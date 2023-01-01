Конвертация строки JSON в ArrayList<JsonLog> с помощью Gson#Java Core #Коллекции Java
Быстрый ответ
TypeToken — основной инструмент для десериализации JSON-массива в
ArrayList<T> с использованием библиотеки Gson. Он позволяет преодолеть проблему стирания типов в Java, сохраняя информацию о параметрах обобщенного типа.
import com.google.gson.reflect.TypeToken;
import com.google.gson.Gson;
import java.util.ArrayList;
String json = "[{\"key\": \"value\"}]"; // Исходный JSON
ArrayList<MyType> list = new Gson().fromJson(json, new TypeToken<ArrayList<MyType>>(){}.getType());
Просто замените
MyType на имя класса, которое вы хотите получить из JSON-массива, и получите
ArrayList, заполненный объектами соответствующего класса.
Преодоление стирания типов с помощью TypeToken
В Java стирание типов является одним из осложнения по работе с дженериками. Это становится проблемой при десериализации строк JSON в
ArrayList<T>. Именно в таких случаях на помощь приходит TypeToken:
Type listType = new TypeToken<ArrayList<MyType>>(){}.getType(); // Фиксируем тип
ArrayList<MyType> myTypeList = gson.fromJson(jsonArray, listType); // Получаем список заданных объектов
Определив анонимный подкласс
TypeToken, мы указываем тип
ArrayList<MyType>, который необходим для десериализации.
Распространённые проблемы и способы их решения
TypeToken может маскироваться в мире дженериков как спецагент, но и здесь есть свои сложности:
Дженерики с Wildcard:
TypeTokenне способен работать со всеми видами обобщенных типов, например, с
ArrayList<?>. В таком случае можно использовать конкретные типы или же прибегать к использованию raw типов.
Альтернативные подходы для массивов: Если требуется преобразовать JSON-массив в массив Java типа
JsonLog[], можно использовать более прямой синтаксис:
JsonLog[] array = gson.fromJson(json, JsonLog[].class); // Преобразуем в массив
ArrayList<JsonLog> list = new ArrayList<>(Arrays.asList(array)); // Преобразуем массив в список
- Особенности Kotlin: Для работы с
TypeTokenв Kotlin используется свой подход, основанный на реификации типов:
inline fun <reified T> Gson.fromJson(json: String): T = this.fromJson(json, object: TypeToken<T>() {}.type) // Вот так в Kotlin!
Оптимизация использования Gson
Вот несколько практичных советов по улучшению работы с Gson:
Создавайте компактные классы данных: Они должны точно отражать структуру JSON для обеспечения быстрой и надежной десериализации.
Используйте GsonBuilder для настройки: Например, установка форматов даты или правил именования, сильно облегчит разработку:
Gson gson = new GsonBuilder().setDateFormat("yyyy-MM-dd").create(); // Настроенный Gson с требуемой конфигурацией
- Хранение в SharedPreferences: Android-разработчики часто сохраняют
ArrayListв
SharedPreferences. Преобразование списка в JSON и обратно осуществляется с помощью методов
toJsonи
fromJson.
Сохранение и восстановление данных
Чтобы сохранить данные или обменяться ими, преобразуйте ваш ArrayList в строку JSON:
String listJson = new Gson().toJson(myTypeList); // Получаем строку JSON, представляющую список
Для восстановления
ArrayList в Java:
ArrayList<MyType> retrievedList = new Gson().fromJson(listJson, new TypeToken<ArrayList<MyType>>() {}.getType()); // Получаем наши данные обратно в форме списка
Визуализация
Можно представить JSON как конвейер с многочисленными коробками, каждая из которых содержит данные в текстовом формате:
Конвейер JSON 🏭: [📦, 📦, 📦]
Библиотека Gson, работая в роли рабочего на данным заводе, преобразует эти текстовые данные в объекты Java, с которыми можно уже вести работу:
Type type = new TypeToken<ArrayList<T>>(){}.getType();
ArrayList<T> destination = gson.fromJson(jsonArray, type);
Так, каждая из коробок 📦 превращается в объект Java типа T по окончанию работы на конвейере.
Полезные материалы
Олеся Тарасова
Java-разработчик