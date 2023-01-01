Мокирование методов с varargs в Mockito: правильный подход

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Быстрый ответ

Для эффективного тестирования методов с переменным количеством аргументов в Mockito используйте матчер any() для неопределенных varargs, eq() для конкретных значений и argThat в сочетании с лямбда-выражением, когда требуется учесть более сложные условия:

Java Скопировать код // Предположим, что у нас есть метод с varargs: doSomething(String... args) MyClass myClass = mock(MyClass.class); // Принимаем строковые varargs любого значения when(myClass.doSomething(any())).thenReturn(result); // Указываем конкретные значения "one" и "two" when(myClass.doSomething(eq("one"), eq("two"))).thenReturn(result); // Выборка по критерию: строки состоят из трех символов when(myClass.doSomething(argThat(args -> Stream.of(args).allMatch(arg -> arg.length() == 3)))).thenReturn(result);

Выбирайте подходящие матчеры, основываясь на ожидаемых данных varargs для детального тестирования.

Знание вашей версии Mockito

Версия Mockito, с которой вы работаете, играет важную роль. Матчер anyVararg() был представлен в версии 1.8.1, тогда как Matchers.<Type>any() сейчас считается устаревшим.

Если вы используете версию Mockito 2.0.31-beta или более новую, используйте Mockito.<Type>anyVararg() , чтобы обеспечить совместимость с обобщениями Java.

Создание своих матчеров

Для более гибкой настройки тестов вы можете создать свои матчеры с помощью argThat и интерфейса VarargMatcher :

Java Скопировать код class CustomVarargMatcher implements ArgumentMatcher<String[]>, VarargMatcher { @Override public boolean matches(String[] argument) { // Размещение логики проверки varargs здесь return // условие проверки здесь } } when(myClass.doSomething(argThat(new CustomVarargMatcher()))).thenReturn(result);

Подводные камни и ошибки

Использование varargs может создать сложности, особенно при наличии перегруженных методов с varargs и без них; Mockito может ошибочно выбрать неправильную перегрузку, что приведет к неоднозначности.

Чтобы избежать путаницы, явно указывайте матчеры для всех аргументов.

Визуализация

Представьте себе следующую забавную картину с varargs:

Markdown Скопировать код Вызов метода: fitPiece('🔵', '🔴', '🟡')

Каждый символ – это varargs, который требует сопоставления. Используйте матчеры Mockito для точного совпадения:

Java Скопировать код verify(mock).fitPiece(AdditionalMatchers.aryEq(new char[]{'🔵', '🔴', '🟡'}));

Или обеспечьте включение всех возможных комбинаций, указывая только необходимые условия:

Java Скопировать код verify(mock).fitPiece(captor.capture());

Стремление к точности

Гибкость в охвате

Интеграция с Hamcrest: эффективное сочетание

Используйте вместе матчеры Hamcrest и varargs Mockito для создания более мощных тестов:

Java Скопировать код when(myClass.doSomething(argThat(new VarArgMatcher(hasItem("expected"))))).thenReturn(result);

Однако следите за производительностью, поскольку сложные матчеры могут замедлить выполнение.

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