Парсинг даты SimpleDateFormat Java: советы и возможные ошибки

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import java.text.SimpleDateFormat; import java.text.ParseException; import java.util.Date; String complexDateStr = "Thu Jun 18 20:56:02 EDT 2009"; SimpleDateFormat dateFormatter = new SimpleDateFormat("EEE MMM dd HH:mm:ss zzz yyyy"); try { Date date = dateFormatter.parse(complexDateStr); } catch (ParseException e) { e.printStackTrace(); }