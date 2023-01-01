Форматирование поля LocalDate в JSON с Jackson в Java 8

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Быстрый ответ

Для форматирования полей типа LocalDate используйте аннотацию @JsonFormat с указанием нужного формата. Осуществите подключение модуля JavaTimeModule для корректной работы с датами Java 8.

Java Скопировать код @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd") private LocalDate date;

В классе ObjectMapper произведите регистрацию модуля JavaTimeModule и отключите функцию timestamps:

Java Скопировать код ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper(); objectMapper.registerModule(new JavaTimeModule()); objectMapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);

Обойдите проблемы, связанные с часовыми поясами

Часовые пояса могут вызывать много трудностей. По умолчанию Jackson использует часовой пояс UTC. Примените DateTimeFormatter , привязанный к UTC и спите спокойно.

Java Скопировать код @JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd", timezone = "UTC") private LocalDate date;

Пользовательские форматы: разрушаем шаблоны

Если стандарт ISO не подходит вам, то специализированный сериализатор и десериализатор позволят вам получить свободу в представлении дат:

Java Скопировать код // Пользовательский сериализатор public class CustomLocalDateSerializer extends StdSerializer<LocalDate> { private static final DateTimeFormatter MY_FANCY_FORMATTER = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy"); public CustomLocalDateSerializer() { super(LocalDate.class); } @Override public void serialize(LocalDate value, JsonGenerator gen, SerializerProvider sp) throws IOException { gen.writeString(value.format(MY_FANCY_FORMATTER)); } } // Пользовательский десериализатор public class CustomLocalDateDeserializer extends StdDeserializer<LocalDate> { private static final DateTimeFormatter MY_FANCY_FORMATTER = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy"); public CustomLocalDateDeserializer() { super(LocalDate.class); } @Override public LocalDate deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt) throws IOException { return LocalDate.parse(p.getText(), MY_FANCY_FORMATTER); } } @JsonSerialize(using = CustomLocalDateSerializer.class) @JsonDeserialize(using = CustomLocalDateDeserializer.class) private LocalDate date;

Решение распространённых проблем

Стаолкнулись с проблемами? Проверьте совместимость вашей библиотеки. Убедитесь, что версии jackson-databind и jackson-datatype-jsr310 функционируют безупречно. В проектах на Spring Boot вам поможет система управления зависимостями.

При возникновении проблем включите TRACE логирование для com.fasterxml.jackson или обратитесь к аннотациям JAXB для дополнительной информации.

Визуализация

Представьте LocalDate в виде календарных дат (📅), каждая из которых отражает определённый день.

📅: ["2023-04-05", "2023-04-06", ...]

Теперь визуализируйте, что Jackson это художник 🎨, который переформатирует эти даты.

Без Jackson | С Jackson (собственный формат) -------------|----------------- 📅: ["2023-04-05"] | 🎨📅: ["05-04-2023"]

Jackson "причёсывает" наши даты, делая их легче воспринимаемыми и более понятными.

Подробнее о конфигурации

Будьте готовы к тому, что возможны неожиданные трудности. Вот некоторые из них:

Сериализация пустых значений : Jackson может обрабатывать их по-разному, в зависимости от настроек.

: Jackson может обрабатывать их по-разному, в зависимости от настроек. Массивы и коллекции : При сериализации LocalDate в таких структурах не забудьте использовать JavaTimeModule .

: При сериализации в таких структурах не забудьте использовать . Разные локали: Переход к различным локализациям может потребовать от вас использования разных настроек и форматтеров.

Совместная работа со старыми системами

Если вы работаете со старыми системами, учтите следующее:

Обработка старых типов дат : Настройте взаимодействие между LocalDate и старым Date с использованием Jackson.

: Настройте взаимодействие между и старым с использованием Jackson. Нестандартные форматы : Если ваш формат даты нестандартный, используйте DateTimeFormatter вместе с @JsonFormat .

: Если ваш формат даты нестандартный, используйте вместе с . Смешивание форматов дат: При смешивании различных форматов дат в JSON убедитесь, что для каждого типа установлена своя аннотация или настройте свой сериализатор и десериализатор.

Полезные материалы