается в добавлении OpenSSL в системную переменную PATH, словно возвращаем молоток обратно в ящик с инструментами.
Обновление переменной PATH: 💻 + 🔨 = 💻 (с OpenSSL) // Теперь всё в порядке!
После обновления PATH, команда OpenSSL функционирует, как и ожидалось.
Дополнительные исправления и способы устранения проблем
Проверка хранилища ключей и JDK
- Удостоверьтесь, что путь к файлу хранилища ключей и его псевдоним указаны верно.
- Проверьте соответствие версии и пути расположения JDK, необходимых для работы с OpenSSL.
Проверка доступности команды в командной строке
- Чтобы проверить доступность команды OpenSSL, воспользуйтесь командой
where, выполнив её в
cmd.
Проверка корректности установки
- Перейдите на OpenSSLWiki, чтобы убедиться, что у вас установлен официальный двоичный файл OpenSSL.
- Тщательно проверьте все команды на опечатки и ошибки в ключах.
Генерация ключей без использования OpenSSL
- Если вам необходимо сгенерировать хеш ключа, например, для Facebook, используйте встроенные в Java функции хэширования, такие как
MessageDigestи
Signature, в коде вашего приложения. Убедитесь в работоспособности Facebook SDK и AppEventsLogger.
Логирование для целей отладки
- Выводите зашифрованный хэш ключа в логи — это поможет вам отследить корректность выполнения команды.
Альтернативные возможности
- В мире open-source всегда есть выбор. С помощью Git Bash от Git для Windows вы сможете воспользоваться инструментами, аналогичными OpenSSL.
Полезные материалы
- Руководство: Путь к расположению в PATH — инструкция по настройке системной переменной PATH в среде Windows.
- Документация OpenSSL: Командные инструменты — подробное описание команд OpenSSL.
- Двоичные файлы OpenSSLWiki — официальные версии OpenSSL для скачивания.
- Windows 7 – Добавление в PATH – Stack Overflow — метод добавления каталога в переменную PATH на Windows.
- Установка OpenSSL на Windows – от TecAdmin — пошаговая инструкция по установке OpenSSL на Windows.
- Автоматизация выполнения команд – Super User — способ проверки корректности регистрации команды в PATH.
- Git для Windows — утилита Git Bash предоставляет возможность использования командной строки Git в стиле Bash.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы