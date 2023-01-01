Получение текущего timestamp в Android: методы и форматы

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Быстрый ответ

Чтобы получить актуальную временную отметку, воспользуйтесь методом System.currentTimeMillis() , который возвращает количество миллисекунд, прошедших с момента начала эпохи Unix.

Java Скопировать код long timestampMillis = System.currentTimeMillis(); // Временная отметка прямо сейчас long timestampSeconds = timestampMillis / 1000; // Секунды с начала эпохи Unix

Чтобы представить временную отметку в понятном формате, используйте класс SimpleDateFormat :

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-dd HH:mm:ss", Locale.getDefault()); String formattedDate = sdf.format(new Date(timestampMillis)); // Форматируем временную отметку

Если требуется высокая точность и стабильность, например, для временно-зависимых приложений, рассмотрите использование SystemClock.elapsedRealtime() .

Получение временной отметки в секундах, используя Unix-время

У вас есть прямой доступ к Unix-времени, которое определяется как количество секунд, прошедших с первых секунд 1970 года по UTC, без учета специальных коррекционных секунд.

Быстрое преобразование в Unix-время

Java Скопировать код long unixTimeSeconds = TimeUnit.MILLISECONDS.toSeconds(System.currentTimeMillis()); // Преобразуем миллисекунды в секунды String unixTimeString = Long.toString(unixTimeSeconds); // Переводим в строку для удобства использования

Работа с часовыми поясами

При работе с SimpleDateFormat не забывайте учитывать часовые пояса – используйте класс TimeZone , чтобы гарантировать точное соответствие временных отметок.

Обработка исключений

Обязательно обрабатывайте исключения при форматировании и анализе дат. Всегда оборачивайте операции над временем в блок try-catch для обеспечения стабильности работы приложения.

Визуализация

Представим временную отметку так, будто это был бы дневник времени приложения Android:

Markdown Скопировать код Дневник времени Android 🕰️: | Запись моментов | | ---------------------- | | 📆⏰ Уникальная временная отметка |

Продвинутое использование

Рассмотрим несколько советов и подходов для работы с временными отметками.

Отслеживание изменений системного времени

Обеспечьте слушателями широковещательных интентов отслеживание изменений системного времени, чтобы поддерживать согласованность в приложении.

Используйте класс java.time.format.DateTimeFormatter из Java 8 Time API в качестве потокобезопасных альтернатив. Он поддерживается на Android.

Использование SystemClock.elapsedRealtime()

Для измерения интервалов и прошедшего времени используйте метод SystemClock.elapsedRealtime() , так как он обеспечивает монотонные часы, не подверженные изменениям системного времени.

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