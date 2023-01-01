Отправка электронной почты через Java: Gmail, Yahoo, Hotmail

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import javax.mail.*; import javax.mail.internet.*; import java.util.Properties; String host = "smtp.gmail.com"; String port = "587"; String username = "vash-email@gmail.com"; String password = "vash-parol"; Properties props = new Properties(); props.put("mail.smtp.auth", "true"); props.put("mail.smtp.starttls.enable", "true"); props.put("mail.smtp.host", host); props.put("mail.smtp.port", port); Session session = Session.getInstance(props, new javax.mail.Authenticator() { protected PasswordAuthentication getPasswordAuthentication() { return new PasswordAuthentication(username, password); } }); try { Message message = new MimeMessage(session); message.setFrom(new InternetAddress(username)); message.setRecipients(Message.RecipientType.TO, InternetAddress.parse("poluchatel@example.com")); message.setSubject("Тема письма"); message.setText("Текст письма"); Transport.send(message); System.out.println("Сообщение ушло!"); } catch (MessagingException e) { throw new RuntimeException(e); }