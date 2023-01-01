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Неизменяемый массив в Java: альтернативы и решения
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Неизменяемый массив в Java: альтернативы и решения

#Java Core  #Коллекции Java  #JVM и память  
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Быстрый ответ

Для создания неизменяемого массива в Java вы можете преобразовать его в список List и использовать метод Collections.unmodifiableList():

Java
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List<String> unmodifiableList = Collections.unmodifiableList(new ArrayList<>(Arrays.asList("x", "y", "z")));

Таким образом, выводится список, доступный только для чтения. Однако следует обратить внимание, что если элементы списка достаточно гибкие, их всё равно можно изменить.

Пошаговый план для смены профессии

Также, Java 9 говорит "я здесь",

С появлением Java 9 стали доступны удобные методы, такие как List.of, для создания абсолютно неизменяемых коллекций:

Java
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List<String> immutableList = List.of("a", "b", "c");

Глубокое погружение: Введение и возможности использования

Неизменяемый против Неизменяющегося: двойники, разлученные при рождении

Важно обозначить различие между терминами "неизменяемый" (immutable) и "неизменяющийся" (unmodifiable). "Неизменяемый" подразумевает полное отсутствие возможности изменений, в то время как "неизменяющийся" не допускает изменение структуры списка, но позволяет модифицировать отдельные его элементы.

Защитное копирование: когда копирование вполне уместно

Для безопасного обеспечения неизменности, рекомендуется создавать копию исходного массива:

Java
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public ImmutableArray(T[] items) {
    this.array = Arrays.copyOf(items, items.length);
}

Сокрытие за библиотеками: недоступная секция

Вы можете использовать утилитарные библиотеки, такие как Guava's ImmutableList или Apache Commons Lang ImmutablePair, для создания неизменяемого массива.

Обсуждение производительности: скорость против целостности

Клонирование массивов требует ресурсов, особенно если массивы крупные. Возможно, следует рассмотреть использование пустых неизменяемых массивов или механизмов "ленивого копирования".

Продвинутые подходы: квинтэссенция искусства

Final не значит последний

Объявление массива как final не предотвращает изменение его элементов.

Неизменяемые объекты: нетронутые от времени

Неизменяемые объекты, подобно антикварной вазе, навсегда сохраняют свои исходные формы.

Вопросы доверия к клиентскому коду

Свободный обмен массивами с внешними клиентами может привести к нежелательным изменениям. Будьте аккуратны при передаче массивов, если они не полностью неизменяемы.

Новенький в городе: неизменяемые коллекции Java 9

API Java 9 для неизменяемых коллекций упрощает их создание.

Меньше памяти – больше радости

Переиспользование обуздывает расточительство памяти

Для экономии памяти переиспользуйте неизменяемые массивы:

Java
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public static final Object[] EMPTY_ARRAY = new Object[0];

// Позже в коде
public Object[] getElements() {
    return elements.length == 0 ? EMPTY_ARRAY : elements.clone();
}

Неизменяемый массив против всего мира

List.of против Collections.unmodifiableList

List.of создаёт полностью неизменяемый список, в отличие от Collections.unmodifiableList, который только предотвращает структурные изменения.

Неизменяемые коллекции: наши незаменимые союзники

Используйте неизменяемые коллекции для обеспечения целостности данных и прогнозируемости поведения вашего приложения.

Визуализация

Представьте себе клад, который остаётся неизменным при каждом взгляде.

Java
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public final class ImmutableArray<T> {
    private final T[] array;

    public ImmutableArray(T[] items) {
        this.array = Arrays.copyOf(items, items.length);
    }

    public T get(int index) {
        return array[index];
    }
}
  • Создадим оценивающую шкалу:
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Восхищение: 👀✅ | Изменение: 🔨❌

Неизменяемые массивы – наше бесценное наследие!

Полезные материалы

  1. Arrays (Java SE 17 & JDK 17) – Документация Oracle о методе Arrays.asList.
  2. Collections (Java SE 17 & JDK 17) – Обзор метода Collections.unmodifiableList.
  3. Effective Java, 3rd Edition [Book] – Руководство по созданию неизменяемых объектов в Java.
  4. java – Why is it better to return unmodifiableList from a method where list is created? – Stack Overflow – Обсуждение на Stack Overflow о возврате неизменяемых списков.
  5. ImmutableCollectionsExplained · google/guava Wiki · GitHub – Информация об использовании неизменяемых коллекций Guava.
  6. Immutable Set in Java – GeeksforGeeks – Руководство по реализации неизменяемых множеств в Java.
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Какой метод в Java 9 позволяет создавать неизменяемые коллекции?
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Олеся Тарасова

Java-разработчик

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