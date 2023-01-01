Решаем ошибку openssl в командной строке: подробный гайд

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Быстрый ответ

Проблема решается установкой OpenSSL и внесением пути к его каталогу bin в системную переменную PATH. Выполняйте следующий алгоритм действий:

Кликните правой кнопкой мыши на "Мой компьютер", выберите "Свойства", затем — "Дополнительные параметры системы". В разделе "Переменные среды" найдите и отредактируйте "Path" в блоке "Системные переменные". К значению переменной добавьте следующую конструкцию: ;C:\Program Files\OpenSSL-Win64\bin . После того как вы подтвердите внесенные изменения, перезапустите командную строку.

Убедитесь в корректности работы, введя команду openssl в новом окне командной строки.

Устранение проблем с OpenSSL

Если после выполнения перечисленных выше действий вы всё равно столкнулись с проблемами, следуйте этих рекомендациям:

Проверка установки OpenSSL

Убедитесь, что OpenSSL установлен правильно.

установлен правильно. Выберите версию OpenSSL, соответствующую разрядности вашей операционной системы Windows (x86 или x64).

Проверка переменной окружения

Проверьте, что в переменной PATH указан корректный путь к справочнику OpenSSL bin.

Полный путь к файлу

Примените полный путь к исполняемому файлу OpenSSL для избежания проблем при вызове команды.

Использование метода printKeyHash

Если проблемы по-прежнему встречаются, используйте метод printKeyHash для генерации ключевого хеша прямо в коде приложения.

Синтаксические правила

Обратите внимание на правильность написания всех тире и пробелов – синтаксис для OpenSSL имеет важное значение.

Визуализация

Рассмотрим на примере: в ящике с инструментами отсутствует молоток (🔨):

Markdown Скопировать код Ящик для инструментов (🧰): [🔧, 🪓, 🔨 (отсутствует), 🛠️] // Где молоток? :(

Подобно этому, в списке доступных команд вашего терминала OpenSSL вовсе не представлен:

Markdown Скопировать код Командная строка (💻): [cmd, git, openssl (не найдено), python] // Командной строке не хватает OpenSSL!

🛠️ Устранение трудностей заключается в добавлении OpenSSL в системную переменную PATH, словно возвращаем молоток обратно в ящик с инструментами.

Markdown Скопировать код Обновление переменной PATH: 💻 + 🔨 = 💻 (с OpenSSL) // Теперь всё в порядке!

После обновления PATH, команда OpenSSL функционирует, как и ожидалось.

Дополнительные исправления и способы устранения проблем

Проверка хранилища ключей и JDK

Удостоверьтесь, что путь к файлу хранилища ключей и его псевдоним указаны верно.

и его псевдоним указаны верно. Проверьте соответствие версии и пути расположения JDK, необходимых для работы с OpenSSL.

Проверка доступности команды в командной строке

Чтобы проверить доступность команды OpenSSL, воспользуйтесь командой where , выполнив её в cmd .

Проверка корректности установки

Перейдите на OpenSSLWiki, чтобы убедиться, что у вас установлен официальный двоичный файл OpenSSL .

. Тщательно проверьте все команды на опечатки и ошибки в ключах.

Генерация ключей без использования OpenSSL

Если вам необходимо сгенерировать хеш ключа, например, для Facebook, используйте встроенные в Java функции хэширования, такие как MessageDigest и Signature , в коде вашего приложения. Убедитесь в работоспособности Facebook SDK и AppEventsLogger.

Логирование для целей отладки

Выводите зашифрованный хэш ключа в логи — это поможет вам отследить корректность выполнения команды.

Альтернативные возможности

В мире open-source всегда есть выбор. С помощью Git Bash от Git для Windows вы сможете воспользоваться инструментами, аналогичными OpenSSL.

Полезные материалы