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Мокирование методов с varargs в Mockito: правильный подход
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Мокирование методов с varargs в Mockito: правильный подход

#Java Core  #Тесты Java  
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Быстрый ответ

Для эффективного тестирования методов с переменным количеством аргументов в Mockito используйте матчер any() для неопределенных varargs, eq() для конкретных значений и argThat в сочетании с лямбда-выражением, когда требуется учесть более сложные условия:

Java
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// Предположим, что у нас есть метод с varargs: doSomething(String... args)
MyClass myClass = mock(MyClass.class);

// Принимаем строковые varargs любого значения
when(myClass.doSomething(any())).thenReturn(result);

// Указываем конкретные значения "one" и "two"
when(myClass.doSomething(eq("one"), eq("two"))).thenReturn(result);

// Выборка по критерию: строки состоят из трех символов
when(myClass.doSomething(argThat(args -> Stream.of(args).allMatch(arg -> arg.length() == 3)))).thenReturn(result);

Выбирайте подходящие матчеры, основываясь на ожидаемых данных varargs для детального тестирования.

Пошаговый план для смены профессии

Знание вашей версии Mockito

Версия Mockito, с которой вы работаете, играет важную роль. Матчер anyVararg() был представлен в версии 1.8.1, тогда как Matchers.<Type>any() сейчас считается устаревшим.

Если вы используете версию Mockito 2.0.31-beta или более новую, используйте Mockito.<Type>anyVararg(), чтобы обеспечить совместимость с обобщениями Java.

Создание своих матчеров

Для более гибкой настройки тестов вы можете создать свои матчеры с помощью argThat и интерфейса VarargMatcher:

Java
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class CustomVarargMatcher implements ArgumentMatcher<String[]>, VarargMatcher {
  @Override
  public boolean matches(String[] argument) {
    // Размещение логики проверки varargs здесь
    return // условие проверки здесь
  }
}

when(myClass.doSomething(argThat(new CustomVarargMatcher()))).thenReturn(result);

Подводные камни и ошибки

Использование varargs может создать сложности, особенно при наличии перегруженных методов с varargs и без них; Mockito может ошибочно выбрать неправильную перегрузку, что приведет к неоднозначности.

Чтобы избежать путаницы, явно указывайте матчеры для всех аргументов.

Визуализация

Представьте себе следующую забавную картину с varargs:

Markdown
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Вызов метода: fitPiece('🔵', '🔴', '🟡')

Каждый символ – это varargs, который требует сопоставления. Используйте матчеры Mockito для точного совпадения:

Java
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verify(mock).fitPiece(AdditionalMatchers.aryEq(new char[]{'🔵', '🔴', '🟡'}));

Или обеспечьте включение всех возможных комбинаций, указывая только необходимые условия:

Java
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verify(mock).fitPiece(captor.capture());
  • Стремление к точности
  • Гибкость в охвате

Интеграция с Hamcrest: эффективное сочетание

Используйте вместе матчеры Hamcrest и varargs Mockito для создания более мощных тестов:

Java
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when(myClass.doSomething(argThat(new VarArgMatcher(hasItem("expected"))))).thenReturn(result);

Однако следите за производительностью, поскольку сложные матчеры могут замедлить выполнение.

Полезные материалы

  1. Официальная документация Mockito по матчерам аргументов — для детального изучения.
  2. Varargs в методах проверки Mockito – обсуждение на Stack Overflow.
  3. Mockito матчеры для сложного сопоставления Varargs.
  4. Новинки в поддержке Varargs от Mockito — не пропустите обновления.
  5. Создание собственных матчеров аргументов в Mockito — для создания своих инструментов тестирования.
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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