Вывод числа double без экспоненциальной нотации в Java

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Быстрый ответ

Чтобы отобразить числа типа double без использования научной нотации в Java, воспользуйтесь классом DecimalFormat :

Java Скопировать код double value = 1234.56; System.out.println(new DecimalFormat("0.######").format(value));

После выполнения этого кода на экран будет выведено значение 1234.56 , причём без применения научной нотации. Вы можете самостоятельно настроить формат "0.######" в соответствии с тем, сколько знаков после запятой вам нужно отобразить.

Тонкая настройка форматирования

Использование DecimalFormat для контроля точности

С помощью класса DecimalFormat вы можете управлять количеством знаков после запятой при выводе чисел типа double:

Java Скопировать код double pi = Math.PI; DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.00000"); System.out.println(decimalFormat.format(pi)); // Отформатированное число Пи: 3.14159

Чтобы адаптировать DecimalFormat к формату принятому в различных локализациях, можно использовать следующий код:

Java Скопировать код DecimalFormatSymbols symbols = new DecimalFormatSymbols(Locale.ENGLISH); decimalFormat.setDecimalFormatSymbols(symbols); // Перенастройка формата под английскую локализацию

Применение BigDecimal для работы с особо большими или маленькими числами

При работе с особенно большими или малыми числами полезно воспользоваться классом BigDecimal . Метод toPlainString() позволяет отобразить число без использования научной нотации:

Java Скопировать код double value = 0.00000000002; BigDecimal bigDecimal = new BigDecimal(String.valueOf(value)); System.out.println(bigDecimal.toPlainString()); // Без использования научной нотации: 0.00000000002

Для более точного представления числа создайте объект BigDecimal из строкового представления числа типа double:

Java Скопировать код double value = 0.0000003; BigDecimal exactBigDecimal = new BigDecimal(Double.toString(value)); System.out.println(exactBigDecimal.toPlainString()); // Верное представление: 0.0000003

Форматирование чисел с помощью printf

Если вы привыкли форматировать числа с использованием printf , вы также можете это сделать:

Java Скопировать код double value = 3.14159; System.out.printf("%.2f", value); // Точность до второго знака после запятой

Количество знаков после запятой можно настроить, изменив значение в %.2f .

Визуализация

Отображение чисел типа double без научной нотации можно представить примерно так:

Markdown Скопировать код Исходное значение: 123456.789 При игнорировании точности (🔬): 1.23456789E5 Восприятие: "Больше похоже на код для запуска ракеты, чем на число!" С учётом точности (📏): 123456.789 Восприятие: "Верно, 123,456.789 метров. Это ведь не ракетная наука, просто измерение длины!"

Используя DecimalFormat или String.format , вы можете избежать использования научной нотации:

Java Скопировать код DecimalFormat formatter = new DecimalFormat("#.#####"); System.out.println(formatter.format(123456.789)); // Точное и красивое: 123456.789 System.out.println(String.format("%.5f", 123456.789)); // Добавление нулей: 123456.78900

Пусть в вашей работе будет только точность, без лишних сложностей!

Продвинутые способы форматирования чисел типа double

Особые значения чисел с плавающей запятой

Перед выводом числа типа double стоит проверять, не обнаруживается ли каких-то специальных значений:

Java Скопировать код double notANumber = Double.NaN; double infinity = Double.POSITIVE_INFINITY; if (Double.isNaN(notANumber) || Double.isInfinite(infinity)) { System.out.println("Внимание, обнаружено необычное значение!"); }

Влияние локализации на форматирование через DecimalFormat

Помните, что при использовании DecimalFormat применяется формат, принятый в выбранной локализации:

Java Скопировать код DecimalFormat decimalFormat = new DecimalFormat("#.00"); decimalFormat.setDecimalFormatSymbols(new DecimalFormatSymbols(Locale.FRENCH)); System.out.println(decimalFormat.format(123456.789)); // Французский привет: 123 456,79!

Преодоление проблем точности при работе с типом double

Тип double достаточно удобен для применения в вычислениях, однако из-за своего бинарного представления может давать неточные результаты:

Java Скопировать код System.out.println(0.1 + 0.2); // Не совсем точный результат: 0.30000000000000004

Если для вас точность имеет критическое значение, предпочтительнее использовать BigDecimal .

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