Управление отображением клавиатуры в Android на старте

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Быстрый ответ

Если вы не желаете, чтобы клавиатура автоматически появлялась при инициализации активности, установите в манифесте приложения для данной активности параметр android:windowSoftInputMode="stateHidden" . В качестве альтернативы можно применить метод getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); в методе onCreate() , и это следует сделать перед вызовом setContentView() . Такие действия помогут предотвратить самопроизвольное появление клавиатуры.

xml Скопировать код <activity android:name=".YourActivity" android:windowSoftInputMode="stateHidden" ... />

Java Скопировать код // Клавиатура, на сцену выходить ещё рано getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN);

Эффективное управление отображением клавиатуры позволит пользователю лучше взаимодействовать с приложением и акцентировать внимание на ключевых элементах UI.

Углубляемся: дополнительные техники и сценарии

Когда клавиатура в ожидании

Использование флага SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_HIDDEN обеспечивает условия, при которых клавиатура будет невидимой до момента активного взаимодействия пользователя с текстовым полем. Это словно предупреждение для неё: "Ещё не твоё время."

Чтобы установить одинаковое поведение для отображения клавиатуры для всех активностей, создайте собственную тему в файле styles.xml .

xml Скопировать код <style name="MyTheme" parent="AppTheme"> // Место клавиатуры пока за пределами экрана! <item name="android:windowSoftInputMode">stateHidden</item> </style>

Примените созданную тему к активности в файле AndroidManifest.xml :

xml Скопировать код <activity android:name=".YourActivity" android:theme="@style/MyTheme" ... />

Фокус на эффективности

Автоматический переход фокуса на поле ввода может спровоцировать появление клавиатуры. Чтобы этого избежать, установите родительскому контейнеру атрибуты android:focusable и android:focusableInTouchMode со значением true :

xml Скопировать код <LinearLayout ... // Сегодня ты не звезда, клавиатура! android:focusable="true" android:focusableInTouchMode="true"> ... </LinearLayout>

Такой подход перенаправит фокус с текстовых полей на родительский контейнер, и клавиатура не получит возможности появиться.

Настройка поведения в соответствии с вашим сценарием

Комбинируя различные параметры в файле manifest, вы сможете обеспечить поведение, специфичное для вашего приложения. Например, комбинация stateHidden|adjustPan гарантирует тот факт, что клавиатура изначально невидима, и при её появлении просто соответствующим образом сместит контент, чтобы текстовое поле оставалось видимым для пользователя. Это будет означать: "Можешь подойти, но оставайся в гостях!"

Визуализация

Представьте экран устройства как театральную сцену:

Markdown Скопировать код Создаём обстановку: 📱🎭 // Участники действа: // Клавиатура (🎹): Готова к появлению на сцене. // Активность (🎬): Центр внимания.

Прежде чем открывается занавес (запуск активности):

Java Скопировать код // Клавиатура, твой выход будет тогда, когда предусмотрено сценарием. getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN);

Результат:

Markdown Скопировать код Было: [🎹: Готова к активному участию!] Стало: [🎬: Спектакль продолжается без помех.]

Главная задача – обеспечить скрытность клавиатуры, гарантируя бесперебойный старт работы приложения.

Основные сценарии и их решения

Динамические изменения могут вызвать показ клавиатуры

Будьте внимательны к динамическим изменениям в интерфейсе, например:

Добавлением фрагментов с текстовыми полями.

Отображение текстовых полей из состояния GONE или INVISIBLE в состояние VISIBLE .

В таких случаях может потребоваться реализовать повторное применение настроек ввода или же управления фокусом прямо в коде.

Поддержка полноэкранных режимов

При разработке полноэкранных приложений нужно предпринять дополнительные шаги для предотвращения отображения клавиатуры:

При потере и восстановлении фокуса окном активности, реализуйте переопределение метода onWindowFocusChanged(boolean hasFocus) , чтобы вновь указать клавиатуре необходимость оставаться скрытой.

Избегайте неожиданного показа клавиатуры

Несмотря на все меры предосторожности, нежелательное появление клавиатуры всё равно может произойти из-за:

Использования сторонних клавиатур , которые могут вести себя непредсказуемо.

, которые могут вести себя непредсказуемо. Особенностей операционной системы или багов, которые могут влиять на поведение клавиатуры.

Будьте готовы к быстрому реагированию на подобные обстоятельства, активно тестируя приложение на разнообразных устройствах и операционных системах.

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