Как красиво выводить JSON в Java с помощью json-simple

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Быстрый ответ

Для форматирования JSON с отступами в Java используйте библиотеку Jackson, используя ObjectMapper :

Java Скопировать код import com.fasterxml.jackson.databind.ObjectMapper; import com.fasterxml.jackson.databind.SerializationFeature; ObjectMapper mapper = new ObjectMapper().enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT); String prettyJson = mapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(jsonInput);

В метод writeValueAsString необходимо передать ваш JSON jsonInput и как результат, вы получите отформатированный JSON.

Обзор библиотек для элегантного вывода JSON

Проанализируем некоторые библиотеки для форматирования JSON в Java, включая Gson от Google, Jackson и org.json.

Gson: Ваш помощник в создании прекрасного JSON

Gson позволяет без особых трудностей конвертировать объекты Java в JSON и обратно. Одно из его преимуществ – поддержка форматирования с отступами.

Java Скопировать код Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create(); String prettyJsonString = gson.toJson(parsedJsonElement);

Для обработки JSON используется JsonParser :

Java Скопировать код JsonElement parsedJsonElement = JsonParser.parseString(jsonString);

Jackson: Универсальный инструмент для работы с JSON

Jackson предлагает богатый функционал для работы с JSON. При этом, стоит быть аккуратными при обработке исключений:

Java Скопировать код try { ObjectMapper mapper = new ObjectMapper(); String prettyJsonString = mapper.writerWithDefaultPrettyPrinter().writeValueAsString(yourObject); } catch (JsonProcessingException e) { e.printStackTrace(); }

Org.json: Классический подход от Крокфорда

Библиотека org.json, созданная Дугласом Крокфордом, предоставляет базовый функционал для работы с JSON:

Java Скопировать код JSONObject jsonObject = new JSONObject(jsonString); String prettyPrinted = jsonObject.toString(4);

Дополнительные библиотеки: Быть на готове при работе с JSON

Genson и Moshi

Эти библиотеки подойдут, если вам необходимо удовлетворить специфические требования при работе с JSON.

JSON-P: Создано для Java EE

В Java EE используйте javax.json.JsonWriter :

Java Скопировать код JsonWriter writer = Json.createWriterFactory(config).createWriter(outputStream); writer.writeObject(jsonObject);

Красивое форматирование и сохранение порядка полей: скрытые сложности

Будьте готовы к тому, что порядок полей может не сохраняться после форматирования.

Профессиональное управление зависимостями

Правильно управляйте зависимостями, подключая необходимые вам библиотеки:

groovy Скопировать код implementation 'com.google.code.gson:gson:2.8.8' implementation 'com.fasterxml.jackson.core:jackson-databind:2.13.0'

Визуализация

Использование Gson или Jackson позволит элегантно представить ваши данные в JSON:

Java Скопировать код Gson gson = new GsonBuilder().setPrettyPrinting().create(); String prettyJson = gson.toJson(jsonString); ObjectMapper mapper = new ObjectMapper().enable(SerializationFeature.INDENT_OUTPUT); String prettyJson = mapper.writeValueAsString(jsonString);

Результат – изящно отформатированные данные:

Markdown Скопировать код { "yummy": true, "ingredients": [ "flour", "sugar", "eggs" ] }

Тонкости элегантного форматирования

Не забывайте о влиянии форматирования на размер данных и производительность, и старайтесь избегать типичных ошибок.

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