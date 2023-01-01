Использование Mockito.verify() в jUnit: гайд и рекомендации

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Быстрый ответ

Mockito.verify() превращается в вашего тестового Шерлока Холмса. Этот инструмент позволяет подтвердить, что методы мока вызывались с конкретными аргументами. Его применяют при тестировании взаимодействий:

Java Скопировать код // Шерлок, убедись, что метод "расследовать" был вызван корректно! Mockito.verify(mock).method("arg");

Так мы утверждаем, что на мок-объекте mock произошел вызов метода method с аргументом "arg" . Если вызов не был осуществлён, тест провалится так же быстро, как становится непригодным суфле под воздействием резкого шума. Этот метод действует как личный детектив, которым вы отслеживаете каждое действие в вашем коде.

Используйте Mockito.verify() с умом

Несмотря на мощь Mockito.verify() в проверке поведения и взаимодействий, злоупотребление им может вызвать проблемы:

Проверка Критического Поведения : Если метод проверяется не через результат его работы, а через его взаимодействия с компонентами, верификация вызовов становится единственным способом удостовериться в его правильности. Это как оператор в телефонной станции, который проверяет правильность переадресации звонков.

Избегание Чрезмерной Специфичности : Постоянное применение Mockito.verify() может привести к созданию хрупких тестов, сильно реагирующих на любые изменения в коде, которые влияют на результаты, даже если система нормально функционирует. Избыточно детальные проверки сравнимы с перебором кофеина — это приводит к нервозности!

Индикатор Беспорядочного Кода: Если в коде используется чрезмерное количество верификаций, вероятно, модуль выполняет больше функций, чем должен, или слишком сильно зависит от других модулей. Такая ситуация аналогична канарейке в шахте, которая сигнализирует о необходимости рефакторинга.

Применяйте Mockito.verify(), только когда это действительно целесообразно!

Визуализация

Вообразите Mockito verify() в роли бдительной сторожевой собаки:

Markdown Скопировать код 🐕: "Замечен вызов метода? Я полностью в курсе!"

Когда следует его использовать?

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Проверка Взаимодействий : Клиент (🧑‍💼) общался с продавцом (🗣️)? verify(salesperson).talk(to: customer)

Подтверждение Числа Вызовов : Была ли активирована сигнализация (🚪) трижды (🔔🔔🔔)? verify(alarm, times(3)).beep()

Проверка Нежелательных Взаимодействий: Были ли несанкционированные действия? verifyNoInteractions(securitySystem)

Помните: В роли охранной собаки Mockito verify() неусыпно следит за методами, чтобы наш код подчинялся установленным правилам.

Получите максимум от Mockito.verify()

Вот несколько советов и примеров использования Mockito.verify() . Учтите, что важно:

Применять заглушки ( Mockito.when() ) для определения результата метода, а verify() — для подтверждения взаимодействий.

для определения результата метода, а — для подтверждения взаимодействий. Стараться разрабатывать код с минимальным количеством побочных эффектов, который мог бы обходиться без Mockito.verify().

Избегать чрезмерного использования verify() , что приводит к хрупким тестам, подверженным сбоям при любых изменениях кода. Ориентируйтесь на устойчивость.

Специальные методы верификации

Нужно контролировать процесс верификации более тщательно? Mockito предлагает несколько инструментов:

Используйте inOrder.verify() для проверки конкретной последовательности вызовов.

для проверки конкретной последовательности вызовов. Применяйте verifyNoInteractions() или verifyNoMoreInteractions() в конце тестов для предотвращения непредвиденных взаимодействий.

Лучшие практики

Используйте реальные взаимодействия в интеграционных тестах, чтобы не допускать их замаскированности.

Декомпозируйте код на модули, удобные для тестирования , для создания более понятных и прозрачных тестов.

, для создания более понятных и прозрачных тестов. Делайте тесты осмысленными и соответствующими контексту проекта.

Сосредоточивайтесь на конечном результате, а не на пути его достижения.

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