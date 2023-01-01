Разрешение HTTP и HTTPS запросов в Android 9 Pie

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Быстрый ответ

Для разрешения работы по протоколам HTTP и HTTPS в Android 9, следует настроить параметры безопасности сетевого подключения приложения таким образом:

Создайте файл res/xml/network_security_config.xml :

xml Скопировать код <network-security-config> <base-config cleartextTrafficPermitted="true" /> </network-security-config>

Добавьте ссылку на указанный файл в AndroidManifest.xml :

xml Скопировать код <application android:networkSecurityConfig="@xml/network_security_config" ...> ... </application>

Установка параметра cleartextTrafficPermitted="true" позволит вашему приложению работать по протоколу HTTP. Однако не забывайте, что безопасность гарантируется использованием HTTPS.

Разъяснение концепций сетевой безопасности

Безопасность против гибкости

Разрешение использования как HTTP, так и HTTPS может быть необходимым для определенных приложений, однако следует помнить, что такая стратегия может увеличивать риски безопасности. Используйте HTTPS там, где это возможно, и разрешайте HTTP исключительно для проверенных доменов.

Изменения в поведении по умолчанию

В Android 9 Pie атрибут usesCleartextTraffic по умолчанию установлен как false . Это означает, что приложения, для которых целевым API является уровень 28 и выше, не смогут отправлять или получать открытый незашифрованный трафик без явного разрешения. Для приложений с уровнем API 27 и ниже значение по умолчанию — true .

Усиление защиты определенных доменов

Вы можете более детально настроить защиту для конкретных доменов в network_security_config.xml , задав нужные параметры для каждого из них. Например, для домена example.com :

xml Скопировать код <domain-config cleartextTrafficPermitted="true"> <domain includeSubdomains="true">example.com</domain> </domain-config>

И React Native тоже!

Политика безопасности также относится к приложениям на React-Native. Измените соответствующий react_native_config.xml , чтобы обеспечить соответствующие настройки безопасности.

Профессиональные советы для разработчиков

Отладка и тестирование

Прежде чем выпустить приложение, обязательно проведите его тестирование, особое внимание уделяя возможным уязвимостям и проблемам безопасности.

Работа с устаревшим кодом

Если вам требуется поддерживать устаревшие HTTP API, воспользуйтесь следующим кодом:

xml Скопировать код <uses-library android:name="org.apache.http.legacy" android:required="false"/>

Для новых проектов рекомендуется использовать современные решения, например, OkHttp и Retrofit .

Локальные хосты и IP-адреса

Во время разработки убедитесь, что приложение корректно работает с локальными хостами и IP-адресами, так как в ходе разработки могут применяться исключения из общих правил безопасности.

Изучение возможных решений

Прежде чем отключить настройки TLS по умолчанию, проведите тщательное исследование и позаботьтесь о минимизации рисков.

Удовлетворение различных потребностей

Если приложению требуется гибкость в различных условиях, то использование и HTTP, и HTTPS может быть оправданным.

Визуализация

Трафик HTTP и HTTPS в Android Pie можно представить в виде дорог:

HTTP 🛣️ HTTPS 🛤️

📱 --------> 🌐 Android Pie воспринимает оба 📱 ----------> 🌐

Android Pie поддерживает оба типа подключений:

HTTP 🚗 (без защиты, могут быть прерваны)

🚗 (без защиты, могут быть прерваны) HTTPS 🚙 (защищены шифрованием, имеют VIP-проход)

plaintext Скопировать код Наша цель – настроить проверку трафика таким образом, чтобы обеспечить свободное движение обоих видов подключений, гарантировав стабильное взаимодействие для приложения.

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