DTO – антипаттерн в программировании: причины и альтернативы

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

DTO часто подвергаются критике за превращение объектно-ориентированных моделей в анемичные структуры, лишённые логики и поведения, содержащие только данные. Однако это мнение упрощено. DTO могут быть полезными для отделения уровней приложения, обеспечения целостности данных и повышения безопасности. Рассмотрим пример:

Java Скопировать код // Пример простого и эффективного DTO public class UserDTO { private String username; private String email; // Геттеры и сеттеры, добавленные в культурном стиле. } // Метод передачи данных пользователя с использованием DTO public UserDTO transferUserData(User user) { // DTO гарантируют безопасность ваших данных! return new UserDTO(user.getUsername(), user.getEmail()); }

Этот код позволяет передавать только те данные пользователя, которые реально необходимы, таким образом предотвращая утечку данных и блокируя нежелательный доступ. DTO работают как защитные службы, охраняющие ваши данные.

Плюсы и минусы использования DTO

Использование DTO может приводить к дублированию данных и увеличению архитектурной сложности. Стоит задаться вопросом: перевешивают ли преимущества использования DTO недостатки, вызываемые их дублированием? Ответ на этот вопрос зависит от конкретной ситуации. В случаях, когда важна производительность, DTO могут существенно уменьшить объем передаваемых данных. Но при наличии сложной предметной области, DTO могут показаться избыточными.

Сегодня известны альтернативы DTO, такие как современные фреймворки типа Spring, методы сериализации, LINQ и анонимные типы, которые способны решить задачи передачи данных.

DTO против альтернатив

Как альтернативу DTO можно использовать POJO (Plain Old Java Objects) для передачи данных без создания отдельного слоя DTO. В среде .NET динамическое формирование DTO может повысить эффективность процесса передачи данных. Благодаря потоковой передаче данных DTO применяются лишь тогда, когда это действительно нужно, что помогает избежать нецелесообразных затрат.

Визуализация сложности DTO

Сбалансированное использование DTO и доменных моделей

Отделение DTO от доменных моделей может быть полезным, но лишь тогда, когда это компенсирует увеличившуюся сложность системы. Следует избегать бездумного увеличения количества DTO в вашем программном коде; это может перегрузить код и отнять у доменных моделей их поведение и логику.

DTO как спасение для презентационного слоя

DTO могут упростить доменные модели для презентационного слоя, гарантировав, что пользовательский интерфейс получает только необходимую информацию. Избыток данных никому не нужен!

Эволюция архитектурных подходов

DTO стали частью трехуровневых архитектур, но при развитии технологий могут стать неэффективными, особенно в условиях микросервисов, которые предпочитают легковесные, децентрализованные методы обработки данных.

Влияние DTO на целостность домена

Противоречия с принципами ООП

Если DTO приводят к созданию анемичных моделей, это противоречит основным принципам ООП, в которых поведение и данные должны быть инкапсулированы вместе.

Целостность доменной модели и DTO

Независимо от применения DTO, необходимо сохранить целостность доменной модели, уделяя внимание их гранулярности и согласованности доменных объектов.

Технологические инновации против DTO

Необходимость в DTO следует регулярно пересматривать в контексте непрерывно развивающихся технологий. Распространенность DTO не должна становиться помехой для инноваций и поиска альтернативных решений.

DTO как инструмент дизайна

DTO — это инструменты, а не догмы. Их следует использовать разумно, соотнося с принципами проектирования и современными практиками, чтобы избежать проблем, возникающих при их неправильном или избыточном использовании.

Полезные материалы