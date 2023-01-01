Как проверить, является ли double NaN в Java: лучший метод

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Быстрый ответ

Определить, равно ли значение типа double значению NaN , можно с использованием метода Double.isNaN(value) . При попытке сравнить NaN напрямую через value == Double.NaN результат не будет получен, так как по стандарту IEEE 754 NaN не может равняться ни одному числу, включая самого себя. Для проверки значения можно использовать следующий код:

Java Скопировать код double value = Double.NaN; boolean isNan = Double.isNaN(value); // вернуть true, если значение равно NaN System.out.println("Значение " + (isNan ? "равно NaN." : "не равно NaN."));

Метод Double.isNaN() встроен в класс Double Java и является надёжным механизмом для проверки значения на NaN .

Подробности: Что такое NaN

В языке программирования Java, NaN обозначает "не число" (Not-a-Number) и является специальным значением типа double , которое возникает в результате математических операций, не имеющих численного результата.

Ошибка при сравнении на равенство

При сравнении значения типа double с Double.NaN напрямую всегда возвращается false . Это связано с особенностями NaN :

Java Скопировать код double nanValue = Double.NaN; System.out.println(nanValue == Double.NaN); // Возвращает false, что может быть неожиданным 💔

Это происходит из-за стандарта IEEE 754 для чисел с плавающей точкой, согласно которому NaN не равен любому значению, включая самого себя.

NaN не равен NaN? Верно!

В результате получаем удивительную ситуацию, когда NaN не равен( != ) NaN . Несмотря на то что это звучит странно, но это полностью согласуется со стандартом IEEE 754 :

Java Скопировать код double nanValue = Double.NaN; System.out.println(nanValue != nanValue); // Все-таки правда!

Метод isNaN() для объектов Double

Если вы работаете с объектами типа Double , то используйте вместо этого метод isNaN() :

Java Скопировать код Double obj = new Double(Double.NaN); boolean isNan = obj.isNaN(); // Возвращает true для NaN объектов

Подходит для работы с объектами Double , а не примитивами double .

Проверка на null и NaN для объектов Double

Если работаете с объектами Double , которые могут быть null или NaN , используйте следующую комбинированную проверку:

Java Скопировать код Double value = /* экземпляр Double может быть null или NaN */; boolean isNullOrNan = (value == null || value.isNaN());

Визуализация

Посмотрим, как воспринимает Java значение NaN :

Java Скопировать код double value = /* double выражение */; if(Double.isNaN(value)) { System.out.println("🕵️‍♂️ Да, действительно NaN."); } else { System.out.println("🔍 Нет, это вполне обычное число."); }

Результаты проверки на NaN:

Markdown Скопировать код Значение Double | Результат проверки ----------------------- | ----------------- 3.1415 | 🔍 Число Double.NaN | 🕵️‍♂️ Правильно, NaN! Double.POSITIVE_INFINITY | 🔍 Число 0.0 | 🔍 Число

Таким образом, для определения NaN очень полезен метод Double.isNaN() .

NaN на практике: Применение и особенности

Исключаем влияние NaN на вычисления

NaN может появиться в процессе вычислений и затем распространяться:

Java Скопировать код double result = 0.0 / 0.0; // Результат – NaN System.out.println(Double.isNaN(result)); // Правда, найдено значение NaN!

Проверка NaN в модульных тестах с JUnit

JUnit содержит метод assertEquals() , который работает и с NaN :

Java Скопировать код assertEquals(Double.NaN, result, 0.0); // Тест будет успешным, если result – NaN

Выгодное решение для перестраховки и обеспечения стабильной прямоты пути вашего кода!

Сравнения с учетом NaN

Когда необходимо провести сравнение со значением NaN , стоит использовать такие инструменты как Comparator в Java:

Java Скопировать код Comparator<Double> nanSafeComparator = Comparator.comparingDouble(Double::doubleValue);

Такой компаратор позволяет провести сравнение, учитывая особенности NaN .

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