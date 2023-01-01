Удаление эмодзи и знаков из строк на Java: решение#Java Core
Быстрый ответ
Если вам необходимо убрать все эмодзи из строк в Java, воспользуйтесь методом
String.replaceAll, дополнив его соответствующим регулярным выражением:
String cleanString = "Строка с эмодзи ✅ 🔥 ✈ ♛".replaceAll("[\\p{So}\\p{Cn}]", "");
Данный метод эффективно удаляет эмодзи, используя для этого категории символов Unicode (
\p{So}) и неназначенные (
\p{Cn}).
Принцип работы регулярного выражения
В данном контексте регулярное выражение работает по следующему принципу:
\p{So}: соответствует символам категории "Символ, прочее" в Unicode, в число которых входят эмодзи, символы и знаки письма.
\p{Cn}: соответствует символам категории "Неназначенный" в Unicode, что позволяет одновременно исключить еще неизвестные эмодзи и символы.
Использование Streams для увеличения производительности и точности
Когда речь идет о работе с большим объемом строк, производительность составляет критическую важность. Потоки (Streams) в Java идеально сочетаются с лямбда-фильтрами, предоставляя мощный инструмент для их фильтрации:
String input = "Строка с эмодзи ✅ 🔥 ✈ ♛";
String cleanString = input.codePoints()
.filter(cp -> Character.getType(cp) != Character.OTHER_SYMBOL)
.collect(StringBuilder::new, StringBuilder::appendCodePoint, StringBuilder::append)
.toString();
Такой подход позволяет исключить эмодзи так же эффективно, как Волдеморт игнорирует студентов Хогвартса — как будто они не существуют.
Учёт различных наборов символов
Различные языки вносят свою уникальность, используя специфические символы, что может вызывать сбои в работе алгоритмов. Фокусируясь на Unicode и соответствующих фильтрах, мы обеспечиваем корректное отображение для всех языковых систем.
Адаптация к изменениям в эволюции эмодзи
Эмодзи постоянно эволюционируют, поэтому отслеживание изменений в них столь же важно, как и обновление библиотек Unicode, как ICU4J. Такие библиотеки предоставляют актуальные методы для работы с эмодзи, в частности
UCharacter.hasBinaryProperty(UProperty.EMOJI).
Рассмотрение альтернативных методов и библиотек
Как при выборе блюд на шведском столе: существуют проверенные подходы, но библиотеки, такие как Apache Commons StringUtils или emoji-java, предлагают новые способы удаления эмодзи.
Обход сложностей, связанных с эмодзи из нескольких символов
Эмодзи, состоящие из нескольких кодовых точек, такие как флаги или модифицированные эмодзи, требуют особого внимания. Они могут представлять сложность на первый взгляд.
Визуализация
Процесс удаления эмодзи можно представить как работу садовника, который бережно ухаживает за садом:
Текстовый сад до работы: "Привет✅, Мир🔥, Полёт✈, Король♛!"
Работа в процессе:
🧑🌾➡️✅ Прощай, галочка!
🧑🌾➡️🔥 Пламя погашено, до встречи!
🧑🌾➡️✈ Самолет приземлился, прощай!
🧑🌾➡️♛ Без обид, корона, но твое время прошло!
Как выглядит сад после работы:
Текстовый сад после: "Привет, Мир, Полёт, Король!"
Таким образом мы очищаем текст от ненужных символов.
Полезные материалы
- Полный список эмодзи версии 15.1 — подробные данные о эмодзи в формате Unicode.
- Pattern (Java SE 8) — первый шаг к углубленному пониманию регулярных выражений.
- GitHub – mathiasbynens/emoji-regex — специализированное регулярное выражение для работы с эмодзи от Mathias Bynens.
- String (Java SE 8) — всеобъемлющее руководство по работе со строками в Java.
- UAX №29: Сегментация текста Unicode — источник информации о границах графемных кластеров, необходимый для обработки эмодзи.
- Учебник Oracle по регулярным выражениям — путь к погружению в мир регулярных выражений в Java.
- StringUtils (Apache Commons Lang 3.11) — идеальный спутник при работе со строками, предлагающий альтернативные методы для быстрого удаления эмодзи.
Олеся Тарасова
Java-разработчик