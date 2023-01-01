Центрирование JFrame в Java независимо от разрешения экрана

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Быстрый ответ

Для того чтобы центрировать окно JFrame , следует использовать метод frame.setLocationRelativeTo(null) после установки его размеров при помощи frame.setSize(width, height); или frame.pack(); . Необходимо применить метод центрирования до отображения окна, чтобы гарантировать его корректное расположение на экране с любым разрешением.

Java Скопировать код JFrame frame = new JFrame(); frame.setSize(300, 300); // Это более компактно, чем у простейшей программы Hello World! frame.setLocationRelativeTo(null); // Теперь окно помещено в центр. frame.setVisible(true); // Пришло время отобразить его.

Ручное центрирование

Если вам требуется абсолютный контроль и высокая точность, можно вычислить центральную позицию самостоятельно:

Java Скопировать код Dimension screenSize = Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); int x = (screenSize.width – frame.getWidth()) / 2; // Половина ширины экрана... int y = (screenSize.height – frame.getHeight()) / 2; // ...и половина высоты! frame.setLocation(x, y); // Готово, идеальное расположение!

Такой подход позволяет учесть размеры JFrame , что особенно актуально при использовании нескольких мониторов и разработке приложений с настраиваемым пользовательским интерфейсом.

Учёт конфигурации с несколькими мониторами

Для корректной работы с многомониторными системами рекомендуется использовать класс GraphicsEnvironment :

Java Скопировать код GraphicsDevice gd = GraphicsEnvironment.getLocalGraphicsEnvironment().getDefaultScreenDevice(); int width = gd.getDisplayMode().getWidth(); int height = gd.getDisplayMode().getHeight(); frame.setLocation((width – frame.getWidth()) / 2, (height – frame.getHeight()) / 2); // Учтём все наши экраны

При этом приложение будет опирающимся на разрешение основного экрана, как это делают профессиональные разработчики.

Полезные советы

Возможности IDE : В NetBeans есть функция 'Generate Center'. Используйте её для моментального центрирования.

: В NetBeans есть функция 'Generate Center'. Используйте её для моментального центрирования. Внимание на зеркальные настройки : Если экраны настроены как зеркальные, setLocationRelativeTo(null) воспринимает их как один большой монитор.

: Если экраны настроены как зеркальные, воспринимает их как один большой монитор. Динамическое изменение формы : Если форма JFrame меняется, не забудьте о перецентрировании окна.

: Если форма меняется, не забудьте о перецентрировании окна. Исключаем ошибки: Если центрирование не работает, убедитесь, что ваш код выполняется в потоке обработки событий (EDT).

Визуализация

Представим JFrame как картину, а экран монитора – как стену, где она должна быть размещена:

Markdown Скопировать код 🖼️ = JFrame | 🖥️ = Экран монитора

Ваша задача – центрировать картину на стене, несмотря на её переменный размер:

Markdown Скопировать код 🖥️: [ ] 🖼️ (картина скрыта) 🖥️: [ 🖼️ ] 🖼️ (картина смещена влево) 🖥️: [ 🖼️ ] 🖼️ (картина смещена вправо) 🖥️: [ 🖼️ ] 🖼️ (картина центрирована)

Для идеального расположения используйте следующий код:

Java Скопировать код frame.setLocationRelativeTo(null); // мгновенное позиционирование, подобно Моне Лизе

🎉 Готово! Теперь, независимо от размеров, ваше приложение всегда будет в центре внимания.

Ключевые моменты

Подход к интерфейсу : Обычно предпочтительно горизонтальное центрирование, но вертикальное может варьироваться в зависимости от рекомендаций по дизайну и предпочтений пользователей.

: Обычно предпочтительно горизонтальное центрирование, но вертикальное может варьироваться в зависимости от рекомендаций по дизайну и предпочтений пользователей. Динамика окон : Если размеры окон JFrame меняются, не забывайте о необходимости их повторного центрирования.

: Если размеры окон JFrame меняются, не забывайте о необходимости их повторного центрирования. Совместимость с HiDPI: Убедитесь, что используемые методы поддерживают настройки с высоким уровнем пикселей на дюйм.

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