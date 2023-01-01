Компиляция всех Java-файлов в папке: рекурсия в javac

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Быстрый ответ

Чтобы выполнить рекурсивную компиляцию всех Java-файлов при помощи компилятора javac , используйте следующую команду:

Bash Скопировать код javac -d bin $(find . -name "*.java")

Эта команда определяет и компилирует все .java -файлы в текущей и подчинённых директориях, а результаты помещает в папку bin . Запустите эту команду из корневой директории вашего проекта.

Где и как применять правильные инструменты

Интегрированные среды разработки (Integrated Development Environments, IDE), такие как Eclipse и IntelliJ IDEA, предлагают функцию инкрементальной компиляции, автоматически отслеживающую изменения при сохранении файла. Эта функция требуется при работе над масштабными проектами на Java.

Для тех, кто предпочитает работать в терминале, значительно эффективнее будет применение ранее упомянутой команды из раздела Быстрый ответ.

Большие проекты, как правило, требуют применения инструментов сборки, таких как Apache Maven и Apache Ant. Здесь Maven отлично выполнит работу по управлению жизненным циклом проекта. Если вы работаете в мультитехнологической среде, Sbt для проектов на Scala, Ivy для Ant и Gradle для Groovy-проектов станут надёжной опорой.

Автоматизированный процесс сборки делает его более надёжным, предсказуемым и облегчает реализацию методики непрерывной интеграции – это важный элемент современного программного процесса.

Использование возможностей командной строки

Рекурсивная компиляция с применением вайлдкарда

Для компиляции всех Java-файлов в директории и её поддиректориях с помощью javac воспользуйтесь командой find с вайлдкардом:

Bash Скопировать код find . -name "*.java" -print | xargs javac -d bin

Установка classpath для внешних зависимостей

Если в коде присутствуют внешние зависимости, укажите classpath, используя параметры -cp или -classpath :

Bash Скопировать код javac -d bin -cp "lib/*" $(find . -name "*.java")

Это позволит компилятору javac использовать JAR-файлы из директории lib в процессе компиляции.

Обработка разделения аргументов xargs

Когда количество файлов слишком велико, xargs может делить передачу аргументов на несколько вызовов javac . В этих случаях, используйте GNU Parallel вместо xargs , чтобы избежать проблем с разделением аргументов.

Визуализация

Взгляните на структуру проекта при выполнении рекурсивной компиляции с использованием javac :

Markdown Скопировать код ProjectFolder (📂) └── src (📂) ├── packageA (📂) │ ├── Class1.java (📄⚙️) │ └── Class2.java (📄⚙️) ├── packageB (📂) │ ├── Class3.java (📄⚙️) │ └── packageC (📂) │ └── Class4.java (📄⚙️) └── packageD (📂) ├── Class5.java (📄⚙️) └── Class6.java (📄⚙️)

Bash Скопировать код javac -d bin src/**/*.java # Это как послать робота (🤖) за напитком в холодильник, а он по пути решает покрасить дом.

Данная визуализация показывает, как происходит рекурсивная компиляция каждого из .java -файлов, вне зависимости от его размещения в структуре папок.

Освоим командную строку

Работа с пакетами

Если вам нужно скомпилировать Java-файлы, которые распределены по разным пакетам, используйте вайлдкарды (например, ** ), чтобы javac мог пройти через все соответствующие директории.

Используем команду exec вместе с find

Для более тонкого контроля применяйте find в сочетании с exec — это позволит компилировать каждый найденный файл по отдельности, минуя обработку xargs :

Bash Скопировать код find . -name "*.java" -exec javac -d bin {} \;

Компиляция с учётом зависимостей

Для корректной обработки импортированных зависимостей использование -sourcepath обеспечивает указание исходного пути ресурсов для javac :

Bash Скопировать код javac -d bin -sourcepath src $(find src -name "*.java")

Автоматизация процесса сборки

С ростом сложности кода стоит задуматься о выборе подходящего вам инструмента для автоматизации сборки. Подобные инструменты помогают минимизировать влияние человеческого фактора и обеспечивают стабильные сборки. Они также являются ключевым элементом эффективной непрерывной интеграции и позволяют новим участникам команды в более короткие сроки интегрироваться в процесс разработки.

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