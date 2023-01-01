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Thread start() vs Runnable run(): анализ различий в Java
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Thread start() vs Runnable run(): анализ различий в Java

#Java Core  #Потоки Java  #JVM и память  
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Быстрый ответ

Метод start() инициирует параллелизм, активируя метод run() в новом потоке выполнения, в то время как прямой вызов run() приведет к последовательному исполнению метода в контексте текущего потока. Для реализации многозадачности необходимо использовать start(); вызов run() не запускает выполнение в параллельном потоке.

Java
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new Thread(() -> System.out.println("Параллелизм — наше все")).start();
new Runnable(() -> System.out.println("Оставайтесь с началом")).run();

Выбирайте start() для асинхронного выполнения задач и run() для синхронного.

Пошаговый план для смены профессии

Основы Java-потоков

Понимание работы потоков в Java критически важно для эффективного параллелизма. Класс Thread предназначен для создания новых потоков, предлагая механизм для параллельного выполнения реализаций интерфейса Runnable. Помните следующее:

  • Жизненный цикл потока: Вызов start() начинает жизненный цикл потока, переводя его статус в Runnable и настраивая окружение для его выполнения.
  • Асинхронное и последовательное выполнение: С помощью start() задача исполняется асинхронно и в отдельном стеке вызовов, в то время как run() работает синхронно и использует текущий стек вызовов.
  • Проблемы параллелизма: Использование start() может улучшить эффективность и отклик программы, но требует синхронизации и управления взаимодействиями между потоками.
  • Ошибки и исключения: При работе с start(), ошибки могут возникать независимо, в то время как проблемы, возникающие при вызове run(), легче отслеживать и отлаживать в контексте вызывающего потока.

Стратегии управления потоками

Давайте подробнее рассмотрим стратегии и лучшие практики по работе с потоками:

Лучшие практики параллельного выполнения

  • Не вызывайте start() более одного раза: Два и более вызова start() могут вызвать исключение IllegalThreadStateException и ошибку во время выполнения.
  • Обеспечьте безопасный доступ к общим ресурсам: При использовании start() важно защищать доступ к общим ресурсам, чтобы предотвратить гонки и повреждение данных.
  • Используйте пулы потоков: Используйте Executors для более эффективного управления ресурсами и выполнения множества задач без повышенной нагрузки на создание новых потоков.

Оптимальное использование run()

  • Тестирование функциональности: Чтобы проверить логику без включения параллелизма, просто вызовите run().
  • Последовательное выполнение: Если требуется строгий порядок или объем задачи невелик, лучше выполнять их последовательно.

Контроль производительности

  • Задачи с интенсивным использованием CPU: start() идеален для задач, выполнение которых может быть распараллелено, что позволяет наилучшим образом задействовать CPU.
  • Задачи, связанные с I/O: Применение нескольких потоков для I/O или ожидающих операций может увеличить эффективность использования ресурсов и отзывчивость системы.

Визуализация

Сопоставьте это с запуском настоящей ракеты и держанием модели ракеты в руках:

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Запуск ракеты (🚀): Thread.start()
- Подразумевает ряд подготовительных действий, заправку и зажигание двигателей.
- И отправляет ракету в **новый поток выполнения**.

Держим модель ракеты (🧑‍🚀🚀): Runnable.run()
- Просто контемплируем над ракетой в руках.
- Она останется в **настоящем потоке выполнения**, взлёта не последует.

Основная идея: Thread.start() напоминает реальный запуск ракеты (мы летим!), в то время как Runnable.run() больше похож на раздумье над моделью ракеты (познаем, но остаемся на месте).

Нюансы написания многопоточного кода

Поддержание контекста

  • Непредсказуемый порядок: При работе с start() порядок выполнения может быть непредсказуемым, так как потоки исполняются независимо.
  • Предсказуемость выполнения: Если требуется последовательность, лучше использовать run() или высокоуровневые конструкции для реализации параллельности.

Вместо Runnable: Callable и Future

  • Возвращение результатов: Используйте Callable<V> с Future<V>, если после работы потока требуется получение результата.
  • Отмена и таймауты: С помощью Future можно отменять выполнения задач и настраивать таймауты, обеспечивая больший контроль над потоками.

Своевременное завершение работы

  • Прерывание потоков: Предусмотрите места для завершения или прерывания потоков, чтобы те, которые запущены через start(), не занимали ресурсы без управления и не работали бесконечно.
Java
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Thread t = new Thread(() -> { /* ваш код */ });
t.start();
// ... позже в программе
t.interrupt(); // Мы просим поток: "Будь добр, заверши работу, пожалуйста".

Полезные материалы

  1. Определение и запуск потока (Документация Oracle) — Ознакомьтесь с основами создания и запуска потоков в Java.
  2. Когда стоит вызвать thread.run() вместо thread.start()? (Stack Overflow) — Обсуждение использования Thread.run() вместо Thread.start() на практике.
  3. IBM Developer – Теория и практика работы с потоками в Java — Погружение в теорию и практику использования пулов потоков и очередей задач.
  4. DZone – Параллельность в Java. Часть 4: Больше о работе с потоками — Глубокое понимание особенностей работы с потоками в Java.
  5. Reddit – Обсуждение Thread.start и Runnable.run — Присоединитесь к обсуждению на Reddit о разнице между Thread.start() и Runnable.run().
  6. JavaSpecialists – Как правильно завершать потоки — Полезные советы по корректному управлению завершением работы потоков в Java.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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