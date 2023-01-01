Чтение из InputStream с таймаутом в Java: решение

Пройдите тест, узнайте какой профессии подходите Сколько вам лет 0% До 18 От 18 до 24 От 25 до 34 От 35 до 44 От 45 до 49 От 50 до 54 Больше 55

Быстрый ответ

Установка таймаута на InputStream возможна при его использовании в контексте Socket . Тогда вы можете применить метод setSoTimeout , чтобы установить таймаут. Если время таймаута будет превышено во время чтения, выбросится исключение SocketTimeoutException .

Java Скопировать код Socket socket = new Socket("host", port); socket.setSoTimeout(5000); // Устанавливаем таймаут в 5 секунд. InputStream inputStream = socket.getInputStream(); // Читаем данные, и в случае превышения 5 секунд, будет выброшено SocketTimeoutException.

Такой подход применим только для потоков, связанных с сокетами. В остальных ситуациях вам придется использовать NIO Java или реализовывать таймаут с помощью потоков.

Специфика работы с System.in и особенности буферизации командной оболочки

Учтите, что данные в System.in буферизуются командной оболочкой и становятся доступными для программы только после того, как пользователь нажмет Enter. Это может влиять на реализацию механизма таймаута через NIO, если вы используете System.in .

Иерархия Executors и Callables для реализации таймаутов

Реализация таймаута для InputStream предполагает инкапсуляцию процесса чтения в Callable и последующую передачу этого задания на выполнение ExecutorService . В данном контексте Callable выполняет роль надежного исполнителя, а ExecutorService – командира.

Java Скопировать код ExecutorService executor = Executors.newSingleThreadExecutor(); Future<String> future = executor.submit(new Callable<String>() { public String call() throws IOException { // Здесь производится чтение из InputStream } }); try { String result = future.get(5, TimeUnit.SECONDS); } catch (TimeoutException e) { // Бывает и так, что возникает исключение таймаута. В следующий раз все обязательно получится! } executor.shutdown(); // Очень важно не забыть остановить ExecutorService после его использования.

Важно: Обязательно останавливайте ExecutorService , используя метод shutdown() .

Работа с сетевыми операциями

Использование Socket и HttpURLConnection

Умение управлять сетевыми соединениями имеет критическое значение. Важно устанавливать таймауты для Sockets и HttpURLConnection , чтобы избегать бесполезного ожидания.

Java Скопировать код // Для Socket Socket socket = new Socket("host", port); socket.setSoTimeout(5000); // Устанавливаем таймаут в 5 секунд. // Для HttpURLConnection URL url = new URL("http://example.com"); HttpURLConnection connection = (HttpURLConnection) url.openConnection(); connection.setReadTimeout(5000); // Задаем количество времени ожидания.

В обоих случаях, SocketTimeoutException будет выброшен при истечении таймаута.

Использование Java NIO для неблокирующих операций

Пакет java.nio.* предоставляет функциональность для управления таймаутами – каналы и селекторы, которые позволяют обслуживать несколько каналов одним потоком.

Java Скопировать код SocketChannel socketChannel = SocketChannel.open(new InetSocketAddress("host", port)); socketChannel.configureBlocking(false); // Включаем неблокирующий режим работы.

Для управления таймаутом используйте Selector .

Java Скопировать код Selector selector = Selector.open(); socketChannel.register(selector, SelectionKey.OP_READ); if (selector.select(5000) == 0) { throw new SocketTimeoutException("Время вышло. Страх пропустить что-то важное — это реальность!"); }

Визуализация

Можно визуализировать процесс чтения из InputStream с установленным таймаутом так:

Markdown Скопировать код InputStream Остановка = new InputStream();

Markdown Скопировать код // Если автобус (данные) успел приехать до окончания TIMEOUT: 🚌💨💨🕒 -> 🤖 "Данные пришли вовремя. Продолжаем работу!" // Если автобус (данные) не успел приехать до окончания TIMEOUT: 🚌.....🕒 -> 🤖 "TimeoutException! Вселенная не ждет, когда закипит чайник."

На "остановке" InputStream мы ждём, пока:

Данные приедут вовремя (успешное чтение данных). Время ожидания истечет (произойдет TimeoutException ).

Использование метода available() в InputStream

Метод InputStream.available() позволяет оценить количество данных, доступных для чтения. Несмотря на его полезность, он не является альтернативой правильной реализации таймаута.

Преимущества использования BufferedReader и InputStreamReader

BufferedReader и InputStreamReader делают процесс чтения текстовых данных более эффективным. Однако вам потребуется добавить дополнительную логику для работы с таймаутами.

Критичность времени: важность очистки после таймаута

Не забывайте освобождать ресурсы после возникновения TimeoutException : закрывайте сокеты, селекторы и другие объекты ввода-вывода, используя блок finally или функцию try-with-resources.

Полезные материалы