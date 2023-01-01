Добавление пользовательского фильтра в Spring Boot: руководство#Java Web #Spring
Быстрый ответ
Для внедрения фильтра в Spring Boot необходимо создать класс, реализующий интерфейс Filter, и обозначить его аннотацией @Component. Ниже представлен простой образец:
import javax.servlet.*;
import org.springframework.stereotype.Component;
@Component
public class SimpleFilter implements Filter {
@Override
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
throws IOException, ServletException {
// Защитные меры вашего приложения...
chain.doFilter(request, response);
}
}
Таким подходом, ваш собственный фильтр будет безукоризненно интегрирован в процесс обработки запросов приложения.
Изучаем конфигурации фильтра
Настраиваем фильтры с использованием FilterRegistrationBean
Для гибкости настройки фильтров, установки параметров инициализации или определения порядка применения, воспользуйтесь
FilterRegistrationBean. Этот bean конфигурации определяется в классе, обозначенном аннотацией
@Configuration.
@Configuration
public class FilterConfig {
@Bean
public FilterRegistrationBean<SimpleFilter> filterRegistrationBean() {
FilterRegistrationBean<SimpleFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>();
SimpleFilter simpleFilter = new SimpleFilter();
registrationBean.setFilter(simpleFilter); // Задаем фильтр
registrationBean.addUrlPatterns("/api/*"); // Устанавливаем URL-шаблоны
registrationBean.setOrder(1); // Определяем приоритет
return registrationBean;
}
}
Метод
addUrlPatterns задает конечные точки, к которым будет применяться фильтр, а метод
setOrder — порядок выполнения фильтра в цепочке.
@WebFilter и @Component: выбор оптимального
Можно также использовать аннотацию
@WebFilter из спецификации Servlet 3.0. Включите сканирование компонентов
@ServletComponentScan в вашем основном классе приложения, помеченном
@SpringBootApplication.
@WebFilter(urlPatterns = "/api/*") // Целевые URL-шаблоны
public class ApiFilter implements Filter {
// Здесь реализация фильтра...
}
Однако важно избегать дублирования: убедитесь, что фильтр не реализован дважды — не используйте одновременно
@WebFilter и
@Component.
Фильтрация в зависимости от профиля с @Profile
Если необходимо активировать фильтры в зависимости от выбранного профиля (Spring profiles), применяйте
@Profile:
@Component
@Profile("production") // Активация только для продакшена
public class ProductionLoggingFilter implements Filter {
// Реализация фильтра для продакшен-среды
}
Фильтр
ProductionLoggingFilter будет функционировать исключительно в продакшен-окружении.
Стратегия для надежных фильтров в Spring Boot
Последовательность в цепочке фильтров с применением doFilter
Если в вашем приложении используется несколько фильтров, не забудьте передать управление следующему в цепи:
@Override
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain)
throws IOException, ServletException {
// Действия до обработки запроса
chain.doFilter(request, response); // Передача управления следующему фильтру
// Действия после обработки запроса
}
Автоматическое внедрение зависимостей для фильтров
При определении фильтров через
FilterRegistrationBean, существует потребность в автоматическом внедрении зависимостей:
public class AutowiredFilter implements Filter {
private final SomeDependency someDependency; // Зависимость
public AutowiredFilter(SomeDependency someDependency) {
this.someDependency = someDependency; // Инициализируем зависимость
}
@Override
public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) {
// Используем зависимость при обработке запроса
}
}
@Configuration
public class FilterConfig {
@Autowired
private AutowireCapableBeanFactory beanFactory; // Фабрика для автовнедрения
@Bean
public FilterRegistrationBean<AutowiredFilter> autowiredFilterRegistration() {
AutowiredFilter autowiredFilter = new AutowiredFilter(beanFactory.getBean(SomeDependency.class)); // Создание фильтра
beanFactory.autowireBean(autowiredFilter); // Автовнедрение
FilterRegistrationBean<AutowiredFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>(autowiredFilter);
registrationBean.setOrder(1); // Порядковый номер
// Прочие настройки
return registrationBean;
}
}
Такой подход обеспечивает корректное внедрение зависимостей в ваши фильтры.
Визуализация
Процесс добавления фильтра в Spring Boot можно представить аналогичным процессу приготовления кофе баристой:
Процесс приготовления кофе: ☕ => 🙌
1. Сырые зёрна (Запрос) : 🌱👀
2. Отфильтрованный кофе (Обработка) : ♨️☕️
3. Подача кофе (Ответ) : 🏷️✨
"Бариста" (фильтр) в Spring Boot исполнительно обрабатывает запросы для ваших сервисов:
@Configuration
public class FilterConfig {
@Bean
public FilterRegistrationBean<CustomFilter> registerFilter() {
FilterRegistrationBean<CustomFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>();
registrationBean.setFilter(new CustomFilter()); // Бариста, создающий шедевры
registrationBean.addUrlPatterns("/api/*"); // Рецептура кофейных напитков
return registrationBean; // Великолепный кофе подан!
}
}
Разместив фильтры правильно, вы обеспечите высококачественные запросы для удовлетворения потребностей пользователей.
Полезные материалы
- Официальная документация Spring Boot — всё, что вы хотели знать о фильтрах в Spring Boot.
- Руководство Baeldung по фильтрам в Spring Boot — глубокое погружение в тему фильтров.
- Пример фильтра в Spring Boot на DigitalOcean — инструктивный материал для создания фильтров.
- Spring Boot – Как зарегистрировать сервлет-фильтр на Mkyong.com — пошаговое руководство по регистрации сервлет-фильтров.
- Понимание цепочки фильтров в Spring Boot на DZone — понимание работы цепочки фильтров.
- Учебник по фильтрам в Spring Boot на YouTube — видеоруководство о фильтрах.
- Пример использования – Веб-фильтр в Spring Boot на GitHub — примеры веб-фильтров в действии.
Рустам Мельников
Java-инженер