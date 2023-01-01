Извлечение цифр из строки в Java без дополнительных библиотек

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Чтобы извлечь числа из строки, используйте метод String replaceAll() с регулярным выражением \D+ , которое отсекает ненужные символы:

Java Скопировать код String digits = "a1b2c3".replaceAll("\\D+", ""); System.out.println(digits); // 123 – теперь здесь только числа!

Если производительность критична, применение скомпилированных шаблонов будет более эффективным, поскольку они работают значительно быстрее:

Java Скопировать код Pattern digitPattern = Pattern.compile("\\D+"); String digits = digitPattern.matcher("a1b2c3").replaceAll(""); System.out.println(digits); // 123 – понятно и кратко

Простое решение без использования регулярных выражений

Если применение регулярных выражений показалось сложным, можно проитерировать строку с StringBuilder :

Java Скопировать код public String extractDigits(String input) { StringBuilder sb = new StringBuilder(); for (char c : input.toCharArray()) { if (Character.isDigit(c)) { sb.append(c); } } return sb.toString(); }

Однако, стоит учесть, что этот метод распознаёт только ASCII цифры и игнорирует цифры в кодировке Unicode.

Усовершенствование решений с помощью библиотек

Для упрощения кода и улучшения его читаемости можно использовать CharMatcher из библиотеки Guava:

Java Скопировать код String digits = CharMatcher.inRange('0', '9').retainFrom("a1b2c3"); System.out.println(digits); // 123 – словно по волшебству

Но не забывайте, что внешние библиотеки могут нагружать ваш проект.

Завершение

Регулярные выражения широко используются в сообществе разработчиков благодаря их эффективности и точности в такого рода задачах.

Визуализация

Попробуйте представить себе сад, где вместо плодов на деревьях цифры:

Markdown Скопировать код 🌼🌺A🍎1🌻B🍋2💐3🌷C🍇D4🌹E🍉5F🌸G🌼

Применение replaceAll схоже с использованием магнита, который притягивает цифры:

Java Скопировать код string.replaceAll("[^\\d]", "");

А в итоге у вас в корзине остаются только числа:

Markdown Скопировать код Корзина: [1, 2, 3, 4, 5] – лишь числа, но сколько можно из них узнать!

Остерегайтесь локализации и форматов

Обращайте внимание на локализацию и форматы чисел, так как они могут усложнить процесс извлечения цифр. Для проверки ввода используйте валидацию и избегайте проблем применением обработки исключительных ситуаций.

Сравнение производительности

Для истинных завсегдатаев производительности можно провести сравнение CharSequence и потоков в Java 8+ с фильтром, чтобы определить, какой метод работает быстрее в различных условиях.

Подготовка к будущему

Следите за обновлениями Java, в частности за сопоставлением шаблонов в Java 17 и изменениями в работе со строками, чтобы ваш код был максимально актуальным и поддерживаемым.

Полезные материалы