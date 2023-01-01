Использование Mockito.verify() в jUnit: гайд и рекомендации#Java Core #Тесты Java
Быстрый ответ
Mockito.verify() превращается в вашего тестового Шерлока Холмса. Этот инструмент позволяет подтвердить, что методы мока вызывались с конкретными аргументами. Его применяют при тестировании взаимодействий:
// Шерлок, убедись, что метод "расследовать" был вызван корректно!
Mockito.verify(mock).method("arg");
Так мы утверждаем, что на мок-объекте
mock произошел вызов метода
method с аргументом
"arg". Если вызов не был осуществлён, тест провалится так же быстро, как становится непригодным суфле под воздействием резкого шума. Этот метод действует как личный детектив, которым вы отслеживаете каждое действие в вашем коде.
Используйте Mockito.verify() с умом
Несмотря на мощь Mockito.verify() в проверке поведения и взаимодействий, злоупотребление им может вызвать проблемы:
Проверка Критического Поведения: Если метод проверяется не через результат его работы, а через его взаимодействия с компонентами, верификация вызовов становится единственным способом удостовериться в его правильности. Это как оператор в телефонной станции, который проверяет правильность переадресации звонков.
Избегание Чрезмерной Специфичности: Постоянное применение
Mockito.verify()может привести к созданию хрупких тестов, сильно реагирующих на любые изменения в коде, которые влияют на результаты, даже если система нормально функционирует. Избыточно детальные проверки сравнимы с перебором кофеина — это приводит к нервозности!
Индикатор Беспорядочного Кода: Если в коде используется чрезмерное количество верификаций, вероятно, модуль выполняет больше функций, чем должен, или слишком сильно зависит от других модулей. Такая ситуация аналогична канарейке в шахте, которая сигнализирует о необходимости рефакторинга.
Применяйте Mockito.verify(), только когда это действительно целесообразно!
Визуализация
Вообразите Mockito
verify() в роли бдительной сторожевой собаки:
🐕: "Замечен вызов метода? Я полностью в курсе!"
Когда следует его использовать?#Java Core #Тесты Java
Проверка Взаимодействий: Клиент (🧑💼) общался с продавцом (🗣️)?
verify(salesperson).talk(to: customer)
Подтверждение Числа Вызовов: Была ли активирована сигнализация (🚪) трижды (🔔🔔🔔)?
verify(alarm, times(3)).beep()
Проверка Нежелательных Взаимодействий: Были ли несанкционированные действия?
verifyNoInteractions(securitySystem)
Помните: В роли охранной собаки Mockito
verify() неусыпно следит за методами, чтобы наш код подчинялся установленным правилам.
Получите максимум от Mockito.verify()
Вот несколько советов и примеров использования
Mockito.verify(). Учтите, что важно:
- Применять заглушки (
Mockito.when()) для определения результата метода, а
verify()— для подтверждения взаимодействий.
- Стараться разрабатывать код с минимальным количеством побочных эффектов, который мог бы обходиться без Mockito.verify().
- Избегать чрезмерного использования
verify(), что приводит к хрупким тестам, подверженным сбоям при любых изменениях кода. Ориентируйтесь на устойчивость.
Специальные методы верификации
Нужно контролировать процесс верификации более тщательно? Mockito предлагает несколько инструментов:
- Используйте
inOrder.verify()для проверки конкретной последовательности вызовов.
- Применяйте
verifyNoInteractions()или
verifyNoMoreInteractions()в конце тестов для предотвращения непредвиденных взаимодействий.
Лучшие практики
- Используйте реальные взаимодействия в интеграционных тестах, чтобы не допускать их замаскированности.
- Декомпозируйте код на модули, удобные для тестирования, для создания более понятных и прозрачных тестов.
- Делайте тесты осмысленными и соответствующими контексту проекта.
- Сосредоточивайтесь на конечном результате, а не на пути его достижения.
Полезные материалы
- Mockito – mockito-core 5.10.0 JavaDoc — официальная документация JavaDoc для
Mockito.verify().
- GitHub – mockito/mockito — исходный код Mockito на GitHub.
- Свежие вопросы по тегу 'mockito' на Stack Overflow — дискуссии и решения, связанные с Mockito
verify(), от сообщества разработчиков.
- Учебник по юнит-тестированию с помощью Mockito — подробное руководство по верификации в Mockito.
- Руководство пользователя JUnit 5 — как интегрировать
verify()в Java тестирование с JUnit5.
- Мокирование с использованием (и без) Spring Boot — интеграция
verify()Mockito в тесты Spring Boot.
Олеся Тарасова
Java-разработчик