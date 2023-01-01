Thread start() vs Runnable run(): анализ различий в Java#Java Core #Потоки Java #JVM и память
Быстрый ответ
Метод
start() инициирует параллелизм, активируя метод
run() в новом потоке выполнения, в то время как прямой вызов
run() приведет к последовательному исполнению метода в контексте текущего потока. Для реализации многозадачности необходимо использовать
start(); вызов
run() не запускает выполнение в параллельном потоке.
new Thread(() -> System.out.println("Параллелизм — наше все")).start();
new Runnable(() -> System.out.println("Оставайтесь с началом")).run();
Выбирайте
start() для асинхронного выполнения задач и
run() для синхронного.
Основы Java-потоков
Понимание работы потоков в Java критически важно для эффективного параллелизма. Класс
Thread предназначен для создания новых потоков, предлагая механизм для параллельного выполнения реализаций интерфейса
Runnable. Помните следующее:
- Жизненный цикл потока: Вызов
start()начинает жизненный цикл потока, переводя его статус в Runnable и настраивая окружение для его выполнения.
- Асинхронное и последовательное выполнение: С помощью
start()задача исполняется асинхронно и в отдельном стеке вызовов, в то время как
run()работает синхронно и использует текущий стек вызовов.
- Проблемы параллелизма: Использование
start()может улучшить эффективность и отклик программы, но требует синхронизации и управления взаимодействиями между потоками.
- Ошибки и исключения: При работе с
start(), ошибки могут возникать независимо, в то время как проблемы, возникающие при вызове
run(), легче отслеживать и отлаживать в контексте вызывающего потока.
Стратегии управления потоками
Давайте подробнее рассмотрим стратегии и лучшие практики по работе с потоками:
Лучшие практики параллельного выполнения
- Не вызывайте
start()более одного раза: Два и более вызова
start()могут вызвать исключение IllegalThreadStateException и ошибку во время выполнения.
- Обеспечьте безопасный доступ к общим ресурсам: При использовании
start()важно защищать доступ к общим ресурсам, чтобы предотвратить гонки и повреждение данных.
- Используйте пулы потоков: Используйте
Executorsдля более эффективного управления ресурсами и выполнения множества задач без повышенной нагрузки на создание новых потоков.
Оптимальное использование run()
- Тестирование функциональности: Чтобы проверить логику без включения параллелизма, просто вызовите
run().
- Последовательное выполнение: Если требуется строгий порядок или объем задачи невелик, лучше выполнять их последовательно.
Контроль производительности
- Задачи с интенсивным использованием CPU:
start()идеален для задач, выполнение которых может быть распараллелено, что позволяет наилучшим образом задействовать CPU.
- Задачи, связанные с I/O: Применение нескольких потоков для I/O или ожидающих операций может увеличить эффективность использования ресурсов и отзывчивость системы.
Визуализация
Сопоставьте это с запуском настоящей ракеты и держанием модели ракеты в руках:
Запуск ракеты (🚀): Thread.start()
- Подразумевает ряд подготовительных действий, заправку и зажигание двигателей.
- И отправляет ракету в **новый поток выполнения**.
Держим модель ракеты (🧑🚀🚀): Runnable.run()
- Просто контемплируем над ракетой в руках.
- Она останется в **настоящем потоке выполнения**, взлёта не последует.
Основная идея:
Thread.start() напоминает реальный запуск ракеты (мы летим!), в то время как
Runnable.run() больше похож на раздумье над моделью ракеты (познаем, но остаемся на месте).
Нюансы написания многопоточного кода
Поддержание контекста
- Непредсказуемый порядок: При работе с
start()порядок выполнения может быть непредсказуемым, так как потоки исполняются независимо.
- Предсказуемость выполнения: Если требуется последовательность, лучше использовать
run()или высокоуровневые конструкции для реализации параллельности.
Вместо
Runnable:
Callable и
Future
- Возвращение результатов: Используйте
Callable<V>с
Future<V>, если после работы потока требуется получение результата.
- Отмена и таймауты: С помощью
Futureможно отменять выполнения задач и настраивать таймауты, обеспечивая больший контроль над потоками.
Своевременное завершение работы
- Прерывание потоков: Предусмотрите места для завершения или прерывания потоков, чтобы те, которые запущены через
start(), не занимали ресурсы без управления и не работали бесконечно.
Thread t = new Thread(() -> { /* ваш код */ });
t.start();
// ... позже в программе
t.interrupt(); // Мы просим поток: "Будь добр, заверши работу, пожалуйста".
Полезные материалы
- Определение и запуск потока (Документация Oracle) — Ознакомьтесь с основами создания и запуска потоков в Java.
- Когда стоит вызвать thread.run() вместо thread.start()? (Stack Overflow) — Обсуждение использования
Thread.run()вместо
Thread.start()на практике.
- IBM Developer – Теория и практика работы с потоками в Java — Погружение в теорию и практику использования пулов потоков и очередей задач.
- DZone – Параллельность в Java. Часть 4: Больше о работе с потоками — Глубокое понимание особенностей работы с потоками в Java.
- Reddit – Обсуждение Thread.start и Runnable.run — Присоединитесь к обсуждению на Reddit о разнице между
Thread.start()и
Runnable.run().
- JavaSpecialists – Как правильно завершать потоки — Полезные советы по корректному управлению завершением работы потоков в Java.
Олеся Тарасова
Java-разработчик