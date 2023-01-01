Подсчет количества подстрок в строке с помощью JavaScript

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Быстрый ответ

Чтобы определить количество вхождений подстроки в строку, следует использовать метод String.indexOf() в цикле, обновляя индекс в процессе. Пример реализации дан ниже:

Java Скопировать код public int countOccurrences(String str, String sub) { int count = 0; for (int idx = 0; (idx = str.indexOf(sub, idx)) != -1; idx += sub.length()) { count++; } return count; }

При вызове у метода countOccurrences("example", "am") будет возвращено количество вхождений, равное 1 .

Apache Commons Lang к Вашим услугам

С помощью метода StringUtils.countMatches из Apache Commons Lang можно улучшить читаемость кода и упростить его:

Java Скопировать код public int countOccurrences(String str, String sub) { return StringUtils.countMatches(str, sub); }

Необходимо учесть, что использование данного способа потребует добавления библиотеки Apache Commons Lang в проектные зависимости.

Изощренное решение с помощью Stream и регулярных выражений

Сочетание Java Streams и регулярных выражений позволяет значительно расширить возможности:

Java Скопировать код public long countOccurrencesWithStream(String str, String regex) { Pattern pattern = Pattern.compile(regex); return pattern.splitAsStream(str).count() – 1; }

При использовании данного метода следует проверить, что regex правильно сформулирован и экранирован.

Не забывайте обновлять ваши индексы

Правильное обновление индекса после обнаружения совпадения поможет избежать вхождения в бесконечный цикл и других ошибок. Поиск следует прекращать, если значение lastIndex становится равным -1 .

Визуализация

Визуализируем процесс поиска вхождений подстроки:

Markdown Скопировать код Основная строка (📜): "Игла в стоге сена, игла в куче игл, стог игл." Подстрока (🔍): "игла"

Подсчет вхождений:

Markdown Скопировать код 🔍 на 📜: Обнаружена первая "игла"! 🎯 🔍 на 📜: Обнаружена вторая "игла"! 🎯 🔍 на 📜: Обнаружена третья "игла"! 🎯 🔍 на 📜: Обнаружена четвертая "игла"! 🎯 Всего совпадений с "иглой": **4**.

Хитрость использования метода split

Метод split с отрицательным лимитом может стать вашим "скрытым" инструментом:

Java Скопировать код public int countOccurrencesWithSplit(String str, String sub) { return str.split(Pattern.quote(sub), -1).length – 1; }

Применение метода split позволяет избавиться от необходимости проводить дополнительную итерацию. Мы вычитаем одну позицию, потому что первое деление не является вхождением.

Тщательная проверка алгоритма

Необходимо протестировать метод на различных входных данных: строки разной длины, с разным числом совпадений, пустые строки, наличие подстроки в начале и в конце основной строки.

Размышления о производительности

Идеальный код – это компромисс между простотой, читаемостью и скоростью выполнения. Методы из Apache Commons Lang и использование регулярных выражений обычно удобнее, но они могут быть менее эффективны на больших строках или при сложных шаблонах.

Эффективность в сочетании с легкостью чтения

При проектировании алгоритма необходимо учитывать, что иногда встроенные методы обеспечивают оптимальное сочетание удобства чтения и эффективности, позволяя избежать излишне сложного кода.

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