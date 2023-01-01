Решение ошибки при сборке Maven: maven-compiler-plugin

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Быстрый ответ

Если вы хотите гарантировать совместимость вашего плагина Maven Compiler с Java, примените следующую конфигурацию:

xml Скопировать код <plugin> <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId> <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId> <version>3.8.1</version> <!-- Последняя на данный момент версия --> <configuration> <source>1.8</source> <!-- Версия исходного JDK --> <target>1.8</target> <!-- Версия целевого JDK --> </configuration> </plugin>

Важное дополнение: Версия плагина должна быть 3.8.1 или более новой. Синхронизируйте также значения <source> и <target> с версией вашего JDK, которую можно проверить командой mvn -v .

Работа с зависимостями и установка: Организация — ключ к порядку

Очистка кэша Maven

Локальный репозиторий иногда может содержать поврежденные или устаревшие артефакты. Чтобы решить эту проблему, можно выполнить очистку директории .m2/repository .

Отладка в Maven: Нюансы и профессиональные приемы

Для получения логов отладки используйте команду mvn clean install -X , это поможет выявить основные проблемы при сборке проекта.

Согласованная работа окружения: Синхронизация элементов

Убедитесь, что переменная окружения JAVA_HOME указывает на JDK, а не на JRE, что критично при работе с WAR-файлами.

Совместимость компонентов: Залог успешной работы

Сверьте версии Maven, maven-compiler-plugin и JDK для их правильной совместной работы.

Markdown Скопировать код Unix-подобные системы (включая Mac): ~/.m2/repository Windows: %USERPROFILE%\.m2\repository

Не пренебрегайте настройкой параметров source и target в maven-compiler-plugin .

Путь сборки: Прямолинейность к цели

Путь сборки (build path) в вашей IDE должен быть настроен так, чтобы использовались JDK, а не JRE.

Отладка: Планомерное движение к истине

Проверка конфигурации запуска Maven: Поиск равновесия

Проверьте соответствие версий JDK в настройках Maven вашей IDE и в файле pom.xml .

Анализ зависимостей: Надежность и устойчивость

Тщательно проанализируйте pom.xml на предмет наличия и правильности указания зависимостей.

Начните с чистого листа: Возврат к исходному состоянию

Прежде, чем выполнить команду mvn install , всегда применяйте mvn clean , чтобы избавиться от старых артефактов сборки.

Визуализация

Воспринимайте Maven как решительного строителя (🧩), столкнувшегося с проблемой: один из элементов конструкции (ваш проект) не соответствует требованиям.

Markdown Скопировать код Строитель 🧩: Элемент не подходит, требуется корректировка! Появилась ошибка!

В этом случае Maven Compiler Plugin вступает как неумолимый инспектор (📐), настаивающий на строгом следовании утвержденным стандартам:

Markdown Скопировать код Инспектор 📐 (то есть Maven Compiler Plugin): Элемент 1, Элемент 2, "Вы не соответствуете нужным параметрам!" (ваш проект)

Другими словами, Maven продолжит работу, только когда вы подстроитесь под необходимые параметры.

Markdown Скопировать код План действий: Замените некорректный элемент. (И это не про северных оленей)

Когда все элементы будут соответствовать установленным требованиям, Maven соберет всю систему:

Markdown Скопировать код Строитель 🧩: Задача выполнена!

Будьте опережающими: Предвидеть — значит быть вооруженным

Обновляйтесь: Более важно, чем кажется

Будьте в курсе последних версий maven-compiler-plugin для использования ваших преимуществ по исправлениям и совместимости.

Синхронизация Maven и IDE: В рамках необходимости

Поддерживайте плагин или интеграцию Maven в вашей IDE в актуальном состоянии, чтобы избежать конфликтов.

Проявите упорство в устранении проблем

Если вы работаете с Spring Tool Suite или подобными инструментами, отслеживайте их совместимость с Maven и поддерживайте актуальность версий.

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