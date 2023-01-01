Java: компилируемый или интерпретируемый? Сравнение с C++

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Java сочетает в себе и компиляцию, и интерпретацию. Код на Java сначала преобразуется в байт-код — файлы с расширением *.class — с помощью компилятора Java. Затем гибко выполняется на различных окружениях Java-виртуальной машиной (JVM), которая может интерпретировать байт-код or JIT-компилировать его в машинный код «на лету».

// Вот Java в действии javac MyProgram.java // Компиляция: из Java-кода в байт-код java MyProgram // Исполнение: наш байт-код работает!

Следует подчеркнуть, что Java соединяет в себе подходы интерпретации и компиляции.

Компиляция и выполнение в Java: это двухшаговый танец

Когда байт-код выходит на первый план

Компиляция программы через javac переводит исходный код Java в универсальный байт-код, независимый от платформы. Этот байт-код — универсальный язык, на котором общается ваша программа, будучи готовой к запуску в разных окружениях.

JIT: открывается завеса

Во время работы приложения JVM использует JIT-компилятор для трансляции байт-кода в машинный код прямо на лету, оптимизируя и ускоряя выполнение часто используемых участков кода.

Когда интерпретация выигрывает

Некоторые JVM до сих пор предпочитают интерпретировать байт-код, особенно редко запускаемые его части. Это позволяет экономить ресурсы системы, ведь компиляция в таких случаях не требуется.

Ahead-of-Time компиляция (AOT): забегая вперед

В Java появилась возможность использования Ahead-of-Time компиляции, при которой Java-код преобразуется в машинный код заранее. Это помогает ускорить запуск приложений и снизить их зависимость от JVM в процессе работы, оптимизируя использование памяти.

Стратегия исполнения и адаптивность в Java

Гордость за оптимизацию во время исполнения

Java использует JIT, интерпретацию и временами даже AOT для оптимизации исполнения программ. Эти методы позволяют динамически загружать байт-код и управлять его выполнением, использовать рефлексию и манипуляции агентами во время работы.

Мастерство оптимизации производительности

Java предоставляет разработчикам инструменты для тонкой настройки производительности через конфигурационные флаги JVM, управляющих сборщиком мусора, JIT-компиляцией и другими инструментами профилирования и мониторинга. JVM собирает статистику во время работы приложения для его оптимизации.

Философия Java: сила в универсальности

Написал один раз, запустится везде

Принцип Java "Write once, run anywhere" (WORA) подчеркивает переносимость Java байт-кода, который способен работать на разных платформах без изменений.

Поиск идеального баланса

Выбор между интерпретацией и JIT-компиляцией байт-кода позволяет достигать оптимального баланса между скоростью исполнения и преимуществами оптимизации во время работы программы. Возможность гибкой адаптации к различным требованиям — ключевое преимущество Java.

Непреходящая привлекательность Java

Java развивается вместе с технологиями, начав свой путь с простого сочетания компиляции и интерпретации, но превратившись в полноценную систему исполнения кода. Принимая новые методы компиляции, такие как AOT, Java отвечает требованиям динамичного IT-мира.

Визуализация

Java, как настоящий преобразователь (🤖), адаптируется в зависимости от исполняющей среды.

Markdown Скопировать код // Наш герой начинает свой путь - Пишем Java-код (📝) -> [🚗] -> В готовности… Поехали!

Компилируем при помощи javac :

Markdown Скопировать код // Тут сюжет загущается - Исходный код Java (📝) -> [🚗🔄🤖] -> Преобразование в байт-код (🔠)

Интерпретируем с помощью Java VM :

Markdown Скопировать код // Спойлер: герой победит - Байт-код (🔠) -> [🤖] -> Готов к запуску на любой системе

Исполняем:

Markdown Скопировать код // И вот финальная глава 🚗💨 Компилируется ОДИН РАЗ, 🤖✨ Запускается ВЕЗДЕ // Сказание продолжается – пиши один раз, запускай везде (WORA)

Таким образом, Java-код компилируется в байт-код, затем интерпретируется или JIT-компилируется JVM для исполнения.

Полезные материалы

Для продвинутых исследований: