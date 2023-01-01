Решение ошибки при сборке Maven: maven-compiler-plugin#Java Core #Ошибки Java #Maven/Gradle
Быстрый ответ
Если вы хотите гарантировать совместимость вашего плагина Maven Compiler с Java, примените следующую конфигурацию:
<plugin>
<groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
<artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
<version>3.8.1</version> <!-- Последняя на данный момент версия -->
<configuration>
<source>1.8</source> <!-- Версия исходного JDK -->
<target>1.8</target> <!-- Версия целевого JDK -->
</configuration>
</plugin>
Важное дополнение: Версия плагина должна быть
3.8.1 или более новой.
Синхронизируйте также значения
<source> и
<target> с версией вашего JDK, которую можно проверить командой
mvn -v.
Работа с зависимостями и установка: Организация — ключ к порядку
Очистка кэша Maven
Локальный репозиторий иногда может содержать поврежденные или устаревшие артефакты. Чтобы решить эту проблему, можно выполнить очистку директории
.m2/repository.
Отладка в Maven: Нюансы и профессиональные приемы
Для получения логов отладки используйте команду
mvn clean install -X, это поможет выявить основные проблемы при сборке проекта.
Согласованная работа окружения: Синхронизация элементов
Убедитесь, что переменная окружения JAVA_HOME указывает на JDK, а не на JRE, что критично при работе с WAR-файлами.
Совместимость компонентов: Залог успешной работы
Сверьте версии Maven, maven-compiler-plugin и JDK для их правильной совместной работы.
Unix-подобные системы (включая Mac):
~/.m2/repository
Windows:
%USERPROFILE%\.m2\repository
Не пренебрегайте настройкой параметров
source и
target в
maven-compiler-plugin.
Путь сборки: Прямолинейность к цели
Путь сборки (build path) в вашей IDE должен быть настроен так, чтобы использовались JDK, а не JRE.
Отладка: Планомерное движение к истине
Проверка конфигурации запуска Maven: Поиск равновесия
Проверьте соответствие версий JDK в настройках Maven вашей IDE и в файле
pom.xml.
Анализ зависимостей: Надежность и устойчивость
Тщательно проанализируйте
pom.xml на предмет наличия и правильности указания зависимостей.
Начните с чистого листа: Возврат к исходному состоянию
Прежде, чем выполнить команду
mvn install, всегда применяйте
mvn clean, чтобы избавиться от старых артефактов сборки.
Визуализация
Воспринимайте Maven как решительного строителя (🧩), столкнувшегося с проблемой: один из элементов конструкции (ваш проект) не соответствует требованиям.
Строитель 🧩: Элемент не подходит, требуется корректировка! Появилась ошибка!
В этом случае Maven Compiler Plugin вступает как неумолимый инспектор (📐), настаивающий на строгом следовании утвержденным стандартам:
Инспектор 📐 (то есть Maven Compiler Plugin):
Элемент 1, Элемент 2, "Вы не соответствуете нужным параметрам!" (ваш проект)
Другими словами, Maven продолжит работу, только когда вы подстроитесь под необходимые параметры.
План действий: Замените некорректный элемент. (И это не про северных оленей)
Когда все элементы будут соответствовать установленным требованиям, Maven соберет всю систему:
Строитель 🧩: Задача выполнена!
Будьте опережающими: Предвидеть — значит быть вооруженным
Обновляйтесь: Более важно, чем кажется
Будьте в курсе последних версий
maven-compiler-plugin для использования ваших преимуществ по исправлениям и совместимости.
Синхронизация Maven и IDE: В рамках необходимости
Поддерживайте плагин или интеграцию Maven в вашей IDE в актуальном состоянии, чтобы избежать конфликтов.
Проявите упорство в устранении проблем
Если вы работаете с Spring Tool Suite или подобными инструментами, отслеживайте их совместимость с Maven и поддерживайте актуальность версий.
Полезные материалы
- Плагин Компилятора Apache Maven – Как использовать разные JDK для компиляции — Руководство по настройке JDK для компиляции в Maven.
- Плагин Компилятора Apache Maven – Инструкции по использованию — Всё, что нужно знать для работы с плагином компиляции Maven.
- Maven – Вводный обзор жизненного цикла сборки — Полезный гайд для новичков по жизненному циклу сборки Maven.
- Плагин Компилятора Apache Maven – Настройка параметров -source и -target компилятора Java — Информация о правильной установке версий
sourceи
targetдля компиляции Java.
- Поиск по Центральному Репозиторию Maven — Инструмент для поиска необходимых версий плагинов и других артефактов Maven.
Олеся Тарасова
Java-разработчик