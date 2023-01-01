Получение объекта Date без времени в Java: эффективный способ

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Быстрый ответ

Если вам требуется только текущая дата без указания времени, воспользуйтесь классом LocalDate :

Java Скопировать код LocalDate date = LocalDate.now();

LocalDate пришёл в пакете java.time и предназначен только для операций с датой.

Немного о работе с датой в Java без указания времени

Познакомимся с LocalDate из пакета java.time , входящим в стандартную библиотеку Java. Воспользоваться LocalDate — это простой и рациональный способ получить дату без учёта времени.

Устаревшие классы и java.time

Раньше для работы с датой и временем в Java обычно использовались java.util.Date и Calendar . Однако эти классы мутабельны, что может усложнять работу разработчиков и приводить к ошибкам.

Важность учёта часового пояса

Точное управление датами в разных регионах потребует учёта часового пояса. Специфицируйте его при получении LocalDate :

Java Скопировать код LocalDate today = LocalDate.now(ZoneId.of("UTC"));

Тем самым вы гарантируете правильный вывод даты для конкретного часового пояса.

Взаимодействие с базами данных

Для общения с базами данных, которые работают только с датами, полезно использовать классы из пакета java.time или Joda Time. Это защитит ваши транзакции от путаницы по часовым поясам и переходу на летнее время.

Повышение производительности

В интересах производительности стоит избегать создания лишних временных объектов. Возможно, вам придётся обрезать время у объектов java.util.Date напрямую:

Java Скопировать код java.util.Date date = DateUtils.truncate(new java.util.Date(), Calendar.DATE);

Функция DateUtils из Apache Commons возвращает обрезанный объект java.util.Date , что позволяет уменьшить число объектов.

Обратная совместимость

Разработчики, работающие на Java 6 или 7, могут использовать библиотеку ThreeTen-Backport вместо java.time . В случае Android рекомендуется проект ThreeTenABP.

Визуализация

Представим старую фотографию, точно замаркированную датами и временами. Наша задача заключается в том, чтобы стереть временные метки, оставив только даты:

plaintext Скопировать код Оригинал: 🖼️📆🕒📆🕒📆🕒

Устраняем временные метки:

Java Скопировать код Calendar cal = Calendar.getInstance(); cal.setTime(date); cal.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0); cal.set(Calendar.MINUTE, 0); cal.set(Calendar.SECOND, 0); cal.set(Calendar.MILLISECOND, 0); date = cal.getTime();

И финальное изображение представляет исторический момент только со днём:

plaintext Скопировать код Итог: 🖼️

В определённых случаях всё же может потребоваться SimpleDateFormat , но имейте в виду его особенности и ограниченную эффективность.

Java Скопировать код SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy"); java.util.Date dateWithoutTime = sdf.parse("25/12/2023");

Ясность кода

Ваши намерения должны быть ясны: если вам нужна дата без времени, используйте LocalDate . Это упрощает чтение кода и снижает вероятность ошибок.

Расширенные возможности java.time

Если вам не хватает функционала базовых классов java.time , проект ThreeTen-Extra предоставляет дополнительные инструменты для расширения капабилитиз этого фреймворка.

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