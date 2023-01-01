Неизменяемый массив в Java: альтернативы и решения

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Быстрый ответ

Для создания неизменяемого массива в Java вы можете преобразовать его в список List и использовать метод Collections.unmodifiableList() :

Java Скопировать код List<String> unmodifiableList = Collections.unmodifiableList(new ArrayList<>(Arrays.asList("x", "y", "z")));

Таким образом, выводится список, доступный только для чтения. Однако следует обратить внимание, что если элементы списка достаточно гибкие, их всё равно можно изменить.

Также, Java 9 говорит "я здесь",

С появлением Java 9 стали доступны удобные методы, такие как List.of , для создания абсолютно неизменяемых коллекций:

Java Скопировать код List<String> immutableList = List.of("a", "b", "c");

Глубокое погружение: Введение и возможности использования

Неизменяемый против Неизменяющегося: двойники, разлученные при рождении

Важно обозначить различие между терминами "неизменяемый" (immutable) и "неизменяющийся" (unmodifiable). "Неизменяемый" подразумевает полное отсутствие возможности изменений, в то время как "неизменяющийся" не допускает изменение структуры списка, но позволяет модифицировать отдельные его элементы.

Защитное копирование: когда копирование вполне уместно

Для безопасного обеспечения неизменности, рекомендуется создавать копию исходного массива:

Java Скопировать код public ImmutableArray(T[] items) { this.array = Arrays.copyOf(items, items.length); }

Сокрытие за библиотеками: недоступная секция

Вы можете использовать утилитарные библиотеки, такие как Guava's ImmutableList или Apache Commons Lang ImmutablePair, для создания неизменяемого массива.

Обсуждение производительности: скорость против целостности

Клонирование массивов требует ресурсов, особенно если массивы крупные. Возможно, следует рассмотреть использование пустых неизменяемых массивов или механизмов "ленивого копирования".

Продвинутые подходы: квинтэссенция искусства

Final не значит последний

Объявление массива как final не предотвращает изменение его элементов.

Неизменяемые объекты: нетронутые от времени

Неизменяемые объекты, подобно антикварной вазе, навсегда сохраняют свои исходные формы.

Вопросы доверия к клиентскому коду

Свободный обмен массивами с внешними клиентами может привести к нежелательным изменениям. Будьте аккуратны при передаче массивов, если они не полностью неизменяемы.

Новенький в городе: неизменяемые коллекции Java 9

API Java 9 для неизменяемых коллекций упрощает их создание.

Меньше памяти – больше радости

Переиспользование обуздывает расточительство памяти

Для экономии памяти переиспользуйте неизменяемые массивы:

Java Скопировать код public static final Object[] EMPTY_ARRAY = new Object[0]; // Позже в коде public Object[] getElements() { return elements.length == 0 ? EMPTY_ARRAY : elements.clone(); }

Неизменяемый массив против всего мира

List.of против Collections.unmodifiableList

List.of создаёт полностью неизменяемый список, в отличие от Collections.unmodifiableList , который только предотвращает структурные изменения.

Неизменяемые коллекции: наши незаменимые союзники

Используйте неизменяемые коллекции для обеспечения целостности данных и прогнозируемости поведения вашего приложения.

Визуализация

Представьте себе клад, который остаётся неизменным при каждом взгляде.

Java Скопировать код public final class ImmutableArray<T> { private final T[] array; public ImmutableArray(T[] items) { this.array = Arrays.copyOf(items, items.length); } public T get(int index) { return array[index]; } }

Создадим оценивающую шкалу:

Markdown Скопировать код Восхищение: 👀✅ | Изменение: 🔨❌

Неизменяемые массивы – наше бесценное наследие!

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