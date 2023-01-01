Мокирование методов с varargs в Mockito: правильный подход#Java Core #Тесты Java
Быстрый ответ
Для эффективного тестирования методов с переменным количеством аргументов в Mockito используйте матчер
any() для неопределенных varargs,
eq() для конкретных значений и
argThat в сочетании с лямбда-выражением, когда требуется учесть более сложные условия:
// Предположим, что у нас есть метод с varargs: doSomething(String... args)
MyClass myClass = mock(MyClass.class);
// Принимаем строковые varargs любого значения
when(myClass.doSomething(any())).thenReturn(result);
// Указываем конкретные значения "one" и "two"
when(myClass.doSomething(eq("one"), eq("two"))).thenReturn(result);
// Выборка по критерию: строки состоят из трех символов
when(myClass.doSomething(argThat(args -> Stream.of(args).allMatch(arg -> arg.length() == 3)))).thenReturn(result);
Выбирайте подходящие матчеры, основываясь на ожидаемых данных varargs для детального тестирования.
Знание вашей версии Mockito
Версия Mockito, с которой вы работаете, играет важную роль. Матчер
anyVararg() был представлен в версии 1.8.1, тогда как
Matchers.<Type>any() сейчас считается устаревшим.
Если вы используете версию Mockito 2.0.31-beta или более новую, используйте
Mockito.<Type>anyVararg(), чтобы обеспечить совместимость с обобщениями Java.
Создание своих матчеров
Для более гибкой настройки тестов вы можете создать свои матчеры с помощью
argThat и интерфейса
VarargMatcher:
class CustomVarargMatcher implements ArgumentMatcher<String[]>, VarargMatcher {
@Override
public boolean matches(String[] argument) {
// Размещение логики проверки varargs здесь
return // условие проверки здесь
}
}
when(myClass.doSomething(argThat(new CustomVarargMatcher()))).thenReturn(result);
Подводные камни и ошибки
Использование varargs может создать сложности, особенно при наличии перегруженных методов с varargs и без них; Mockito может ошибочно выбрать неправильную перегрузку, что приведет к неоднозначности.
Чтобы избежать путаницы, явно указывайте матчеры для всех аргументов.
Визуализация
Представьте себе следующую забавную картину с varargs:
Вызов метода: fitPiece('🔵', '🔴', '🟡')
Каждый символ – это varargs, который требует сопоставления. Используйте матчеры Mockito для точного совпадения:
verify(mock).fitPiece(AdditionalMatchers.aryEq(new char[]{'🔵', '🔴', '🟡'}));
Или обеспечьте включение всех возможных комбинаций, указывая только необходимые условия:
verify(mock).fitPiece(captor.capture());
- Стремление к точности
- Гибкость в охвате
Интеграция с Hamcrest: эффективное сочетание
Используйте вместе матчеры Hamcrest и varargs Mockito для создания более мощных тестов:
when(myClass.doSomething(argThat(new VarArgMatcher(hasItem("expected"))))).thenReturn(result);
Однако следите за производительностью, поскольку сложные матчеры могут замедлить выполнение.
Полезные материалы
- Официальная документация Mockito по матчерам аргументов — для детального изучения.
- Varargs в методах проверки Mockito – обсуждение на Stack Overflow.
- Mockito матчеры для сложного сопоставления Varargs.
- Новинки в поддержке Varargs от Mockito — не пропустите обновления.
- Создание собственных матчеров аргументов в Mockito — для создания своих инструментов тестирования.
Олеся Тарасова
Java-разработчик