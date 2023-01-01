Добавление и настройка HttpRequest интерцепторов в Spring Boot

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Быстрый ответ

Для добавления перехватчика HTTP-запросов в приложение на Spring Boot вам потребуется реализовать интерфейс ClientHttpRequestInterceptor и зарегистрировать его в RestTemplate . Сделать это можно таким образом:

Java Скопировать код import org.springframework.http.client.ClientHttpRequestInterceptor; import org.springframework.http.HttpRequest; import org.springframework.http.client.ClientHttpResponse; import org.springframework.http.client.ClientHttpRequestExecution; import java.io.IOException; public class CustomInterceptor implements ClientHttpRequestInterceptor { @Override public ClientHttpResponse intercept(HttpRequest request, byte[] body, ClientHttpRequestExecution execution) throws IOException { request.getHeaders().add("My-Header", "Value"); return execution.execute(request, body); } } @Configuration public class AppConfig { @Bean public RestTemplate restTemplate() { RestTemplate restTemplate = new RestTemplate(); restTemplate.getInterceptors().add(new CustomInterceptor()); return restTemplate; } }

Создать перехватчик вы можете, следуя это подсказки:

Реализуйте интерфейс ClientHttpRequestInterceptor . Переопределите метод intercept() . Добавьте в запрос необходимые заголовки или измените его. Зарегистрируйте перехватчик в RestTemplate .

Строим надежный механизм перехватчиков

Призовое место занимает WebMvcConfigurer

Предпочтительно использовать класс WebMvcConfigurer , а не WebMvcConfigurerAdapter , который помечен устаревшим начиная со Spring Boot 2.1.4 и постарше:

Java Скопировать код @Configuration public class WebConfig implements WebMvcConfigurer { @Autowired private CustomInterceptor customInterceptor; @Override public void addInterceptors(InterceptorRegistry registry) { registry.addInterceptor(customInterceptor).addPathPatterns("/**"); } }

Этот способ позволяет сохранить автоматическую конфигурацию Spring Boot и добавить возможность выборочного применения перехватчиков при помощи метода addPathPatterns() .

Независимость перехватчиков

Размещайте каждый перехватчик в отдельном конфигурационном классе. Это облегчит тестирование и исключит жесткую взаимосвязь с контроллерами или сервисами.

Данные сессии и контекст пользователя

Если вам требуется доступ к атрибутам сессии или контексту пользователя, воспользуйтесь WebRequest или HttpSession в качестве аргументов методов перехватчика.

Искусство исключений

Иногда нужно отсеить некоторые запросы и не перехватывать их. Для исключения определённых путей применяют excludePathPatterns() :

Java Скопировать код registry.addInterceptor(customInterceptor) .addPathPatterns("/**") .excludePathPatterns("/login", "/css/**", "/api/health");

Совместимость – ключ к успешной разработке

Будьте всегда в курсе совместимости версий Spring Boot при подключении перехватчиков, чтобы избежать проблем с устаревшим кодом.

Валидация и тестирование

Проверьте перехватчики на простых примерах. Это поможет вам удостовериться в правильности их работы.

Визуализация

Можно представить ваше приложение на Spring Boot в виде почтового отделения ( 🏢 ), а HTTP-запросы – как письма ( 📩 ):

Markdown Скопировать код 🏢 До установки перехватчика: [📩, 📩, 📩] 🏢 После установки перехватчика: [✉️🕵️, ✉️🕵️, ✉️🕵️]

Письма ( ✉️🕵️ ), прошедшие через перехватчика ( 🕵️ ), можно проверить и изменить перед доставкой получателю.

Markdown Скопировать код В приложении на Spring Boot перехватчик HTTP-запросов даёт возможность: 1. **Перехватить** (`🕵️`) запрос. 2. **Проверить и настроить** (`🛠️`) запрос. 3. **Доставить** (`📬`) его дальше для обработки.

Подумайте о перехватчиках как о посредниках между входящими запросами и вашим приложением.

Продвинутые примеры использования

Локализация и интернационализация

Перехватчики могут помочь определить локализацию пользователя на основе HTTP-заголовков и подстроить контент приложения под неё.

Безопасность и авторизация

Перехватчики помогут провести проверку аутентификационных токенов или заголовков авторизации.

Распределенное трассирование

В микросервисной архитектуре перехватчики могут обрабатывать заголовки трассировки, что упрощает мониторинг и диагностику проблем.

Трансформативное перехватывание

Вы можете полностью изменить запрос, например, обернуть тело запроса в стандартный формат перед тем, как отправить его контроллеру.

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