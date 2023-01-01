Создание анонимного экземпляра интерфейса в Kotlin

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Для создания экземпляра анонимного интерфейса в Kotlin применяется объектное выражение. Определите интерфейс непосредственно при инициализации переменной следующим образом:

kotlin Скопировать код val myInterfaceInstance = object : MyInterface { override fun myFunction() { // Ваш код здесь } } myInterfaceInstance.myFunction()

В данном примере переменной myInterfaceInstance мы присваиваем объект, используя ключевое слово object : . Далее указываем название интерфейса, а затем в фигурных скобках представляем реализацию необходимых функций с помощью переопределения.

Создание экземпляра SAM-интерфейса, используя лямбду

Интерфейс с одним абстрактным методом (SAM) в Kotlin может быть представлен лямбдой. Котлин предлагает более лаконичную запись для интерфейсов с единственным методом:

kotlin Скопировать код fun interface MySAMInterface { fun myAction() } val myInterfaceInstance = MySAMInterface { println("Смотрите, мама, я пишу код без использования рук!") } myInterfaceInstance.myAction()

Здесь для сокращения записи при создании анонимного экземпляра используется лямбда-выражение. Не забывайте, что SAM-преобразования доступны лишь для интерфейсов, имеющих только один абстрактный метод.

Лямбды и функциональные интерфейсы: чем проще, тем лучше

Лямбда-выражения в Kotlin представляют собой элегантный способ реализации функциональных интерфейсов, делая код более сжатым и понятным:

kotlin Скопировать код val myHandler = Handler { myContext: MyContext -> println("Ух ты, а это оказывается, поток-демон $myContext") } myHandler.call(MyContext())

В данном примере Handler предполагается как функциональный интерфейс или SAM-интерфейс из Java. Благодаря использованию лямбд, код получается ясным и лаконичным.

Когда в интерфейсе более одного метода

Если ваш интерфейс имеет более одного метода, применение SAM-преобразований невозможно. В этом случае используйте ключевое слово object :

kotlin Скопировать код interface MyMultipleMethodsInterface { fun methodOne() fun methodTwo() } val myInterfaceInstance = object : MyMultipleMethodsInterface { override fun methodOne() { // Реализация methodOne } override fun methodTwo() { // Реализация methodTwo } }

Не забудьте переопределить все абстрактные методы выбранного интерфейса.

Визуализация

Можно представить анонимный интерфейс в Kotlin как инструмент, созданный специально под конкретную задачу:

kotlin Скопировать код val craftedTool = object : InterfaceName { override fun doSomething() { // Здесь уникальное действие, точно соответствующее решаемой задаче ⚒️ } }

Создание экземпляра анонимного интерфейса можно сравнить с ковкой инструмента для борьбы с конкретной задачей:

Markdown Скопировать код Представьте, что для решения вашей задачи (📋) требуется особый инструмент (🔧): 📋 + 🔧 = 🚀 Решение готово к действию!

Такой "инструмент" создается на ходу, когда это необходимо, и выполняет точно обозначенную функцию.

Практическое применение и конкретные сценарии

Как Android использует анонимные классы

В Android-разработке часто создаются экземпляры анонимных классов для обработки различных событий, например, кликов по кнопкам. Большинство этих событий реализуют интерфейсы с одним методом, так что использование SAM-преобразований становится очень удобным.

kotlin Скопировать код button.setOnClickListener { // Здесь обрабатывается нажатие на кнопку }

В приведенном выше примере мы видим короткий и простой способ реализации интерфейса OnClickListener , у которого есть только один абстрактный метод onClick .

Использование мощи type-safe строителей

В Kotlin с помощью type-safe строителя и анонимных интерфейсов можно создать DSL. Например:

kotlin Скопировать код val html = html { head { title("HTML строители > Веб-строители") } body { a(href = "http://kotlinlang.org") { +"Kotlin" } // Это ссылка, а не спам } }

В данном примере функции html , head , body , a и другие, скорее всего, реализованы через строительные интерфейсы, которые можно имплементировать, используя анонимные классы.

Проблемные области и их решение

При переходе с Java на Kotlin вы можете столкнуться с проблемами совместимости SAM-интерфейсов из Java. Гарантируйте, что Kotlin-версия интерфейса помечена как fun interface , чтобы сохранить возможность использования синтаксиса лямбд.

Опечатки при объявлении методов в анонимном классе могут привести к добавлению новых методов вместо переопределения существующих. Всегда используйте ключевое слово override , чтобы исключить подобные ошибки. В этом вам поможет компилятор.

Полезные материалы