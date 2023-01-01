Save vs SaveAndFlush в Spring Data JPA: особенности и сценарии#Java Web #Spring #Hibernate/JPA
Быстрый ответ
Метод
save помещает объект в контекст персистентности, в то время как
saveAndFlush делает то же самое, но также немедленно синхронизирует состояние с базой данных. Если вам важны мгновенная ответная реакция на события в базе данных, работа с триггерами, ограничениями, или незамедлительная доступность данных в текущей транзакции, то выбор в пользу
saveAndFlush будет безусловно правильным.
Продемонстрирую на примере:
// save: сохраняемая сущность не сразу появляется в базе данных
// Приготовимся к важному действию!
YourEntity savedEntity = repository.save(entity);
// saveAndFlush: сущность моментально сохраняется в базе данных
// Действуем без промедления!
YourEntity flushedEntity = repository.saveAndFlush(entity);
Используя
saveAndFlush, вы обеспечиваете немедленную проверку вносимых в базу данных изменений. Однако для массовых операций
save применим эффективнее, так как он сокращает количество операций синхронизации с базой данных.
Примеры использования save и saveAndFlush
Понимание того, когда нужно применять методы
save или
saveAndFlush, напоминает искусство управления кораблём в море приложений.
Мгновенные изменения
Вот когда применение
saveAndFlush становится неотъемлемым:
- Системы реального времени: Время и актуальность информации особенно важны.
- Интеграция приложений: Если ваша база данных связана с несколькими другими системами.
- Триггеры баз данных: Если необходимо немедленное срабатывание триггера при добавлении сущности.
Отложенное взаимодействие с базой данных
С другой стороны,
save идеально подходит, когда необходимы следующие действия:
- Массовые операции: Используйте отсрочку для повышения производительности.
- Проверка перед сохранением: Удостоверьтесь в корректности данных перед их конечной записью в базу данных.
- Снижение нагрузки на базу данных: Минимизируйте количество операций для сокращения нагрузки на БД.
Погружение в детали
Рассмотрим подробные аспекты:
- Вербализация и повторение: Синхронизация данных позволяет контролировать их корректную обработку базой данных.
- Решение проблем с идентификацией:
saveвозвращает ID для новых объектов, но
flushобеспечивает их актуальность.
- Поддержание целостности данных: Синхронизация обеспечивает актуальность и целостность данных.
Визуализация
Разница между методами может быть пояснена на примере твитов:
Представим, что вы пишете твит:
- Используя `.save()`, вы создаёте лишь черновик сообщения. 📝
Ваш твит готов, но пока ещё не опубликован и ждёт своего времени.
["Черновики": 🐦, "..."]
["Лента": ]
- Используя `.saveAndFlush()`, вы тут же делаете твит доступным всем. 🚀
Ваш твит мгновенно появляется в ленте.
["Черновики": ]
["Лента": 🐦]
save – Твит остаётся в черновиках.
saveAndFlush – Твит опубликован и доступен всем.
Лучшие практики для аккуратных операций с данными
Важность синхронизационных стратегий
Понимание
синхронизационных стратегий — ключ к успеху:
- AUTO (по умолчанию) : Автоматическая синхронизация происходит при ошибке запроса.
- COMMIT: Синхронизация происходит после завершения транзакции.
- ALWAYS: Принудительная синхронизация при каждом запросе, что может замедлить работу приложения.
Точность при работе с транзакциями
При работе с транзакциями важно:
- Сочетание команд: Правильно расположите
saveи
saveAndFlushв рамках транзакции.
- Управление откатом: Операция
flushне препятствует использованию
откатадля отмены изменений.
Осторожность при применении
При работе с методами нужно учитывать:
- Влияние на производительность: Частое использование
saveAndFlushможет негативно сказаться на производительности приложения.
- Блокировки в базе данных: Избегайте возможных проблем, связанных с задержками транзакций во время синхронизации.
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Рустам Мельников
Java-инженер