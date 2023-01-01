Запуск класса из JAR файла с командной строки: руководство#Java Core
Быстрый ответ
Чтобы запустить Java-класс из JAR-файла, используйте следующую команду:
java -cp YourApp.jar com.package.ClassWithMain
Учтите, что
ClassWithMain должен включать в себя метод
public static void main(String[] args). Если JAR-файл является исполняемым и в манифесте указан атрибут
Main-Class, то используйте ключ
-jar:
java -jar YourApp.jar
Помните: полное имя класса
com.package.ClassWithMain включает имя пакета. В исполняемом JAR-файле должен быть указан атрибут
Main-Class в манифесте.
Запуск из другого каталога
Если JAR-файл расположен в другом каталоге, проверьте корректность указания пути в classpath:
Для Unix/Linux:
java -cp /absolute/path/to/YourApp.jar com.package.ClassWithMain
Для Windows:
java -cp C:\absolute\path\to\YourApp.jar com.package.ClassWithMain
Вместо
/absolute/path/to/ и
C:\absolute\path\to\ укажите актуальный путь до JAR-файла.
Соблюдайте устоявшиеся соглашения об именовании
Соблюдение принятых соглашений об именовании упрощает работу: размещайте классы в соответствующих пакетах, чтобы избежать путаницы при загрузке. Имена ваших классов не должны совпадать с именами классов стандартной библиотеки Java и других распространённых библиотек.
Системные свойства и распространённые ошибки
Опция
-D позволяет задавать системные свойства:
java -Dcolor=blue -cp YourApp.jar com.package.ClassWithMain
Чтобы избежать ошибок, удостоверьтесь в правильности написания имен классов и JAR, а также в корректности указания
Main-Class в манифесте.
Визуализация
Запуск класса из JAR-файла можно представить как запуск ракеты из космического ангара:
JAR-файл (💾): Это ваш космический ангар для ракеты 🚀.
Полноправный процесс запуска выглядит так:
java -cp SpaceHangar.jar com.space.mission.Rocket
Просто следуйте указаниям:
1. Найдите расположение JAR-файла и убедитесь, что у вас есть доступ к нему.
2. Определите класс, который вы хотите запустить.
3. Убедитесь в наличии метода main и других важных составляющих.
4. Произведите активацию класса для запуска приложения.
Результатом запуска будет:
🚀 "Ракета взлетает, оставляя за собой облако пара!"
💾🔍🚀 -> 🌟 "Ракета успешно достигла цели!"
Использование манифеста для создания исполняемого JAR-файла
Для создания исполняемого JAR-файла в манифесте необходимо указать
Main-Class. При правильном указании использование опции
-jar упрощает запуск:
java -jar ExecutableApp.jar
Убедитесь в правильности указания
Main-Class в манифесте.
Расширенная настройка classpath
В сложной конфигурации classpath могут потребоваться указания нескольких JAR-файлов или директорий, с использованием соответствующего разделителя (';' для Windows, ':' для Unix/Linux):
java -cp "lib/*;YourApp.jar" com.package.ClassWithMain
Использование различных нотаций classpath
Можно использовать
-cp или
-classpath в зависимости от ваших предпочтений:
java -classpath YourApp.jar com.package.ClassWithMain
Отладка classpath с опцией
Если возникают проблемы с
Main-Class или classpath, используйте опцию
-verbose:class:
java -verbose:class -cp YourApp.jar com.package.ClassWithMain
Полезные материалы
- Справочник команды java – Официальная документация по запуску JAR-файлов.
- Запуск JAR-файла в Windows – Stack Overflow – Советы по запуску JAR-файлов с сайта Stack Overflow.
- Путеводитель по Maven – Руководство по началу работы с Maven.
- Плагин Java для Gradle – Инструкции по использованию Java-плагина в Gradle.
- Создание нового исполняемого JAR-файла – Eclipse – Инструкции по созданию исполняемого JAR-файла в Eclipse.
Олеся Тарасова
Java-разработчик