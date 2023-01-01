Выбор между submit и execute в ExecutorService Java

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Быстрый ответ

Если вам требуется контролировать результат выполнения задачи через объект Future , то следует использовать метод submit . Он поможет получать результаты работы или отменять задачу. Метод execute идеально подойдет для задач, у которых нет необходимости в отслеживании результата:

submit :

Java Скопировать код ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); Future<String> future = executor.submit(() -> "результат");

execute :

Java Скопировать код ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); executor.execute(() -> System.out.println("Задача выполнена!"));

Подводя итог: используйте submit для возможности контроля, и execute для простоты выполнения задач без отслеживания результата.

Понимание обработки исключений

Исключения в потоке работы метода execute перехватываются UncaughtExceptionHandler . В случае с submit , любые исключения захватываются объектом Future и преобразуются в ExecutionException , когда вы пытаетесь получить результат:

Java Скопировать код try { Future<?> future = executor.submit(() -> { throw new RuntimeException("Упс, ошибка выполнения!"); }); future.get(); } catch (ExecutionException ee) { Throwable originalCause = ee.getCause(); }

Выбор подходящих задач

Метод execute работает с объектами Runnable , а submit может также принимать Callable . Это особенно актуально, когда задаче нужно возвращать результат или выбрасывать исключение:

Java Скопировать код Callable<Integer> task = () -> 1 + 1; Future<Integer> future = executor.submit(task);

Осознанный выбор

Если вам не нужно знать о результатах работы задачи, и достаточно просто её выполнить, выбирайте execute . Если требуется более сложная логика управления задачами, включая отслеживание, отмену или обработку исключений, используйте submit .

Более полный контроль через переопределение

Можно расширить функционал, создав класс CustomThreadPoolExecutor и переопределив метод afterExecute для дополнительного контроля выполнения задачи:

Java Скопировать код public class CustomThreadPoolExecutor extends ThreadPoolExecutor { @Override protected void afterExecute(Runnable r, Throwable t) { super.afterExecute(r, t); // Обработка исключений и других задач после выполнения } }

Визуализация

Если представить ExecutorService как дирижёра оркестра:

Java Скопировать код ExecutorService orchestra = Executors.newFixedThreadPool(4);

Использование execute() :

Java Скопировать код orchestra.execute(new Violinist());

🎻 Музыкант начинает играть, и не ждет аплодисментов.

Использование submit() :

Java Скопировать код Future<String> applause = orchestra.submit(new Violist());

🎻👏 Музыкант играет и ожидает аплодисментов.

Какой итог вы хотите получить от "исполнения" вашей задачи, исходя из этого, и выбирайте подходящий метод.

Практические примеры использования

Запуск задач без затруднений

Используйте метод submit с обёртками, чтобы предотвратить возможные трудности с выполнением вашей задачи:

Java Скопировать код executor.submit(new NonBlockingTaskWrapper<>(() -> { /* body task */ }));

Обработка пользовательских запросов

ExecutorService пригодится при работе с динамическими задачами, особенно если вам нужно обрабатывать пользовательские запросы.

Оптимизация логирования ошибок

Создание класса ExtendedExecutor с переопределением методов позволяет эффективно упорядочить обработку ошибок и оптимизировать процесс логирования.

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