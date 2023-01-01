Изменение уровня логирования в Log4j2 программным путем#Java Core #Логирование
Быстрый ответ
Для непосредственной установки уровня логирования в Log4j2 используйте метод
Configurator.setAllLevels:
import org.apache.logging.log4j.core.config.Configurator;
import org.apache.logging.log4j.Level;
import org.apache.logging.log4j.LogManager;
Configurator.setAllLevels(LogManager.getRootLogger().getName(), Level.DEBUG);
Эта операция задаёт DEBUG уровень для корневого логгера, но вы свободны в выборе любого другого уровня Log4j2, такого как
TRACE,
INFO,
WARN,
ERROR,
FATAL или
OFF, в соответствии с потребностями.
Пошаговое руководство по управлению уровнями логирования
Итак, мы переходим к подробному изучению и освоению гибкого управления уровнями логирования, чтобы Log4j2 исполняло все наши задумки.
Выбор подходящего уровня логирования
// Точечное переключение уровней логирования
Configurator.setLevel("com.example.Foo", Level.DEBUG); // Для конкретного пакета
Configurator.setRootLevel(Level.INFO); // Для всех логгеров
Выбирайте уровень логирования заботливо, чтобы достичь оптимального баланса между производительностью и детализацией информации.
Level.DEBUG хорош для отладки, а
Level.INFO – идеальный выбор для ситуаций, когда вам нужен обзорный контроль системы.
Изменение уровня конкретного логгера
Бывают моменты, когда важно акцентировать внимание на сегменте приложения:
LoggerContext ctx = (LoggerContext) LogManager.getContext(false);
Configuration config = ctx.getConfiguration();
LoggerConfig loggerConfig = config.getLoggerConfig(LogManager.ROOT_LOGGER_NAME);
loggerConfig.setLevel(Level.WARN);
ctx.updateLoggers(); // Подтверждаем изменения, будто бы нажимаем "Применить".
Такая микронастройка позволяет управлять логированием с высокой точностью.
Создание конфигураций для логгеров
Если логгеру требуется индивидуальная конфигурация, воспользуйтесь следующим подходом:
LoggerConfig newLoggerConfig = new LoggerConfig("com.example.MyClass", Level.DEBUG, true);
config.addLogger("com.example.MyClass", newLoggerConfig);
ctx.updateLoggers();
Этот подход позволяет осуществлять полноценный контроль над логированием различных компонентов вашего приложения.
Модульное тестирование и отладка
Применяйте изменения уровней логирования для формирования проверок в тестах:
// Тестируйте и убедитесь, что логгеры работают корректно.
assertThat(LogManager.getLogger("com.example.MyClass").getLevel(), is(Level.DEBUG));
Модульные тесты помогут убедиться, записывают ли логгеры те события, на которые они настроены.
Взаимодействие настроек через код и конфигурационного файла
Не забывайте об
log4j2.xml, который может переопределить ваши программные настройки:
// Приоритет у файла конфигурации.
Configurator.initialize(null, "path/to/log4j2-config.xml");
Важно учитывать, как ваши кодовые изменения взаимодействуют с файлами конфигурации, чтобы все работало гармонично.
Визуализация
Представьте уровень логирования различными цветами, отмечающими события ваших логов:
До:
🟥🟦🟩🟨 [INFO Level]
// Добавляем больше деталей в логи
config.getLoggerConfig("com.example").setLevel(Level.DEBUG);
После:
🟥🟦🟩🟨🟧🟪🟫 [DEBUG Level]
Увеличение детализации в логах – это как добавление новых цветовых оттенков в вашу картину.
Лучшие практики и распространённые ошибки
Используйте возможности LoggerContext
Для полноценной работы с логированием важно понимать принципы работы
LoggerContext и его взаимосвязь с конфигурациями и экземплярами логгеров:
// Подключаемся к контексту логгера.
LoggerContext context = (LoggerContext) LogManager.getContext(false);
Сделайте Configurator своим инструментом
Методы
Configurator позволят вам быстро и гибко вносить изменения, поэтому пользуйтесь ими с умом и пониманием их особенностей.
Понимание иерархии логгеров
Система вложенности логгеров напоминает семейную иерархию, это требует от вас осознанного понимания этой структуры для корректной настройки логирования:
// Следим за иерархией, чтобы правильно установить уровень логирования.
config.getLoggerConfig("com.example").setLevel(Level.WARN);
Соответствие версиям Log4j2
Всегда уточняйте информацию о совместимости методов
Configurator с вашей версией Log4j2, чтобы избежать неожиданных результатов.
Полезные материалы
- Log4j — Конфигурация Log4j 2 – Официальная документация по программной настройке Log4j2.
- Программное изменение уровня логирования в Log4j2 – Stack Overflow – Практические рекомендации и примеры использования от сообщества разработчиков.
- (doc) очистка после #305 от pzygielo · Pull Request #310 · apache/logging-log4j2 · GitHub — Обсуждения и изменения в исходном коде Log4j2 на GitHub.
- Log4j – Часто задаваемые вопросы — Ответы на распространенные вопросы по Log4j2.
- Java Logging API – Учебник — Обзор принципов и практики использования Log4j2.
Агата Суркова
разработчик API