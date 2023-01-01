Использование orElseThrow с параметризованным Supplier в Java 8#Java Core #Ошибки Java
Быстрый ответ
Для создания
Supplier с конкретным параметром воспользуйтесь лямбда-выражением:
Supplier<Foo> fooSupplier = () -> new Foo("предустановленный параметр");
Foo fooInstance = fooSupplier.get(); // Получаем новый экземпляр Foo с "предустановленным параметром".
Здесь важно заметить, что лямбда-выражение запоминает необходимый для конструктора параметр.
Использование ссылок на методы
Если требуется конструктор без аргументов, используйте ссылку на метод:
Supplier<Foo> fooSupplier = Foo::new;
Foo fooInstance = fooSupplier.get();
В случае, если вам требуются параметры, оптимальным будет выбор лямбда-выражения, поскольку ссылки на методы с параметрами функционировать не будут.
Создание пользовательских исключений с параметрами
С помощью лямбда-выражения возможно создание экземпляра собственного исключения:
Supplier<CustomException> exceptionSupplier = () -> new CustomException("Произошла ошибка");
Этот
Supplier можно применять в методе
orElseThrow():
Foo foo = someOptional.orElseThrow(exceptionSupplier);
Помощь от вспомогательных методов
Воспользуйтесь вспомогательным классом для создания
Supplier для исключений, чтобы сделать ваш код адекватнее и консистентнее:
public class ExceptionSupplier {
public static Supplier<CustomException> create(String message) {
return () -> new CustomException(message);
}
}
Foo foo = someOptional.orElseThrow(ExceptionSupplier.create("Произошла ошибка"));
Быстрая и эффективная обработка
Следите за обновлениями JDK, чтобы эффективно и оперативно использовать самые современные методы обработки исключений.
Подтверждение корректного создания экземпляра
Проверьте, создает ли лямбда исключение с необходимыми параметрами, особенно если присутствуют перегруженные конструкторы.
Продолжайте проверять
Регулярно тестируйте ваш код на последних версиях JDK, чтобы быть уверенным в его надежности и производительности.
Визуализация
Представьте
Supplier в Java как многофункциональную кухонную машину:
Кулинарный Ассистент (🍳): Универсален и всегда готов закинуть что-то вкусненькое.
Пример
Supplier:
Supplier<Meal> mealMaker = Meal::new; // 🍳 Готовим уникальные блюда!
Процесс готовки блюд:
Добавление **ингредиентов**:
- Вегетарианское 🥗: mealMaker.get(Ingredients::newVegetarian)
- Морепродукты 🍤: mealMaker.get(Ingredients::newSeafood)
- Десерт 🍰: mealMaker.get(Ingredients::newDessert)
Получается итоговое меню:
🥗 Вегетарианский салат – прозрачность и натуральность.
🍤 Блюдо из морепродуктов – восхитительный вкус океана.
🍰 Шоколадный торт – сладкое завершение.
Supplier адаптируется и меняется в соответствии с добавленными ингредиентами.
Продвинутое использование: шаблоны фабрики
Научите
Supplier создавать объекты согласно сложным правилам:
Map<String, Supplier<Animal>> animalFactory = new HashMap<>();
animalFactory.put("dog", Dog::new);
animalFactory.put("cat", Cat::new);
Supplier<Animal> animalSupplier = animalFactory.get(animalType);
Animal pet = animalSupplier.get(); // Знакомьтесь с вашим новым другом!
Таким образом, каждый
Supplier будет настраиваться на создание определенных объектов.
Совместимость с общими типами
Supplier прекрасно совместимы с обобщёнными типами:
public <T extends Number> T createNumber(Supplier<? extends T> sup) {
return sup.get(); // И вот мы имеем новое число!
}
Это дает возможность унифицировать создание экземпляров типа
T, который может являться представителем любого наследника
Number.
Потенциальные подводные камни
Будьте внимательны к ловушкам, связанным с переменным состоянием в лямбда-выражениях, и иногда явно указывайте тип, чтобы помочь компилятору с выводом типа.
Модернизируйтесь или отставайте!
Если вы не привязаны к использованию Java 8, изучите
var в Java 10 и другие обновления в более новых версиях Java, которые могут повысить современность и эффективность вашего кода.
Полезные материалы
- Ссылки на методы (Учебные руководства Java™) – официальная документация Oracle.
- Лямбда-эквивалент для System.out::println – Stack Overflow – дискуссия на Stack Overflow.
- Лямбда-выражения в Java 8 – внутренний взгляд – статья, раскрывающая детали реализации лямбда.
- Учебник по Java 8 – winterbe – глубокое погружение в Java 8 с акцентом на лямбда-выражения и потоки.
- Руководство по java.util.function.Supplier в Java 8 с примерами – JavaBrahman – детальное руководство с практическими примерами использования
Supplier.
Олеся Тарасова
Java-разработчик