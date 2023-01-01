Использование orElseThrow с параметризованным Supplier в Java 8

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Быстрый ответ

Для создания Supplier с конкретным параметром воспользуйтесь лямбда-выражением:

Java Скопировать код Supplier<Foo> fooSupplier = () -> new Foo("предустановленный параметр"); Foo fooInstance = fooSupplier.get(); // Получаем новый экземпляр Foo с "предустановленным параметром".

Здесь важно заметить, что лямбда-выражение запоминает необходимый для конструктора параметр.

Использование ссылок на методы

Если требуется конструктор без аргументов, используйте ссылку на метод:

Java Скопировать код Supplier<Foo> fooSupplier = Foo::new; Foo fooInstance = fooSupplier.get();

В случае, если вам требуются параметры, оптимальным будет выбор лямбда-выражения, поскольку ссылки на методы с параметрами функционировать не будут.

Создание пользовательских исключений с параметрами

С помощью лямбда-выражения возможно создание экземпляра собственного исключения:

Java Скопировать код Supplier<CustomException> exceptionSupplier = () -> new CustomException("Произошла ошибка");

Этот Supplier можно применять в методе orElseThrow() :

Java Скопировать код Foo foo = someOptional.orElseThrow(exceptionSupplier);

Помощь от вспомогательных методов

Воспользуйтесь вспомогательным классом для создания Supplier для исключений, чтобы сделать ваш код адекватнее и консистентнее:

Java Скопировать код public class ExceptionSupplier { public static Supplier<CustomException> create(String message) { return () -> new CustomException(message); } } Foo foo = someOptional.orElseThrow(ExceptionSupplier.create("Произошла ошибка"));

Быстрая и эффективная обработка

Следите за обновлениями JDK, чтобы эффективно и оперативно использовать самые современные методы обработки исключений.

Подтверждение корректного создания экземпляра

Проверьте, создает ли лямбда исключение с необходимыми параметрами, особенно если присутствуют перегруженные конструкторы.

Продолжайте проверять

Регулярно тестируйте ваш код на последних версиях JDK, чтобы быть уверенным в его надежности и производительности.

Визуализация

Представьте Supplier в Java как многофункциональную кухонную машину:

Markdown Скопировать код Кулинарный Ассистент (🍳): Универсален и всегда готов закинуть что-то вкусненькое.

Пример Supplier :

Java Скопировать код Supplier<Meal> mealMaker = Meal::new; // 🍳 Готовим уникальные блюда!

Процесс готовки блюд:

Markdown Скопировать код Добавление **ингредиентов**: - Вегетарианское 🥗: mealMaker.get(Ingredients::newVegetarian) - Морепродукты 🍤: mealMaker.get(Ingredients::newSeafood) - Десерт 🍰: mealMaker.get(Ingredients::newDessert)

Получается итоговое меню:

Markdown Скопировать код 🥗 Вегетарианский салат – прозрачность и натуральность. 🍤 Блюдо из морепродуктов – восхитительный вкус океана. 🍰 Шоколадный торт – сладкое завершение.

Supplier адаптируется и меняется в соответствии с добавленными ингредиентами.

Продвинутое использование: шаблоны фабрики

Научите Supplier создавать объекты согласно сложным правилам:

Java Скопировать код Map<String, Supplier<Animal>> animalFactory = new HashMap<>(); animalFactory.put("dog", Dog::new); animalFactory.put("cat", Cat::new); Supplier<Animal> animalSupplier = animalFactory.get(animalType); Animal pet = animalSupplier.get(); // Знакомьтесь с вашим новым другом!

Таким образом, каждый Supplier будет настраиваться на создание определенных объектов.

Совместимость с общими типами

Supplier прекрасно совместимы с обобщёнными типами:

Java Скопировать код public <T extends Number> T createNumber(Supplier<? extends T> sup) { return sup.get(); // И вот мы имеем новое число! }

Это дает возможность унифицировать создание экземпляров типа T , который может являться представителем любого наследника Number .

Потенциальные подводные камни

Будьте внимательны к ловушкам, связанным с переменным состоянием в лямбда-выражениях, и иногда явно указывайте тип, чтобы помочь компилятору с выводом типа.

Модернизируйтесь или отставайте!

Если вы не привязаны к использованию Java 8, изучите var в Java 10 и другие обновления в более новых версиях Java, которые могут повысить современность и эффективность вашего кода.

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