Как настроить Surefire для распознавания JUnit 5 тестов

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Быстрый ответ

Для того чтобы плагин Surefire стал опознавать тесты JUnit 5, необходимо обновить pom.xml в вашем Maven-проекте, включив в него зависимости JUnit Jupiter и настроить плагин Surefire для работы с JUnit 5:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter-api</artifactId> <version>5.8.2</version> <!-- Рекомендуется использовать последнюю версию --> <scope>test</scope> </dependency> <dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId> <version>5.8.2</version> <!-- Всегда актуальная версия движка --> <scope>test</scope> </dependency> <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-surefire-plugin</artifactId> <version>2.22.0</version> <!-- Версия плагина, совместимая с JUnit 5 --> </plugin>

Проверьте, что аннотация @Test взята из пакета org.junit.jupiter.api , а не из JUnit 4.

Выявление и устранение проблем интеграции

Даже при корректных настройках могут возникнуть непредвиденные проблемы. Если Surefire все еще не выявляет тесты JUnit 5, ниже расмотрим, как обнаружить и исправить возможные трудности:

Совместимость версий: Убедитесь, что версии Maven, JUnit и Surefire совместимы между собой. Проверьте, что версия Java соответствует требованиям JUnit 5 — Java 8 или более поздняя: xml Скопировать код <properties> <maven.compiler.source>1.8</maven.compiler.source> <maven.compiler.target>1.8</maven.compiler.target> </properties> Убедитесь, что названия тестов соответствуют установленным стандартам. Если тесты зависят от жизненного цикла экземпляра, настроенного в JUnit 5, используйте аннотацию @TestInstance . Для параметризованных тестов потребуется специальная зависимость junit-jupiter-params . Образцы Maven-проектов, представленные сообществом на GitHub, могут служить источником полезных решений. В некоторых случаях может помочь обновление версии плагина Surefire до версии с нативной поддержкой JUnit 5. junit-platform-surefire-provider не испольуется начиная с JUnit 5.5.1, поэтому его следует исключить.

Основа настройки в pom.xml

Правильная конфигурация pom.xml – залог успешного использования JUnit 5:

Зависимости JUnit Jupiter

Зависимости JUnit Jupiter – это фундамент нашего тестового окружения:

junit-jupiter-api : представляет API для создания тестов , которым вы будете пользоваться.

: представляет , которым вы будете пользоваться. junit-jupiter-engine : организует выполнение тестовой логики.

Scope test ограничивает использование этих зависимостей на этапе тестирования.

Настройка плагина Maven Surefire

Плагин Maven Surefire обеспечивает корректное взаимодействие с тестами JUnit 5. Для этого необходима версия 2.22.0 или более новая, поддерживающая автоматическую интеграцию.

Визуализация

Мы находимся на станции Surefire:

Markdown Скопировать код Maven Surefire (🎼🧍‍♂️): "Добро пожаловать на борт, мы отправляемся вместе с тестами!" Старый добрый Поезд JUnit 4 (🚂): Садится спокойно с 'прошлогодним' билетом. Современный Экспресс JUnit 5 (🚄): Без специального билета нового формата отправление невозможно!

Наш проводник прекрасно ориентируется в новом и старом порядке вещей. Если вы обновились до последней версии Surefire:

xml Скопировать код <dependency> <groupId>org.junit.jupiter</groupId> <artifactId>junit-jupiter-engine</artifactId> <version>[укажите актуальную версию]</version> <!-- Используйте новейшую версию с Maven Central --> <scope>test</scope> </dependency>

Экспресс JUnit 5 будет готов отправиться в путь на вашем проекте при надежном руководстве Surefire. 🚄✅

Обновление тестового окружения

Новые версии, новые возможности

Следите за последними стабильными обновлениями на Maven Central:

Всегда используйте последние стабильные версии JUnit Jupiter .

. Регулярно обновляйте плагин Maven Surefire для поддержания стабильности работы.

Работа с профилями и свойствами Maven

Профили Maven позволяют выставлять различные параметры конфигурации в зависимости от среды:

Профили помогают включать библиотеки JUnit в зависимости от условий сборки.

Свойства гарантируют единообразие настроек для разных сред.

Анализ вашего репозитория

Иногда достаточно всего лишь проанализировать систему контроля версий, чтобы понять, почему тесты перестали распознаваться.

Полезные материалы