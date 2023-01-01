Автоматическое создание тестовых классов в IntelliJ IDEA#Разное
Быстрый ответ
Для того чтобы быстро создать тестовый класс в IntelliJ IDEA, пройдите следующую последовательность действий: выполните
правый клик на файле класса -> выберите вариант
Создать (
Alt+Insert на Windows/Linux,
Cmd+N на Mac) -> выберите пункт
Тест. В окне-диалоге выбора тестового фреймворка, такого например как JUnit, отметьте методы для тестирования. IntelliJ сгенерирует шаблон тестового класса:
public class CalculatorTest {
@Test
public void addition_isCorrect() {
// Запуск этого теста приносит радость, сродни открытию свежей банки газировки.
assertEquals(4, new Calculator().add(2, 2));
}
}
Замените
Calculator на название вашего класса и
addition_isCorrect на имя тестируемого условия.
Повышаем продуктивность с помощью уместных горячих клавиш
Есть несколько советов, способных улучшить эффективность написания тестов в IntelliJ:
Используете Maven? IntelliJ отслеживает все мелочи
IntelliJ автоматически участвует в структуризации проектов Maven, и создаст новые тестовые классы в
src/test/java, если вы используете сочетание клавиш
Навигация -> Тест. Если тесты генерируются в неправильном месте, проверьте структуру источников вашего проекта и в случае необходимости скорректируйте ваш POM файл.
Размещаем курсор перед началом
Для более удобного использования сочетания клавиш
Навигация -> Тест (Ctrl+Shift+T или Shift+Cmd+T для Mac), расположите курсор внутри файла класса, который вы планируете тестировать. Это позволит IntelliJ легко сгенерировать шаблон тестового класса.
Создание тестового класса точно и оперативно
Сочетание клавиш
Навигация -> Тест в IntelliJ не просто создает тестовый класс, но и предлагает вам выбор тестовой библиотеки. Забудьте о ручном создании тестовых классов.
Организация тестовых классов в подходящих каталогах
Если тестовая директория отсутствует в проекте, IntelliJ не сможет вставить тестовый класс в нужное место. Созавйте директорию "test" кликнув правой кнопкой мыши в обозревателе проекта и выбрав пункт
Корень исходников тестов. Так IntelliJ будет знать, куда помещать тестовые классы.
Визуализация
Создание тестового класса в IntelliJ IDEA можно представить в виде трёхшагового танца 💃:
Шаг 1: 📍 Найдите ваш класс в обозревателе проекта (Начнём танец!)
Шаг 2: 🔨 Нажмите `Ctrl+Shift+T` (или `Cmd+Shift+T` для Mac) для открытия окна создания теста (Один, два, три и шаг)
Шаг 3: 🌟 IntelliJ приступает к работе и выполняет заполнение нового тестового класса! (Вжух и мы вращаемся)
Тестовый класс готов и ожидает написания ассертов и тест-кейсов!
🏡🧪: Все готово для начала тестирования и гарантии безопасности кода! (Не пора ли теперь и нам потанцевать?)
Углубляемся в мастерство создания тестовых классов
Создание тестового класса – это не лишь клики мышью, но также и применение лучших практик и готовность к различным ситуациям:
Выбираем подходящую тестовую библиотеку
Когда IntelliJ предлагает выбрать фреймворк для тестирования, например, JUnit или TestNG, делайте осознанный выбор исходя из потребностей проекта и предпочтений команды.
Проводим регулярный рефакторинг тестов
Как и разработка функционала, поддержка тестов требует их поддержания в чистоте и оптимальности. Инструменты
Рефакторинга в IntelliJ помогут обеспечивать порядок в тестах.
Непрерывная интеграция (CI)
Ваш процесс создания тестовых классов должен удачно вписываться в систему непрерывной интеграции. Следует правильно разместили и именовать тесты, чтобы обеспечить избежание ошибок при интеграции с Gradle или Maven.
Решаем проблемы с генерацией тестов
Если возникают сложности при создании тестового класса, обратите внимание:
- Структура: Правильно ли в проекте организованы директории
src/main/javaи
src/test/java?
- Зависимости: Корректно ли указаны зависимости тестовых фреймворков в файле конфигурации сборки проекта?
- Настройки: Проверьте расположение в разделе
Файл->
Структура проектав IntelliJ, возможно проектные настройки требуют корректировки.
Полезные материалы
- Руководство пользователя JUnit 5 — Подробная информация по написанию тестов с помощью JUnit 5.
- Создание модулей тестирования в IntelliJ IDEA — Ценные указания по управлению модулями тестирования в проектах.
- Генерация кода в IntelliJ IDEA — Советы по генерации кода в IntelliJ для повышения эффективности разработки.
- Рефакторинг тестов в IntelliJ IDEA — Техники для рефакторинга тестового кода.
- Baeldung: Руководство по JUnit 5 — Обзор возможностей JUnit 5.
Владимир Титов
редактор про сервисные сферы