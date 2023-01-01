Форматирование поля LocalDate в JSON с Jackson в Java 8#Java Core #Java Web
Быстрый ответ
Для форматирования полей типа
LocalDate используйте аннотацию
@JsonFormat с указанием нужного формата. Осуществите подключение модуля
JavaTimeModule для корректной работы с датами Java 8.
@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd")
private LocalDate date;
В классе
ObjectMapper произведите регистрацию модуля
JavaTimeModule и отключите функцию timestamps:
ObjectMapper objectMapper = new ObjectMapper();
objectMapper.registerModule(new JavaTimeModule());
objectMapper.disable(SerializationFeature.WRITE_DATES_AS_TIMESTAMPS);
Обойдите проблемы, связанные с часовыми поясами
Часовые пояса могут вызывать много трудностей. По умолчанию Jackson использует часовой пояс UTC. Примените
DateTimeFormatter, привязанный к UTC и спите спокойно.
@JsonFormat(pattern = "yyyy-MM-dd", timezone = "UTC")
private LocalDate date;
Пользовательские форматы: разрушаем шаблоны
Если стандарт ISO не подходит вам, то специализированный сериализатор и десериализатор позволят вам получить свободу в представлении дат:
// Пользовательский сериализатор
public class CustomLocalDateSerializer extends StdSerializer<LocalDate> {
private static final DateTimeFormatter MY_FANCY_FORMATTER = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");
public CustomLocalDateSerializer() {
super(LocalDate.class);
}
@Override
public void serialize(LocalDate value, JsonGenerator gen, SerializerProvider sp) throws IOException {
gen.writeString(value.format(MY_FANCY_FORMATTER));
}
}
// Пользовательский десериализатор
public class CustomLocalDateDeserializer extends StdDeserializer<LocalDate> {
private static final DateTimeFormatter MY_FANCY_FORMATTER = DateTimeFormatter.ofPattern("dd-MM-yyyy");
public CustomLocalDateDeserializer() {
super(LocalDate.class);
}
@Override
public LocalDate deserialize(JsonParser p, DeserializationContext ctxt) throws IOException {
return LocalDate.parse(p.getText(), MY_FANCY_FORMATTER);
}
}
@JsonSerialize(using = CustomLocalDateSerializer.class)
@JsonDeserialize(using = CustomLocalDateDeserializer.class)
private LocalDate date;
Решение распространённых проблем
Стаолкнулись с проблемами? Проверьте совместимость вашей библиотеки. Убедитесь, что версии
jackson-databind и
jackson-datatype-jsr310 функционируют безупречно. В проектах на Spring Boot вам поможет система управления зависимостями.
При возникновении проблем включите TRACE логирование для
com.fasterxml.jackson или обратитесь к аннотациям JAXB для дополнительной информации.
Визуализация
Представьте
LocalDate в виде календарных дат (📅), каждая из которых отражает определённый день.
📅: ["2023-04-05", "2023-04-06", ...]
Теперь визуализируйте, что Jackson это художник 🎨, который переформатирует эти даты.
Без Jackson | С Jackson (собственный формат) -------------|----------------- 📅: ["2023-04-05"] | 🎨📅: ["05-04-2023"]
Jackson "причёсывает" наши даты, делая их легче воспринимаемыми и более понятными.
Подробнее о конфигурации
Будьте готовы к тому, что возможны неожиданные трудности. Вот некоторые из них:
- Сериализация пустых значений: Jackson может обрабатывать их по-разному, в зависимости от настроек.
- Массивы и коллекции: При сериализации
LocalDateв таких структурах не забудьте использовать
JavaTimeModule.
- Разные локали: Переход к различным локализациям может потребовать от вас использования разных настроек и форматтеров.
Совместная работа со старыми системами
Если вы работаете со старыми системами, учтите следующее:
- Обработка старых типов дат: Настройте взаимодействие между
LocalDateи старым
Dateс использованием Jackson.
- Нестандартные форматы: Если ваш формат даты нестандартный, используйте
DateTimeFormatterвместе с
@JsonFormat.
- Смешивание форматов дат: При смешивании различных форматов дат в JSON убедитесь, что для каждого типа установлена своя аннотация или настройте свой сериализатор и десериализатор.
Полезные материалы
- Дата в Jackson | Baeldung — Подробная инструкция по сериализации дат в Java с использованием Jackson.
- Просто момент... — Обсуждения на Stack Overflow касательно LocalDate и Jackson в Java 8.
- DZone — Секреты и лучшие методы настройки сериализации дат в Java 8 с Jackson.
- Аннотации Jackson · FasterXML/jackson-annotations Wiki · GitHub — Официальная документация по аннотациям Jackson.
- Spring Boot и JSON: Сериализация и десериализация с помощью Jackson – Не найдено название — подробное руководство по сериализации и десериализации JSON в среде Spring Boot.
Олеся Тарасова
Java-разработчик