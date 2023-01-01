Управление отображением клавиатуры в Android на старте#Android
Быстрый ответ
Если вы не желаете, чтобы клавиатура автоматически появлялась при инициализации активности, установите в манифесте приложения для данной активности параметр
android:windowSoftInputMode="stateHidden". В качестве альтернативы можно применить метод
getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN); в методе
onCreate(), и это следует сделать перед вызовом
setContentView(). Такие действия помогут предотвратить самопроизвольное появление клавиатуры.
<activity android:name=".YourActivity"
android:windowSoftInputMode="stateHidden" ... />
// Клавиатура, на сцену выходить ещё рано
getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN);
Эффективное управление отображением клавиатуры позволит пользователю лучше взаимодействовать с приложением и акцентировать внимание на ключевых элементах UI.
Углубляемся: дополнительные техники и сценарии
Когда клавиатура в ожидании
Использование флага
SOFT_INPUT_STATE_ALWAYS_HIDDEN обеспечивает условия, при которых клавиатура будет невидимой до момента активного взаимодействия пользователя с текстовым полем. Это словно предупреждение для неё: "Ещё не твоё время."
Чтобы установить одинаковое поведение для отображения клавиатуры для всех активностей, создайте собственную тему в файле
styles.xml.
<style name="MyTheme" parent="AppTheme">
// Место клавиатуры пока за пределами экрана!
<item name="android:windowSoftInputMode">stateHidden</item>
</style>
Примените созданную тему к активности в файле
AndroidManifest.xml:
<activity android:name=".YourActivity"
android:theme="@style/MyTheme" ... />
Фокус на эффективности
Автоматический переход фокуса на поле ввода может спровоцировать появление клавиатуры. Чтобы этого избежать, установите родительскому контейнеру атрибуты
android:focusable и
android:focusableInTouchMode со значением
true:
<LinearLayout ...
// Сегодня ты не звезда, клавиатура!
android:focusable="true"
android:focusableInTouchMode="true">
...
</LinearLayout>
Такой подход перенаправит фокус с текстовых полей на родительский контейнер, и клавиатура не получит возможности появиться.
Настройка поведения в соответствии с вашим сценарием
Комбинируя различные параметры в файле manifest, вы сможете обеспечить поведение, специфичное для вашего приложения. Например, комбинация
stateHidden|adjustPan гарантирует тот факт, что клавиатура изначально невидима, и при её появлении просто соответствующим образом сместит контент, чтобы текстовое поле оставалось видимым для пользователя. Это будет означать: "Можешь подойти, но оставайся в гостях!"
Визуализация
Представьте экран устройства как театральную сцену:
Создаём обстановку: 📱🎭
// Участники действа:
// Клавиатура (🎹): Готова к появлению на сцене.
// Активность (🎬): Центр внимания.
Прежде чем открывается занавес (запуск активности):
// Клавиатура, твой выход будет тогда, когда предусмотрено сценарием.
getWindow().setSoftInputMode(WindowManager.LayoutParams.SOFT_INPUT_STATE_HIDDEN);
Результат:
Было: [🎹: Готова к активному участию!]
Стало: [🎬: Спектакль продолжается без помех.]
Главная задача – обеспечить скрытность клавиатуры, гарантируя бесперебойный старт работы приложения.
Основные сценарии и их решения
Динамические изменения могут вызвать показ клавиатуры
Будьте внимательны к динамическим изменениям в интерфейсе, например:
- Добавлением фрагментов с текстовыми полями.
- Отображение текстовых полей из состояния
GONEили
INVISIBLEв состояние
VISIBLE.
В таких случаях может потребоваться реализовать повторное применение настроек ввода или же управления фокусом прямо в коде.
Поддержка полноэкранных режимов
При разработке полноэкранных приложений нужно предпринять дополнительные шаги для предотвращения отображения клавиатуры:
- При потере и восстановлении фокуса окном активности, реализуйте переопределение метода
onWindowFocusChanged(boolean hasFocus), чтобы вновь указать клавиатуре необходимость оставаться скрытой.
Избегайте неожиданного показа клавиатуры
Несмотря на все меры предосторожности, нежелательное появление клавиатуры всё равно может произойти из-за:
- Использования сторонних клавиатур, которые могут вести себя непредсказуемо.
- Особенностей операционной системы или багов, которые могут влиять на поведение клавиатуры.
Будьте готовы к быстрому реагированию на подобные обстоятельства, активно тестируя приложение на разнообразных устройствах и операционных системах.
Полезные материалы
- Автоматическое появление экранной клавиатуры в Android – Stack Overflow – Исчерпывающее руководство по контролю за клавиатурой в сообществе Android-разработчиков.
- InputMethodManager | Разработчики Android – Официальная документация по управлению отображением клавиатуры.
- Управление видимостью метода ввода | Разработчики Android – Официальные рекомендации и советы по управлению видимостью клавиатуры.
- Видеоурок: Управление мягкой клавиатурой в Android – Видеогайд по настройке клавиатуры.
- Отслеживайте текущие ошибки с помощью Google Issue Tracker – Информация о состоянии известных проблем и обсуждение возможных решений.
- Medium – Подробное руководство по программному управлению клавиатурой.
- Блог для разработчиков Android: Методы ввода на экране – Анализ прежних, но всё ещё актуальных методик управления клавиатурой.
Элина Баранова
разработчик Android