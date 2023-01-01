Получение объекта Date без времени в Java: эффективный способ#Java Core
Быстрый ответ
Если вам требуется только текущая дата без указания времени, воспользуйтесь классом
LocalDate:
LocalDate date = LocalDate.now();
LocalDate пришёл в пакете
java.time и предназначен только для операций с датой.
Немного о работе с датой в Java без указания времени
Познакомимся с
LocalDate из пакета
java.time, входящим в стандартную библиотеку Java. Воспользоваться
LocalDate — это простой и рациональный способ получить дату без учёта времени.
Устаревшие классы и
java.time
Раньше для работы с датой и временем в Java обычно использовались
java.util.Date и
Calendar. Однако эти классы мутабельны, что может усложнять работу разработчиков и приводить к ошибкам.
Важность учёта часового пояса
Точное управление датами в разных регионах потребует учёта часового пояса. Специфицируйте его при получении
LocalDate:
LocalDate today = LocalDate.now(ZoneId.of("UTC"));
Тем самым вы гарантируете правильный вывод даты для конкретного часового пояса.
Взаимодействие с базами данных
Для общения с базами данных, которые работают только с датами, полезно использовать классы из пакета
java.time или Joda Time. Это защитит ваши транзакции от путаницы по часовым поясам и переходу на летнее время.
Повышение производительности
В интересах производительности стоит избегать создания лишних временных объектов. Возможно, вам придётся обрезать время у объектов
java.util.Date напрямую:
java.util.Date date = DateUtils.truncate(new java.util.Date(), Calendar.DATE);
Функция
DateUtils из Apache Commons возвращает обрезанный объект
java.util.Date, что позволяет уменьшить число объектов.
Обратная совместимость
Разработчики, работающие на Java 6 или 7, могут использовать библиотеку ThreeTen-Backport вместо
java.time. В случае Android рекомендуется проект ThreeTenABP.
Визуализация
Представим старую фотографию, точно замаркированную датами и временами. Наша задача заключается в том, чтобы стереть временные метки, оставив только даты:
Оригинал: 🖼️📆🕒📆🕒📆🕒
Устраняем временные метки:
Calendar cal = Calendar.getInstance();
cal.setTime(date);
cal.set(Calendar.HOUR_OF_DAY, 0);
cal.set(Calendar.MINUTE, 0);
cal.set(Calendar.SECOND, 0);
cal.set(Calendar.MILLISECOND, 0);
date = cal.getTime();
И финальное изображение представляет исторический момент только со днём:
Итог: 🖼️
Использование
SimpleDateFormat при необходимости
В определённых случаях всё же может потребоваться
SimpleDateFormat, но имейте в виду его особенности и ограниченную эффективность.
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat("dd/MM/yyyy");
java.util.Date dateWithoutTime = sdf.parse("25/12/2023");
Ясность кода
Ваши намерения должны быть ясны: если вам нужна дата без времени, используйте
LocalDate. Это упрощает чтение кода и снижает вероятность ошибок.
Расширенные возможности
java.time
Если вам не хватает функционала базовых классов
java.time, проект ThreeTen-Extra предоставляет дополнительные инструменты для расширения капабилитиз этого фреймворка.
Полезные материалы
- LocalDate (Java Platform SE 8) — официальная документация.
- SimpleDateFormat (Java Platform SE 7) — информация об форматировании даты.
- Joda-Time – Home — руководство по Joda-Time.
- Date Classes (The Java™ Tutorials > Date Time > Standard Calendar) — руководство по API даты и времени Java 8.
- DZone — переход с Joda-Time на
java.time.
Олеся Тарасова
Java-разработчик