Автоматическое создание тестовых классов в IntelliJ IDEA

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Быстрый ответ

Для того чтобы быстро создать тестовый класс в IntelliJ IDEA, пройдите следующую последовательность действий: выполните правый клик на файле класса -> выберите вариант Создать ( Alt+Insert на Windows/Linux, Cmd+N на Mac) -> выберите пункт Тест . В окне-диалоге выбора тестового фреймворка, такого например как JUnit, отметьте методы для тестирования. IntelliJ сгенерирует шаблон тестового класса:

Java Скопировать код public class CalculatorTest { @Test public void addition_isCorrect() { // Запуск этого теста приносит радость, сродни открытию свежей банки газировки. assertEquals(4, new Calculator().add(2, 2)); } }

Замените Calculator на название вашего класса и addition_isCorrect на имя тестируемого условия.

Повышаем продуктивность с помощью уместных горячих клавиш

Есть несколько советов, способных улучшить эффективность написания тестов в IntelliJ:

Используете Maven? IntelliJ отслеживает все мелочи

IntelliJ автоматически участвует в структуризации проектов Maven, и создаст новые тестовые классы в src/test/java , если вы используете сочетание клавиш Навигация -> Тест . Если тесты генерируются в неправильном месте, проверьте структуру источников вашего проекта и в случае необходимости скорректируйте ваш POM файл.

Размещаем курсор перед началом

Для более удобного использования сочетания клавиш Навигация -> Тест (Ctrl+Shift+T или Shift+Cmd+T для Mac), расположите курсор внутри файла класса, который вы планируете тестировать. Это позволит IntelliJ легко сгенерировать шаблон тестового класса.

Создание тестового класса точно и оперативно

Сочетание клавиш Навигация -> Тест в IntelliJ не просто создает тестовый класс, но и предлагает вам выбор тестовой библиотеки. Забудьте о ручном создании тестовых классов.

Организация тестовых классов в подходящих каталогах

Если тестовая директория отсутствует в проекте, IntelliJ не сможет вставить тестовый класс в нужное место. Созавйте директорию "test" кликнув правой кнопкой мыши в обозревателе проекта и выбрав пункт Корень исходников тестов . Так IntelliJ будет знать, куда помещать тестовые классы.

Визуализация

Создание тестового класса в IntelliJ IDEA можно представить в виде трёхшагового танца 💃:

Markdown Скопировать код Шаг 1: 📍 Найдите ваш класс в обозревателе проекта (Начнём танец!) Шаг 2: 🔨 Нажмите `Ctrl+Shift+T` (или `Cmd+Shift+T` для Mac) для открытия окна создания теста (Один, два, три и шаг) Шаг 3: 🌟 IntelliJ приступает к работе и выполняет заполнение нового тестового класса! (Вжух и мы вращаемся)

Тестовый класс готов и ожидает написания ассертов и тест-кейсов!

Markdown Скопировать код 🏡🧪: Все готово для начала тестирования и гарантии безопасности кода! (Не пора ли теперь и нам потанцевать?)

Углубляемся в мастерство создания тестовых классов

Создание тестового класса – это не лишь клики мышью, но также и применение лучших практик и готовность к различным ситуациям:

Выбираем подходящую тестовую библиотеку

Когда IntelliJ предлагает выбрать фреймворк для тестирования, например, JUnit или TestNG, делайте осознанный выбор исходя из потребностей проекта и предпочтений команды.

Проводим регулярный рефакторинг тестов

Как и разработка функционала, поддержка тестов требует их поддержания в чистоте и оптимальности. Инструменты Рефакторинга в IntelliJ помогут обеспечивать порядок в тестах.

Непрерывная интеграция (CI)

Ваш процесс создания тестовых классов должен удачно вписываться в систему непрерывной интеграции. Следует правильно разместили и именовать тесты, чтобы обеспечить избежание ошибок при интеграции с Gradle или Maven.

Решаем проблемы с генерацией тестов

Если возникают сложности при создании тестового класса, обратите внимание:

Структура: Правильно ли в проекте организованы директории src/main/java и src/test/java ? Зависимости: Корректно ли указаны зависимости тестовых фреймворков в файле конфигурации сборки проекта? Настройки: Проверьте расположение в разделе Файл -> Структура проекта в IntelliJ, возможно проектные настройки требуют корректировки.

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