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Решение: Spring Boot App выключается после старта
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Решение: Spring Boot App выключается после старта

#Spring  #DevOps/Deploy  #Ошибки Java  
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Быстрый ответ

Сначала проверьте наличие зависимости spring-boot-starter-web в файле pom.xml или build.gradle:

xml
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<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
</dependency>

Убедитесь, что в настройках application properties нет параметров, которые могут вызвать остановку сервера, таких как server.port=-1. Если проблема остается, попробуйте временно воспользоваться CommandLineRunner:

Java
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@Bean
public CommandLineRunner applicationRunner() {
    return args -> {
        System.out.println("Приложение функционирует, но может показаться, что оно запуталось...");
        CountDownLatch hold = new CountDownLatch(1);
        hold.await();  // Приложение: "Я остаюсь здесь"
    };
}

Такой подход поможет задержать завершение работы приложения, возможно, выявив реальную причину проблемы.

Пошаговый план для смены профессии

Поддерживайте ваши зависимости актуальными

Конфликты между зависимостями или ошибки в настройке Maven/Gradle могут привести к нежелательному закрытию вашего приложения. Обеспечьте корректность и единообразие всех зависимостей в build.gradle:

groovy
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dependencies {
    implementation 'org.springframework.boot:spring-boot-starter-web'
}

Не пренебрегайте возможными ошибками, например, непреднамеренным исключением spring-boot-starter-tomcat, что может стать причиной сбоя:

xml
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<exclusions>
    <exclusion>
        <groupId>org.springframework.boot</groupId>
        <artifactId>spring-boot-starter-tomcat</artifactId>
    </exclusion>
</exclusions>

Исключайте такого рода проблемы, чтобы встроенный контейнер работал без сбоев.

Проверьте, чтобы параметр spring.main.web-application-type в настройках не вызывал трудностей и соответствовал типу вашего приложения.

Инструменты отладки и перенос опыта

Отладка – лучший помощник разработчика. Пользуйтесь возможностями сред разработки, например IntelliJ IDEA, для управления зависимостями и Spring Boot DevTools для оптимизации процесса разработки. Если проблема сохраняется, попробуйте очистить ваш локальный репозиторий Maven или начните работу с новым проектом на start.spring.io.

Обращайте внимание на сообщения об ошибках в логах сборки, их нельзя игнорировать.

Конфигурации и настройки: скрытые преграды

Некоторые настройки, такие как server.port = -1, могут незаметно подорвать работу вашего приложения. Рассмотрите все ваши настройки, чтобы убедиться, что они не влияют на работоспособность приложения. При необходимости внесите соответствующие поправки.

Визуализация

Представьте, что вы создали идеальное приложение на Spring Boot:

🔛🔌🏗️

Но если у приложения нет задач, оно просто не будет выполнять никакой работы:

Markdown
Скопировать код
😮 Без задач, как кот в воскресенье.

Без нагрузки двигатель останавливается:

Markdown
Скопировать код
🔌🛑 И это происходит каждый понедельник с вашим приложением на Spring Boot!

Дайте приложению задачи, чтобы избежать состояния покоя.

Распространенные проблемы и способы их устранения

Совместимость: союзник или противник?

Проверьте совместимость всех зависимостей. Неподходящие версии могут привести к некорректному завершению работы приложения. Обеспечьте соответствие версий в вашем pom.xml или build.gradle:

xml
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<dependency>
    <groupId>org.springframework.boot</groupId>
    <artifactId>spring-boot-starter-web</artifactId>
    <version>2.5.0</version>
</dependency>

Application Runners и Context Loaders: скрытые защитники

CommandLineRunner и ApplicationRunner могут помочь предупреждать преждевременное завершение работы приложения. Они также полезны для отладки проблем, связанных с запуском, и для надежной загрузки ApplicationContext.

Внимательная диагностика

  • Анализируйте лог ошибок: Информация о проблемах записывается там.
  • Симулируйте среду развертывания: Это поможет подготовить приложение к реальным условиям работы.
  • Не оставайтесь один на один с проблемой: Воспользуйтесь ресурсами сообщества, такими как Stack Overflow и Spring Community, чтобы обрести помощь.

Полезные материалы

  1. Развитие с помощью Spring Boot — постигите автонастройку в Spring Boot.
  2. Основные функциональные возможности — основные сценарии завершения работы приложения в Spring Boot.
  3. Основные свойства приложения — полный спектр настройки приложений Spring Boot.
  4. Отладка приложений Spring | Baeldung — пошаговое руководство для исправления ошибок запуска Spring Boot.
  5. ApplicationContext Spring | Baeldung — контекст приложения Spring как основа вашего приложения.
  6. Практическое приложение | Создание приложения с помощью Spring Boot — введение в использование CommandLineRunner и ApplicationRunner.
  7. Логирование в Spring Boot | Baeldung — важность записи информации не просто в пустоту, а в файл логов.
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Рустам Мельников

Java-инженер

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