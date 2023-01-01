Save vs SaveAndFlush в Spring Data JPA: особенности и сценарии

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Быстрый ответ

Метод save помещает объект в контекст персистентности, в то время как saveAndFlush делает то же самое, но также немедленно синхронизирует состояние с базой данных. Если вам важны мгновенная ответная реакция на события в базе данных, работа с триггерами, ограничениями, или незамедлительная доступность данных в текущей транзакции, то выбор в пользу saveAndFlush будет безусловно правильным.

Продемонстрирую на примере:

Java Скопировать код // save: сохраняемая сущность не сразу появляется в базе данных // Приготовимся к важному действию! YourEntity savedEntity = repository.save(entity); // saveAndFlush: сущность моментально сохраняется в базе данных // Действуем без промедления! YourEntity flushedEntity = repository.saveAndFlush(entity);

Используя saveAndFlush , вы обеспечиваете немедленную проверку вносимых в базу данных изменений. Однако для массовых операций save применим эффективнее, так как он сокращает количество операций синхронизации с базой данных.

Примеры использования save и saveAndFlush

Понимание того, когда нужно применять методы save или saveAndFlush , напоминает искусство управления кораблём в море приложений.

Мгновенные изменения

Вот когда применение saveAndFlush становится неотъемлемым:

Системы реального времени : Время и актуальность информации особенно важны.

: Время и актуальность информации особенно важны. Интеграция приложений : Если ваша база данных связана с несколькими другими системами.

: Если ваша база данных связана с несколькими другими системами. Триггеры баз данных: Если необходимо немедленное срабатывание триггера при добавлении сущности.

Отложенное взаимодействие с базой данных

С другой стороны, save идеально подходит, когда необходимы следующие действия:

Массовые операции : Используйте отсрочку для повышения производительности.

: Используйте отсрочку для повышения производительности. Проверка перед сохранением : Удостоверьтесь в корректности данных перед их конечной записью в базу данных.

: Удостоверьтесь в корректности данных перед их конечной записью в базу данных. Снижение нагрузки на базу данных: Минимизируйте количество операций для сокращения нагрузки на БД.

Погружение в детали

Рассмотрим подробные аспекты:

Вербализация и повторение : Синхронизация данных позволяет контролировать их корректную обработку базой данных.

: Синхронизация данных позволяет контролировать их корректную обработку базой данных. Решение проблем с идентификацией : save возвращает ID для новых объектов, но flush обеспечивает их актуальность.

: возвращает ID для новых объектов, но обеспечивает их актуальность. Поддержание целостности данных: Синхронизация обеспечивает актуальность и целостность данных.

Визуализация

Разница между методами может быть пояснена на примере твитов:

Markdown Скопировать код Представим, что вы пишете твит: - Используя `.save()`, вы создаёте лишь черновик сообщения. 📝 Ваш твит готов, но пока ещё не опубликован и ждёт своего времени. ["Черновики": 🐦, "..."] ["Лента": ] - Используя `.saveAndFlush()`, вы тут же делаете твит доступным всем. 🚀 Ваш твит мгновенно появляется в ленте. ["Черновики": ] ["Лента": 🐦]

save – Твит остаётся в черновиках. saveAndFlush – Твит опубликован и доступен всем.

Лучшие практики для аккуратных операций с данными

Важность синхронизационных стратегий

Понимание синхронизационных стратегий — ключ к успеху:

AUTO (по умолчанию) : Автоматическая синхронизация происходит при ошибке запроса.

: Автоматическая синхронизация происходит при ошибке запроса. COMMIT : Синхронизация происходит после завершения транзакции.

: Синхронизация происходит после завершения транзакции. ALWAYS: Принудительная синхронизация при каждом запросе, что может замедлить работу приложения.

Точность при работе с транзакциями

При работе с транзакциями важно:

Сочетание команд : Правильно расположите save и saveAndFlush в рамках транзакции.

: Правильно расположите и в рамках транзакции. Управление откатом: Операция flush не препятствует использованию отката для отмены изменений.

Осторожность при применении

При работе с методами нужно учитывать:

Влияние на производительность : Частое использование saveAndFlush может негативно сказаться на производительности приложения.

: Частое использование может негативно сказаться на производительности приложения. Блокировки в базе данных: Избегайте возможных проблем, связанных с задержками транзакций во время синхронизации.

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