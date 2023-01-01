Многопоточность Java: эффективное параллельное программирование

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import java.util.Arrays; import java.util.List; public class ParallelStreamExample { public static void main(String[] args) { List<Integer> numbers = Arrays.asList(1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10); // Последовательная обработка long sequentialTime = System.currentTimeMillis(); long sequentialSum = numbers.stream() .map(n -> { try { Thread.sleep(10); // Имитация сложных вычислений } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); } return n * 2; }) .reduce(0, Integer::sum); System.out.println("Последовательная обработка: " + (System.currentTimeMillis() – sequentialTime) + " мс"); // Параллельная обработка long parallelTime = System.currentTimeMillis(); long parallelSum = numbers.parallelStream() .map(n -> { try { Thread.sleep(10); // Имитация сложных вычислений } catch (InterruptedException e) { Thread.currentThread().interrupt(); } return n * 2; }) .reduce(0, Integer::sum); System.out.println("Параллельная обработка: " + (System.currentTimeMillis() – parallelTime) + " мс"); System.out.println("Результаты: " + sequentialSum + " vs " + parallelSum); } }