Вывод целого числа в двоичном формате в Java

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Быстрый ответ

Для преобразования целого числа в двоичный формат в Java вам поможет метод Integer.toBinaryString() .

Java Скопировать код String binary = Integer.toBinaryString(10); System.out.println(binary); // Результат: "1010"

При работе с большими числами используем тип данных long и метод Long.toBinaryString(long) , а для очень больших значений подойдёт BigInteger.toString(2) .

Если же требуется, чтобы двоичное число отображалось с ведущими нулями, можно применить метод String.format() :

Java Скопировать код String binaryStringWithLeadingZeros = String.format("%32s", Integer.toBinaryString(10)).replace(' ', '0'); System.out.println(binaryStringWithLeadingZeros); // Результат: 32-разрядная строка с ведущими нулями

Детальное объяснение преобразования в двоичный формат

Всемогущий переводчик систем счисления

Метод Integer.toString(int, radix) поможет преобразовать число в строковое представление в любой системе счисления:

Java Скопировать код String binary = Integer.toString(10, 2); // Для двоичной системы основание равно 2 String octal = Integer.toString(10, 8); // Для восьмеричной системы основание равно 8 String hex = Integer.toString(10, 16); // Для шестнадцатеричной системы основание равно 16

Форматирование двоичных чисел

Для сохранения одинаковой длины двоичного представления чисел, воспользуйтесь ведущими нулями:

Java Скопировать код int number = 5; String formattedBinary = String.format("%8s", Integer.toBinaryString(number)).replaceAll(" ", "0"); System.out.println(formattedBinary); // Результат: "00000101", гарантировано соблюдается красивое выравнивание

Перевод в двоичный формат для байтов и шортов

Байты и шорты можно представить в двоичной форме с помощью побитовых операций AND:

Java Скопировать код byte b = 5; String binaryByte = Integer.toBinaryString(b & 0xFF); System.out.println(binaryByte); // Результат: "101", это представление числа в двоичном формате для байтов

Визуализация

Цифры целого числа можно представить как лампочки на индикаторной панели. Вот как это выглядит для числа 9:

Markdown Скопировать код Целое число 9 в десятеричной системе: 💡💤💤💤 (Включенная лампочка обозначает 1, выключенная — 0)

Преобразуя число 9 в двоичный формат, мы "включаем" необходимые лампочки:

Java Скопировать код Integer.toBinaryString(9); // Этот код "включает" нужные лампочки

В двоичной системе это будет выглядеть так:

Markdown Скопировать код Двоичный формат: 💡💤💡💡 (1001)

Воспользуйтесь встроенными функциями

Не стоит изобретать "двоичный велосипед". В Java существуют оптимизированные и протестированные методы работы с двоичными числами. Создание собственного метода перевода может оказаться таким же бесполезным, как использование сломанного карандаша.

Выравнивание: ключевой элемент при отображении

Правильное выравнивание критически важно при выводе двоичных чисел. Если двоичное представление короче ожидаемой длины, заполните отстающие символы ведущими нулями.

Эффективность на высоте

Встроенные функции Java ценятся не только за их простоту, но и за высокую обработку. Ориентированные на производительность, эти встроенные методы значительно превосходят самодельные алгоритмы перевода чисел в двоичный формат.

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