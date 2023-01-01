Добавление пользовательского фильтра в Spring Boot: руководство

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Быстрый ответ

Для внедрения фильтра в Spring Boot необходимо создать класс, реализующий интерфейс Filter, и обозначить его аннотацией @Component. Ниже представлен простой образец:

Java Скопировать код import javax.servlet.*; import org.springframework.stereotype.Component; @Component public class SimpleFilter implements Filter { @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { // Защитные меры вашего приложения... chain.doFilter(request, response); } }

Таким подходом, ваш собственный фильтр будет безукоризненно интегрирован в процесс обработки запросов приложения.

Изучаем конфигурации фильтра

Настраиваем фильтры с использованием FilterRegistrationBean

Для гибкости настройки фильтров, установки параметров инициализации или определения порядка применения, воспользуйтесь FilterRegistrationBean . Этот bean конфигурации определяется в классе, обозначенном аннотацией @Configuration .

Java Скопировать код @Configuration public class FilterConfig { @Bean public FilterRegistrationBean<SimpleFilter> filterRegistrationBean() { FilterRegistrationBean<SimpleFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>(); SimpleFilter simpleFilter = new SimpleFilter(); registrationBean.setFilter(simpleFilter); // Задаем фильтр registrationBean.addUrlPatterns("/api/*"); // Устанавливаем URL-шаблоны registrationBean.setOrder(1); // Определяем приоритет return registrationBean; } }

Метод addUrlPatterns задает конечные точки, к которым будет применяться фильтр, а метод setOrder — порядок выполнения фильтра в цепочке.

@WebFilter и @Component: выбор оптимального

Можно также использовать аннотацию @WebFilter из спецификации Servlet 3.0. Включите сканирование компонентов @ServletComponentScan в вашем основном классе приложения, помеченном @SpringBootApplication .

Java Скопировать код @WebFilter(urlPatterns = "/api/*") // Целевые URL-шаблоны public class ApiFilter implements Filter { // Здесь реализация фильтра... }

Однако важно избегать дублирования: убедитесь, что фильтр не реализован дважды — не используйте одновременно @WebFilter и @Component .

Фильтрация в зависимости от профиля с @Profile

Если необходимо активировать фильтры в зависимости от выбранного профиля (Spring profiles), применяйте @Profile :

Java Скопировать код @Component @Profile("production") // Активация только для продакшена public class ProductionLoggingFilter implements Filter { // Реализация фильтра для продакшен-среды }

Фильтр ProductionLoggingFilter будет функционировать исключительно в продакшен-окружении.

Стратегия для надежных фильтров в Spring Boot

Последовательность в цепочке фильтров с применением doFilter

Если в вашем приложении используется несколько фильтров, не забудьте передать управление следующему в цепи:

Java Скопировать код @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) throws IOException, ServletException { // Действия до обработки запроса chain.doFilter(request, response); // Передача управления следующему фильтру // Действия после обработки запроса }

Автоматическое внедрение зависимостей для фильтров

При определении фильтров через FilterRegistrationBean , существует потребность в автоматическом внедрении зависимостей:

Java Скопировать код public class AutowiredFilter implements Filter { private final SomeDependency someDependency; // Зависимость public AutowiredFilter(SomeDependency someDependency) { this.someDependency = someDependency; // Инициализируем зависимость } @Override public void doFilter(ServletRequest request, ServletResponse response, FilterChain chain) { // Используем зависимость при обработке запроса } } @Configuration public class FilterConfig { @Autowired private AutowireCapableBeanFactory beanFactory; // Фабрика для автовнедрения @Bean public FilterRegistrationBean<AutowiredFilter> autowiredFilterRegistration() { AutowiredFilter autowiredFilter = new AutowiredFilter(beanFactory.getBean(SomeDependency.class)); // Создание фильтра beanFactory.autowireBean(autowiredFilter); // Автовнедрение FilterRegistrationBean<AutowiredFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>(autowiredFilter); registrationBean.setOrder(1); // Порядковый номер // Прочие настройки return registrationBean; } }

Такой подход обеспечивает корректное внедрение зависимостей в ваши фильтры.

Визуализация

Процесс добавления фильтра в Spring Boot можно представить аналогичным процессу приготовления кофе баристой:

Markdown Скопировать код Процесс приготовления кофе: ☕ => 🙌 1. Сырые зёрна (Запрос) : 🌱👀 2. Отфильтрованный кофе (Обработка) : ♨️☕️ 3. Подача кофе (Ответ) : 🏷️✨

"Бариста" (фильтр) в Spring Boot исполнительно обрабатывает запросы для ваших сервисов:

Java Скопировать код @Configuration public class FilterConfig { @Bean public FilterRegistrationBean<CustomFilter> registerFilter() { FilterRegistrationBean<CustomFilter> registrationBean = new FilterRegistrationBean<>(); registrationBean.setFilter(new CustomFilter()); // Бариста, создающий шедевры registrationBean.addUrlPatterns("/api/*"); // Рецептура кофейных напитков return registrationBean; // Великолепный кофе подан! } }

Разместив фильтры правильно, вы обеспечите высококачественные запросы для удовлетворения потребностей пользователей.

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